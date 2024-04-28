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В Абатском районе Тюменской области затопило 48 дворов - РИА Новости, 28.04.2024
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07:54 28.04.2024
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В Абатском районе Тюменской области затопило 48 дворов
В Абатском районе Тюменской области затопило 48 дворов - РИА Новости, 28.04.2024
В Абатском районе Тюменской области затопило 48 дворов
В Абатском районе Тюменской области из-за выхода реки Ишим на пойму затопленными оказались 48 придомовых территорий, сообщает администрация муниципалитета. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T07:54
2024-04-28T07:54
происшествия
ишим (река)
тюменская область
наводнения в россии — 2024
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ТЮМЕНЬ, 28 апр - РИА Новости. В Абатском районе Тюменской области из-за выхода реки Ишим на пойму затопленными оказались 48 придомовых территорий, сообщает администрация муниципалитета. "Уровень воды реки Ишим на 28 апреля - 1208 сантиметров (плюс 11 сантиметров за сутки). Превышен уровень исторического паводка 2017 года - плюс 60 сантиметров. Вода продолжает прибывать. Подтоплено 48 придомовых территорий", - указано в сообщении. Критический уровень для данного населенного пункта - 960 сантиметров. Утром в субботу в пабликах администрации сообщалось, что на территории района подтоплены восемь участков автодороги регионального значения, один низководный мост и 25 придомовых территорий. Ранее сообщалось, что при наихудшем сценарии паводка в зону затопления в Абатском районе могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек. В селе Абатское под угрозой подтопления до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек. В субботу из-за сложной паводковой ситуации в райцентре была объявлена экстренная эвакуация.
https://ria.ru/20240427/evakuatsiya-1942664964.html
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ишим (река)
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происшествия, ишим (река), тюменская область, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Ишим (река), Тюменская область, Наводнения в России — 2024
В Абатском районе Тюменской области затопило 48 дворов

В Абатском районе Тюменской области из-за разлива Ишима затопило 48 дворов

© РИА НовостиРека Ишим в Тюменской области
Река Ишим в Тюменской области
© РИА Новости
Река Ишим в Тюменской области
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ТЮМЕНЬ, 28 апр - РИА Новости. В Абатском районе Тюменской области из-за выхода реки Ишим на пойму затопленными оказались 48 придомовых территорий, сообщает администрация муниципалитета.
"Уровень воды реки Ишим на 28 апреля - 1208 сантиметров (плюс 11 сантиметров за сутки). Превышен уровень исторического паводка 2017 года - плюс 60 сантиметров. Вода продолжает прибывать. Подтоплено 48 придомовых территорий", - указано в сообщении.
Абатский муниципальный район
В тюменском селе Абатское объявили экстренную эвакуацию
Вчера, 08:01
Критический уровень для данного населенного пункта - 960 сантиметров.
Утром в субботу в пабликах администрации сообщалось, что на территории района подтоплены восемь участков автодороги регионального значения, один низководный мост и 25 придомовых территорий.
Ранее сообщалось, что при наихудшем сценарии паводка в зону затопления в Абатском районе могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек. В селе Абатское под угрозой подтопления до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек. В субботу из-за сложной паводковой ситуации в райцентре была объявлена экстренная эвакуация.
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ПроисшествияИшим (река)Тюменская областьНаводнения в России — 2024
 
 
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