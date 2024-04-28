Морпехам Северного флота группировки войск "Днепр" вручили госнаграды
Морпехам Северного флота группировки войск "Днепр" вручили госнаграды в зоне СВО
Орден Мужества. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Военнослужащим отдельного гвардейского соединения морской пехоты Северного флота группировки войск "Днепр", выполняющим задачи на херсонском направлении, вручили государственные награды в зоне спецоперации, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
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"В ходе многочисленных боев с украинскими националистами военнослужащие морской пехоты Северного флота не раз срывали множественные атаки и ротации противника на линии боевого соприкосновения, уничтожали важные узлы снабжения вражеских войск, а также командные пункты и места скопления личного состава и бронированной техники", - сообщили в МО РФ.
Сообщается, что указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и героизм, проявленные при выполнении боевых задач на херсонском направлении, военнослужащие награждены орденами "Мужества", медалями "За отвагу", "За храбрость" II степени, Суворова и знаками отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени.
"И сегодня "черные береты" Северного флота несут героическую и тяжёлую службу по обороне левого берега Днепра в Херсонской области. Ежедневно, рискуя собственной жизнью они не допускают высадок морского и речного десанта ВСУ на нашу территорию, уверенно контролируя свою зону ответственности как на левом берегу, так и на островах в дельте Днепра и уничтожая в ней всех боевиков "киевского режима", - рассказали в МО РФ.
Военнослужащих роты, отразившей атаку морпехов ВСУ, представили к наградам
10 ноября 2023, 16:13