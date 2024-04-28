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В Госдуме объяснили, для чего иногда необходимо отключать Wi-Fi и Bluetooth - РИА Новости, 28.04.2024
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03:09 28.04.2024 (обновлено: 05:22 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/moshenniki-1942873645.html
В Госдуме объяснили, для чего иногда необходимо отключать Wi-Fi и Bluetooth
В Госдуме объяснили, для чего иногда необходимо отключать Wi-Fi и Bluetooth - РИА Новости, 28.04.2024
В Госдуме объяснили, для чего иногда необходимо отключать Wi-Fi и Bluetooth
Чтобы телефон не могли отследить мошенники, следует отключать Wi-Fi и Bluetooth, если они не используются в данный момент, рассказал член комитета Госдуме по... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T03:09
2024-04-28T05:22
общество
госдума рф
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Чтобы телефон не могли отследить мошенники, следует отключать Wi-Fi и Bluetooth, если они не используются в данный момент, рассказал член комитета Госдуме по информполитике Антон Немкин.&quot;Мошенники используют специальное оборудование, которое позволяет отслеживать местоположение пользователя по модулю Wi-Fi… Советую всегда держать Wi-Fi и Bluetooth отключенными, если они не нужным вам в данный момент, чтобы избежать подобной слежки&quot;, — сказал он РИА Новости.Он отметил, что впоследствии данные о том, какие места посещает человек, могут передаваться третьим лицам и использоваться в противоправных целях. Немкин рассказал, что такое отслеживание ведется даже в том случае, если пользователь не подключен в данный момент к беспроводной сети, но беспроводной модуль его устройства активирован и продолжает поиск сетей для подключения."В условиях постоянно растущей активности мошенников в цифровой среде также набирает популярность метод скрытого контроля за абонентом – злоумышленники могут установить его, чтобы перенаправлять данные с вашего устройства на любой другой абонентский номер", — добавил депутат.По словам Немкина, таким образом мошенники также могут узнать о локациях, которые человек посещает, а с помощью полученных банковских сообщений даже отслеживать финансы и спланировать их хищение."Для того чтобы сделать вас объектом отслеживания, достаточно, чтобы пользователь однократно предоставил разрешение на отслеживание текущего местоположения с помощью смс-сообщения. Многие делают это автоматически, даже не вдумываясь в смысл таких сообщений", — подчеркнул парламентарий.
https://ria.ru/20240409/moshenniki-1938733180.html
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общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
В Госдуме объяснили, для чего иногда необходимо отключать Wi-Fi и Bluetooth

Депутат Немкин: для избежания слежки иногда следует отключать Wi-Fi и Bluetooth

© Pixabay / 3844328Wi-fi роутер
Wi-fi роутер - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© Pixabay / 3844328
Wi-fi роутер. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Чтобы телефон не могли отследить мошенники, следует отключать Wi-Fi и Bluetooth, если они не используются в данный момент, рассказал член комитета Госдуме по информполитике Антон Немкин.
«

"Мошенники используют специальное оборудование, которое позволяет отслеживать местоположение пользователя по модулю Wi-Fi… Советую всегда держать Wi-Fi и Bluetooth отключенными, если они не нужным вам в данный момент, чтобы избежать подобной слежки", — сказал он РИА Новости.

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Он отметил, что впоследствии данные о том, какие места посещает человек, могут передаваться третьим лицам и использоваться в противоправных целях. Немкин рассказал, что такое отслеживание ведется даже в том случае, если пользователь не подключен в данный момент к беспроводной сети, но беспроводной модуль его устройства активирован и продолжает поиск сетей для подключения.
"В условиях постоянно растущей активности мошенников в цифровой среде также набирает популярность метод скрытого контроля за абонентом – злоумышленники могут установить его, чтобы перенаправлять данные с вашего устройства на любой другой абонентский номер", — добавил депутат.
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По словам Немкина, таким образом мошенники также могут узнать о локациях, которые человек посещает, а с помощью полученных банковских сообщений даже отслеживать финансы и спланировать их хищение.
"Для того чтобы сделать вас объектом отслеживания, достаточно, чтобы пользователь однократно предоставил разрешение на отслеживание текущего местоположения с помощью смс-сообщения. Многие делают это автоматически, даже не вдумываясь в смысл таких сообщений", — подчеркнул парламентарий.
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