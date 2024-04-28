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Мобилизованный житель Томской области добивается опеки над младшим братом - РИА Новости, 28.04.2024
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08:26 28.04.2024 (обновлено: 09:16 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/obschestvo-1942886475.html
Мобилизованный житель Томской области добивается опеки над младшим братом
Мобилизованный житель Томской области добивается опеки над младшим братом - РИА Новости, 28.04.2024
Мобилизованный житель Томской области добивается опеки над младшим братом
Призванный в рамках мобилизации для участия в Специальной военной операции житель Томской области Константин Ворончихин пытается уволиться с военной службы,... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T08:26
2024-04-28T09:16
общество
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НОВОСИБИРСК, 28 апр – РИА Новости. Призванный в рамках мобилизации для участия в Специальной военной операции житель Томской области Константин Ворончихин пытается уволиться с военной службы, чтобы опекать оставшегося без родных младшего брата, власти сделали запросы в Минобороны, но пока результатов нет, выяснил корреспондент РИА Новости. О ситуации, сложившейся в семье Ворончихиных, с просьбой о помощи главному редактору медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян написала знакомая военнослужащего. История вопросаВ администрации Парабельского района Томской области РИА Новости сообщили, что 25-летний Константин Ворончихин был призван на военную службу по мобилизации 28 сентября 2022 года. При этом Константин является единственным опекуном своего родного брата Матвея Ворончихина. Их отец был лишен родительских прав, а мать умерла от рака в июле 2023 года. "Опекун Константин хочет демобилизоваться, чтобы жить вместе с братом и выполнять свои опекунские обязанности, так как у Матвея нет больше близких, кроме брата", - рассказали агентству в районной администрации. По данным местных властей, пока для защиты законных прав интересов своего несовершеннолетнего брата Ворончихин написал доверенность на гражданскую жену о предоставлении законных интересов его подопечного брата Матвея. Действия властей Власти района в попытке помочь решить вопрос Константина Ворончихина, по их данным, дважды обращались в военный комиссариат Парабельского района и города Кедровый Томской области, а также в региональный департамент по вопросам семьи и детей. Кроме того, написали письмо на имя губернатора региона Владимира Мазура с просьбой о содействии в решении вопроса увольнения Константина с военной службы. Отвечая на запрос РИА Новости, заместитель губернатора Томской области Анатолий Рожков сообщил, что по итогам встречи с Константином Ворончихиным 2 августа 2023 года, администрация Томской области, связи с тем, что вопросы прохождения военной службы находятся в компетенции Минобороны РФ, направила ходатайство на имя командира войсковой части №95396 с просьбой рассмотреть вопрос о демобилизации Константина. "Администрацией Томской области 19.01.2024 было направлено письмо на имя командующего войсками Южного военного округа о содействии в вопросе увольнения с военной службы Ворончихина К.М.", - также сообщил заместитель губернатора. О каких-либо результатах его рассмотрения Рожков не сообщил.
https://ria.ru/20240415/sud-1940094582.html
https://ria.ru/20240402/sud-1937392439.html
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общество, томская область, россия, маргарита симоньян, владимир мазур
Общество, Томская область, Россия, Маргарита Симоньян, Владимир Мазур
Мобилизованный житель Томской области добивается опеки над младшим братом

Младший брат бойца СВО остался один в Томской области, власти пытаются помочь

© Фото : соцсети Константина ВорончихинаЖитель Томской области Константин Ворончихин
Житель Томской области Константин Ворончихин - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© Фото : соцсети Константина Ворончихина
Житель Томской области Константин Ворончихин
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НОВОСИБИРСК, 28 апр – РИА Новости. Призванный в рамках мобилизации для участия в Специальной военной операции житель Томской области Константин Ворончихин пытается уволиться с военной службы, чтобы опекать оставшегося без родных младшего брата, власти сделали запросы в Минобороны, но пока результатов нет, выяснил корреспондент РИА Новости.
О ситуации, сложившейся в семье Ворончихиных, с просьбой о помощи главному редактору медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян написала знакомая военнослужащего.
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История вопроса

В администрации Парабельского района Томской области РИА Новости сообщили, что 25-летний Константин Ворончихин был призван на военную службу по мобилизации 28 сентября 2022 года. При этом Константин является единственным опекуном своего родного брата Матвея Ворончихина. Их отец был лишен родительских прав, а мать умерла от рака в июле 2023 года.
"Опекун Константин хочет демобилизоваться, чтобы жить вместе с братом и выполнять свои опекунские обязанности, так как у Матвея нет больше близких, кроме брата", - рассказали агентству в районной администрации.
По данным местных властей, пока для защиты законных прав интересов своего несовершеннолетнего брата Ворончихин написал доверенность на гражданскую жену о предоставлении законных интересов его подопечного брата Матвея.
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Действия властей

Власти района в попытке помочь решить вопрос Константина Ворончихина, по их данным, дважды обращались в военный комиссариат Парабельского района и города Кедровый Томской области, а также в региональный департамент по вопросам семьи и детей. Кроме того, написали письмо на имя губернатора региона Владимира Мазура с просьбой о содействии в решении вопроса увольнения Константина с военной службы.
Отвечая на запрос РИА Новости, заместитель губернатора Томской области Анатолий Рожков сообщил, что по итогам встречи с Константином Ворончихиным 2 августа 2023 года, администрация Томской области, связи с тем, что вопросы прохождения военной службы находятся в компетенции Минобороны РФ, направила ходатайство на имя командира войсковой части №95396 с просьбой рассмотреть вопрос о демобилизации Константина.
"Администрацией Томской области 19.01.2024 было направлено письмо на имя командующего войсками Южного военного округа о содействии в вопросе увольнения с военной службы Ворончихина К.М.", - также сообщил заместитель губернатора.
О каких-либо результатах его рассмотрения Рожков не сообщил.
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ОбществоТомская областьРоссияМаргарита СимоньянВладимир Мазур
 
 
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