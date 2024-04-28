https://ria.ru/20240428/nagrazhdenie-1942877084.html

Морпехам Северного флота группировки войск "Днепр" вручили госнаграды

Морпехам Северного флота группировки войск "Днепр" вручили госнаграды - РИА Новости, 28.04.2024

Морпехам Северного флота группировки войск "Днепр" вручили госнаграды

Военнослужащим отдельного гвардейского соединения морской пехоты Северного флота группировки войск "Днепр", выполняющим задачи на херсонском направлении,... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T05:06

2024-04-28T05:06

2024-04-28T05:20

россия

днепр (город)

херсонская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Военнослужащим отдельного гвардейского соединения морской пехоты Северного флота группировки войск "Днепр", выполняющим задачи на херсонском направлении, вручили государственные награды в зоне спецоперации, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "В ходе многочисленных боев с украинскими националистами военнослужащие морской пехоты Северного флота не раз срывали множественные атаки и ротации противника на линии боевого соприкосновения, уничтожали важные узлы снабжения вражеских войск, а также командные пункты и места скопления личного состава и бронированной техники", - сообщили в МО РФ. Сообщается, что указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и героизм, проявленные при выполнении боевых задач на херсонском направлении, военнослужащие награждены орденами "Мужества", медалями "За отвагу", "За храбрость" II степени, Суворова и знаками отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени. "И сегодня "черные береты" Северного флота несут героическую и тяжёлую службу по обороне левого берега Днепра в Херсонской области. Ежедневно, рискуя собственной жизнью они не допускают высадок морского и речного десанта ВСУ на нашу территорию, уверенно контролируя свою зону ответственности как на левом берегу, так и на островах в дельте Днепра и уничтожая в ней всех боевиков "киевского режима", - рассказали в МО РФ.

https://ria.ru/20240427/nagrazhdenie-1942653773.html

https://ria.ru/20231110/spetsoperatsiya-1908702506.html

россия

днепр (город)

херсонская область

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россия, днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины