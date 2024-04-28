Рейтинг@Mail.ru
Морпехам Северного флота группировки войск "Днепр" вручили госнаграды - РИА Новости, 28.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:06 28.04.2024 (обновлено: 05:20 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/nagrazhdenie-1942877084.html
Морпехам Северного флота группировки войск "Днепр" вручили госнаграды
Морпехам Северного флота группировки войск "Днепр" вручили госнаграды - РИА Новости, 28.04.2024
Морпехам Северного флота группировки войск "Днепр" вручили госнаграды
Военнослужащим отдельного гвардейского соединения морской пехоты Северного флота группировки войск "Днепр", выполняющим задачи на херсонском направлении,... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T05:06
2024-04-28T05:20
россия
днепр (город)
херсонская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785160024_0:153:1474:982_1920x0_80_0_0_c5dd508ee5cfe0b7be0de161408c8984.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Военнослужащим отдельного гвардейского соединения морской пехоты Северного флота группировки войск "Днепр", выполняющим задачи на херсонском направлении, вручили государственные награды в зоне спецоперации, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "В ходе многочисленных боев с украинскими националистами военнослужащие морской пехоты Северного флота не раз срывали множественные атаки и ротации противника на линии боевого соприкосновения, уничтожали важные узлы снабжения вражеских войск, а также командные пункты и места скопления личного состава и бронированной техники", - сообщили в МО РФ. Сообщается, что указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и героизм, проявленные при выполнении боевых задач на херсонском направлении, военнослужащие награждены орденами "Мужества", медалями "За отвагу", "За храбрость" II степени, Суворова и знаками отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени. "И сегодня "черные береты" Северного флота несут героическую и тяжёлую службу по обороне левого берега Днепра в Херсонской области. Ежедневно, рискуя собственной жизнью они не допускают высадок морского и речного десанта ВСУ на нашу территорию, уверенно контролируя свою зону ответственности как на левом берегу, так и на островах в дельте Днепра и уничтожая в ней всех боевиков "киевского режима", - рассказали в МО РФ.
https://ria.ru/20240427/nagrazhdenie-1942653773.html
https://ria.ru/20231110/spetsoperatsiya-1908702506.html
россия
днепр (город)
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785160024_0:0:1310:982_1920x0_80_0_0_45180d10f7f8e7dce6fdc6106e14fd25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины
Россия, Днепр (город), Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Морпехам Северного флота группировки войск "Днепр" вручили госнаграды

Морпехам Северного флота группировки войск "Днепр" вручили госнаграды в зоне СВО

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкОрден Мужества
Орден Мужества - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Орден Мужества. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Военнослужащим отдельного гвардейского соединения морской пехоты Северного флота группировки войск "Днепр", выполняющим задачи на херсонском направлении, вручили государственные награды в зоне спецоперации, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
«
"В ходе многочисленных боев с украинскими националистами военнослужащие морской пехоты Северного флота не раз срывали множественные атаки и ротации противника на линии боевого соприкосновения, уничтожали важные узлы снабжения вражеских войск, а также командные пункты и места скопления личного состава и бронированной техники", - сообщили в МО РФ.
Губернатор Чукотского АО Владислав Кузнецов удостоен медали За укрепление боевого содружества. 26 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
Глав регионов ДФО наградили медалями за помощь военным в зоне СВО
Вчера, 03:54
Сообщается, что указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и героизм, проявленные при выполнении боевых задач на херсонском направлении, военнослужащие награждены орденами "Мужества", медалями "За отвагу", "За храбрость" II степени, Суворова и знаками отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени.
"И сегодня "черные береты" Северного флота несут героическую и тяжёлую службу по обороне левого берега Днепра в Херсонской области. Ежедневно, рискуя собственной жизнью они не допускают высадок морского и речного десанта ВСУ на нашу территорию, уверенно контролируя свою зону ответственности как на левом берегу, так и на островах в дельте Днепра и уничтожая в ней всех боевиков "киевского режима", - рассказали в МО РФ.
МО о награждении бойцов за отражение атаки морпехов ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Военнослужащих роты, отразившей атаку морпехов ВСУ, представили к наградам
10 ноября 2023, 16:13
 
РоссияДнепр (город)Херсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала