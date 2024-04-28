https://ria.ru/20240428/nikolaev-1942876067.html
СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
СМИ сообщили о взрывах в Николаеве - РИА Новости, 28.04.2024
СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
Взрывы прогремели в Николаеве на Украине, сообщает 24-й канал. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T04:40
2024-04-28T04:40
2024-04-28T04:50
николаев (украина)
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839736412_127:431:3000:2047_1920x0_80_0_0_dd4f69205b95ba57ccb4046d5b3c2e80.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Взрывы прогремели в Николаеве на Украине, сообщает 24-й канал. "В Николаеве слышали взрывы", - указывает телеканал. В 04.20 мск в Николаевской области объявили воздушную тревогу. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240211/vzryvy-1926636388.html
николаев (украина)
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839736412_473:450:2602:2047_1920x0_80_0_0_5eee53a73b7ba98d19d987b6febb06ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николаев (украина), россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Николаев (Украина), Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
"24-й канал": в Николаеве прогремели взрывы