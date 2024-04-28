https://ria.ru/20240428/namestnik-1942921683.html

Азаров прокомментировал арест наместника Святогорской лавры

Азаров прокомментировал арест наместника Святогорской лавры - РИА Новости, 28.04.2024

Азаров прокомментировал арест наместника Святогорской лавры

Украинские власти арестом наместника Святогорской лавры митрополита Святогорского Арсения (Яковенко) пытаются запугать граждан страны, чтобы заставить их... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T14:26

2024-04-28T14:26

2024-04-28T14:26

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Украинские власти арестом наместника Святогорской лавры митрополита Святогорского Арсения (Яковенко) пытаются запугать граждан страны, чтобы заставить их перейти в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), заявил бывший премьер-министр Николай Азаров в Telegram-канале. Суд на Украине на этой неделе арестовал наместника Свято-Успенской Святогорской лавры митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Арсения (Яковенко) на 60 суток без альтернативы внесения залога. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что завела уголовное дело против него по статье "распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ". Владыке грозит до восьми лет лишения свободы. Русская православная церковь (РПЦ) призвала международные правозащитные организации зафиксировать задержание наместника Святогорской лавры как очередное нарушение прав украинских верующих. "Для киевского режима нет ничего святого. Зеленский продолжает нападки на душу Украины, православную святыню - Свято-Успенскую Святогорскую лавру. На этот раз жертвой киевского режима Зеленского стал митрополит Святогорской лавры Арсений... Выдвижение обвинения через полгода - виток в религиозной войне, рьяно разжигаемой Зеленским для дискредитации канонической Украинской православной церкви в глазах православных украинцев. Так киевский режим пытается заставить граждан перейти в раскольническую ПЦУ", - написал Азаров.По словам Азарова, арест митрополита Арсения - это очередная попытка запугать жителей прифронтовой зоны, эдакая "профилактика" со стороны СБУ. Экс-премьер считает, что это может быть первым шагом к передаче Святогорской святыни под контроль раскольнической ПЦУ. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь (УПЦ) – единственную каноническую православную структуру на территории страны и самую большую общину верующих. Местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, проводит аресты и "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами уже вынесены обвинительные приговоры. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ.

https://ria.ru/20240427/svyaschennik-1942652231.html

https://ria.ru/20240424/ukraina-1942099551.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, николай азаров (политик), служба безопасности украины, православная церковь украины (пцу), вооруженные силы украины