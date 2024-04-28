https://ria.ru/20240428/muzykanty-1942889601.html
Музыкантов "Коррозии металла" задержали за нацистскую символику
Музыкантов "Коррозии металла" задержали за нацистскую символику - РИА Новости, 28.04.2024
Музыкантов "Коррозии металла" задержали за нацистскую символику
Музыкантов группы "Коррозия металла" задержали в ночь на воскресенье в Нижнем Новгороде за нацистскую символику, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T08:59
2024-04-28T08:59
2024-04-28T14:40
нижний новгород
коррозия металла
происшествия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр — РИА Новости. Музыкантов группы "Коррозия металла" задержали в ночь на воскресенье в Нижнем Новгороде за нацистскую символику, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД."В ходе отработки поступившей информации сотрудники полиции при силовой поддержке СОБРа Росгвардии в одном из клубов, расположенном в Нижегородском районе областного центра, задержали трех участников музыкальной группы", — заявили в ведомстве.По данным полиции, мужчин 57, 42 и 19 лет доставили в отделение, составлены административные протоколы за "пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики".При проведении оперативных мероприятий у них изъяли книги и более 20 футболок с нанесенными на них запрещенными символами. Проверка продолжается.Как сообщала РИА Новости директор группы "Коррозия металла" Мария Рунова, лидера и солиста группы Сергея Троицкого (Паука) задержали на концерте в нижегородском клубе "Ненависть". По ее словам, это произошло в перерыве между песнями: у представителей правопорядка возникли претензии к "мерчу группы"."Коррозия металла" была основана в 1984 году, выступает в стиле треш-метал.
https://ria.ru/20240425/vert-1942335506.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижний новгород, коррозия металла, происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Нижний Новгород, Коррозия металла, Происшествия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Музыкантов "Коррозии металла" задержали за нацистскую символику
У музыкантов "Коррозии металла" изъяли футболки с нацистской символикой
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр — РИА Новости.
Музыкантов группы "Коррозия металла" задержали в ночь на воскресенье в Нижнем Новгороде за нацистскую символику, сообщили в пресс-службе
регионального управления МВД.
"В ходе отработки поступившей информации сотрудники полиции при силовой поддержке СОБРа Росгвардии
в одном из клубов, расположенном в Нижегородском районе областного центра, задержали трех участников музыкальной группы", — заявили в ведомстве.
По данным полиции, мужчин 57, 42 и 19 лет доставили в отделение, составлены административные протоколы за "пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики".
При проведении оперативных мероприятий у них изъяли книги и более 20 футболок с нанесенными на них запрещенными символами. Проверка продолжается.
Как сообщала РИА Новости директор группы "Коррозия металла" Мария Рунова, лидера и солиста группы Сергея Троицкого (Паука) задержали на концерте в нижегородском клубе "Ненависть". По ее словам, это произошло в перерыве между песнями: у представителей правопорядка возникли претензии к "мерчу группы".
"Коррозия металла" была основана в 1984 году, выступает в стиле треш-метал.