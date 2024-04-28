Рейтинг@Mail.ru
Музыкантов "Коррозии металла" задержали за нацистскую символику - РИА Новости, 28.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:59 28.04.2024 (обновлено: 14:40 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/muzykanty-1942889601.html
Музыкантов "Коррозии металла" задержали за нацистскую символику
Музыкантов "Коррозии металла" задержали за нацистскую символику - РИА Новости, 28.04.2024
Музыкантов "Коррозии металла" задержали за нацистскую символику
Музыкантов группы "Коррозия металла" задержали в ночь на воскресенье в Нижнем Новгороде за нацистскую символику, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T08:59
2024-04-28T14:40
нижний новгород
коррозия металла
происшествия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99109/31/991093121_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_df0bbe50e9c782456957bfdc0c501066.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр — РИА Новости. Музыкантов группы "Коррозия металла" задержали в ночь на воскресенье в Нижнем Новгороде за нацистскую символику, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД."В ходе отработки поступившей информации сотрудники полиции при силовой поддержке СОБРа Росгвардии в одном из клубов, расположенном в Нижегородском районе областного центра, задержали трех участников музыкальной группы", — заявили в ведомстве.По данным полиции, мужчин 57, 42 и 19 лет доставили в отделение, составлены административные протоколы за "пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики".При проведении оперативных мероприятий у них изъяли книги и более 20 футболок с нанесенными на них запрещенными символами. Проверка продолжается.Как сообщала РИА Новости директор группы "Коррозия металла" Мария Рунова, лидера и солиста группы Сергея Троицкого (Паука) задержали на концерте в нижегородском клубе "Ненависть". По ее словам, это произошло в перерыве между песнями: у представителей правопорядка возникли претензии к "мерчу группы"."Коррозия металла" была основана в 1984 году, выступает в стиле треш-метал.
https://ria.ru/20240425/vert-1942335506.html
https://ria.ru/20240417/organizatsiya-1940595826.html
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99109/31/991093121_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_e8871cf1ca09072e2351c71a17fa0113.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижний новгород, коррозия металла, происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Нижний Новгород, Коррозия металла, Происшествия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Музыкантов "Коррозии металла" задержали за нацистскую символику

У музыкантов "Коррозии металла" изъяли футболки с нацистской символикой

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛидер группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий (Паук)
Лидер группы Коррозия металла Сергей Троицкий (Паук) - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Лидер группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий (Паук). Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр — РИА Новости. Музыкантов группы "Коррозия металла" задержали в ночь на воскресенье в Нижнем Новгороде за нацистскую символику, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
"В ходе отработки поступившей информации сотрудники полиции при силовой поддержке СОБРа Росгвардии в одном из клубов, расположенном в Нижегородском районе областного центра, задержали трех участников музыкальной группы", — заявили в ведомстве.
Автомобиль полиции на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
За оправдание нацизма в Омске задержали не священника, заявил епископ
25 апреля, 18:21
По данным полиции, мужчин 57, 42 и 19 лет доставили в отделение, составлены административные протоколы за "пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики".
При проведении оперативных мероприятий у них изъяли книги и более 20 футболок с нанесенными на них запрещенными символами. Проверка продолжается.
Как сообщала РИА Новости директор группы "Коррозия металла" Мария Рунова, лидера и солиста группы Сергея Троицкого (Паука) задержали на концерте в нижегородском клубе "Ненависть". По ее словам, это произошло в перерыве между песнями: у представителей правопорядка возникли претензии к "мерчу группы".
"Коррозия металла" была основана в 1984 году, выступает в стиле треш-метал.
Обыск у фигуранта дела и участников запрещенной религиозной организации в Республике Алтай
На Алтае накрыли запрещенную религиозную организацию
17 апреля, 15:38
 
Нижний НовгородКоррозия металлаПроисшествияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала