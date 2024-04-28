https://ria.ru/20240428/muzykanty-1942889601.html

Музыкантов "Коррозии металла" задержали за нацистскую символику

Музыкантов "Коррозии металла" задержали за нацистскую символику - РИА Новости, 28.04.2024

Музыкантов "Коррозии металла" задержали за нацистскую символику

Музыкантов группы "Коррозия металла" задержали в ночь на воскресенье в Нижнем Новгороде за нацистскую символику, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T08:59

2024-04-28T08:59

2024-04-28T14:40

нижний новгород

коррозия металла

происшествия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр — РИА Новости. Музыкантов группы "Коррозия металла" задержали в ночь на воскресенье в Нижнем Новгороде за нацистскую символику, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД."В ходе отработки поступившей информации сотрудники полиции при силовой поддержке СОБРа Росгвардии в одном из клубов, расположенном в Нижегородском районе областного центра, задержали трех участников музыкальной группы", — заявили в ведомстве.По данным полиции, мужчин 57, 42 и 19 лет доставили в отделение, составлены административные протоколы за "пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики".При проведении оперативных мероприятий у них изъяли книги и более 20 футболок с нанесенными на них запрещенными символами. Проверка продолжается.Как сообщала РИА Новости директор группы "Коррозия металла" Мария Рунова, лидера и солиста группы Сергея Троицкого (Паука) задержали на концерте в нижегородском клубе "Ненависть". По ее словам, это произошло в перерыве между песнями: у представителей правопорядка возникли претензии к "мерчу группы"."Коррозия металла" была основана в 1984 году, выступает в стиле треш-метал.

https://ria.ru/20240425/vert-1942335506.html

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нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

нижний новгород, коррозия металла, происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)