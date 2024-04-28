https://ria.ru/20240428/nikolaev-1942876067.html

СМИ сообщили о взрывах в Николаеве

СМИ сообщили о взрывах в Николаеве - РИА Новости, 28.04.2024

СМИ сообщили о взрывах в Николаеве

Взрывы прогремели в Николаеве на Украине, сообщает 24-й канал. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T04:40

2024-04-28T04:40

2024-04-28T04:50

николаев (украина)

россия

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Взрывы прогремели в Николаеве на Украине, сообщает 24-й канал. "В Николаеве слышали взрывы", - указывает телеканал. В 04.20 мск в Николаевской области объявили воздушную тревогу. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240211/vzryvy-1926636388.html

николаев (украина)

россия

украина

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николаев (украина), россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины