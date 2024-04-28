https://ria.ru/20240428/navodnenie-1942884658.html

В Абатском районе Тюменской области затопило 48 дворов

В Абатском районе Тюменской области затопило 48 дворов - РИА Новости, 28.04.2024

В Абатском районе Тюменской области затопило 48 дворов

В Абатском районе Тюменской области из-за выхода реки Ишим на пойму затопленными оказались 48 придомовых территорий, сообщает администрация муниципалитета. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T07:54

2024-04-28T07:54

2024-04-28T07:54

происшествия

ишим (река)

тюменская область

наводнения в россии — 2024

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ТЮМЕНЬ, 28 апр - РИА Новости. В Абатском районе Тюменской области из-за выхода реки Ишим на пойму затопленными оказались 48 придомовых территорий, сообщает администрация муниципалитета. "Уровень воды реки Ишим на 28 апреля - 1208 сантиметров (плюс 11 сантиметров за сутки). Превышен уровень исторического паводка 2017 года - плюс 60 сантиметров. Вода продолжает прибывать. Подтоплено 48 придомовых территорий", - указано в сообщении. Критический уровень для данного населенного пункта - 960 сантиметров. Утром в субботу в пабликах администрации сообщалось, что на территории района подтоплены восемь участков автодороги регионального значения, один низководный мост и 25 придомовых территорий. Ранее сообщалось, что при наихудшем сценарии паводка в зону затопления в Абатском районе могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек. В селе Абатское под угрозой подтопления до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек. В субботу из-за сложной паводковой ситуации в райцентре была объявлена экстренная эвакуация.

https://ria.ru/20240427/evakuatsiya-1942664964.html

https://ria.ru/20240428/mchs-1942883574.html

ишим (река)

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ишим (река), тюменская область, наводнения в россии — 2024