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Екатерина Мизулина попросила МВД разобраться с помогавшим ВСУ студентом - РИА Новости, 28.04.2024
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17:00 28.04.2024 (обновлено: 17:08 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/mizulina-1942939292.html
Екатерина Мизулина попросила МВД разобраться с помогавшим ВСУ студентом
Екатерина Мизулина попросила МВД разобраться с помогавшим ВСУ студентом - РИА Новости, 28.04.2024
Екатерина Мизулина попросила МВД разобраться с помогавшим ВСУ студентом
Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина направила материалы в МВД по делу о студенте МГУ, который собирал в интернете деньги для ВСУ и публиковал... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T17:00
2024-04-28T17:08
россия
москва
украина
екатерина мизулина
вооруженные силы украины
украинская повстанческая армия
происшествия
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина направила материалы в МВД по делу о студенте МГУ, который собирал в интернете деньги для ВСУ и публиковал информацию националистического характера, сообщила она в своем Telegram-канале. Ранне источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил о задержании украинского студента шестого курса факультета фундаментальной медицины МГУ Сергея Г. за попытки собрать в интернете деньги для ВСУ и за размещение информации националистического характера, включая призывы к национальной розни и призывы к ударам по Москве. "Студент учится на шестом курсе факультета фундаментальной медицины. Ранее в связи с его публикациям к нам обращались студенты МГУ, мы направили материалы в МВД", - написала глава "Лиги безопасного интернета". Мизулина также выложила некоторые посты, которые, предположительно, студент публиковал в социальных сетях. На них видны ссылки для пожертвований армии ВСУ. По словам источника РИА Новости, студент получил уведомление о сокращении срока пребывания в России и необходимости выехать с территории РФ в течение трех дней. Студент шестого курса факультета фундаментальной медицины МГУ Сергей Г., уроженец Одессы и гражданин Украины, проживающий в общежитии вуза на Ломоносовском проспекте, неоднократно размещал призывы и лозунги националистического характера, а также публикации, направленные на сбор денег "для нужд вооруженных сил Украины", а также изыскивал сведения о возможном механизме вступления в ряды ВСУ для лиц, находящихся на территории Московского региона. 26 апреля он был арестован на 12 суток за нарушение статьи 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Источник сообщил, что у арестованного есть действующий паспорт гражданина Украины, при этом заявление на получение российского гражданства студент МГУ не подавал. По данным источника, в соцсетях этот студент неоднократно высказывал намерения по окончании обучения в МГУ незамедлительно покинуть Россию, так как "чувствует себя здесь неуютно", а также призывал к ударам по Москве, публиковал лозунги запрещенной в РФ националистической Украинской повстанческой армии*. Вечером 3 апреля студент был задержан сотрудниками ОВД за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, а затем был доставлен в Никулинский районный суд Москвы для рассмотрения административного материала и избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. После этого 26 апреля Тверской районный суд Москвы по двум протоколам назначил ему арест еще на 12 суток.* Экстремистская организация, запрещена в России
https://ria.ru/20240210/mizulina-1926595850.html
https://ria.ru/20240428/student-1942897838.html
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россия, москва, украина, екатерина мизулина, вооруженные силы украины, украинская повстанческая армия, происшествия
Россия, Москва, Украина, Екатерина Мизулина, Вооруженные силы Украины, Украинская повстанческая армия, Происшествия
Екатерина Мизулина попросила МВД разобраться с помогавшим ВСУ студентом

Екатерина Мизулина обратилась в МВД по поводу студента МГУ, помогавшего ВСУ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор Лиги Безопасного Интернета, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина
Директор Лиги Безопасного Интернета, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Директор Лиги Безопасного Интернета, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина направила материалы в МВД по делу о студенте МГУ, который собирал в интернете деньги для ВСУ и публиковал информацию националистического характера, сообщила она в своем Telegram-канале.
Ранне источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил о задержании украинского студента шестого курса факультета фундаментальной медицины МГУ Сергея Г. за попытки собрать в интернете деньги для ВСУ и за размещение информации националистического характера, включая призывы к национальной розни и призывы к ударам по Москве.
Екатерина Мизулина во время фотографирования со студентами Казанского федерального университета
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"Студент учится на шестом курсе факультета фундаментальной медицины. Ранее в связи с его публикациям к нам обращались студенты МГУ, мы направили материалы в МВД", - написала глава "Лиги безопасного интернета".
Мизулина также выложила некоторые посты, которые, предположительно, студент публиковал в социальных сетях. На них видны ссылки для пожертвований армии ВСУ.
По словам источника РИА Новости, студент получил уведомление о сокращении срока пребывания в России и необходимости выехать с территории РФ в течение трех дней.
Студент шестого курса факультета фундаментальной медицины МГУ Сергей Г., уроженец Одессы и гражданин Украины, проживающий в общежитии вуза на Ломоносовском проспекте, неоднократно размещал призывы и лозунги националистического характера, а также публикации, направленные на сбор денег "для нужд вооруженных сил Украины", а также изыскивал сведения о возможном механизме вступления в ряды ВСУ для лиц, находящихся на территории Московского региона. 26 апреля он был арестован на 12 суток за нарушение статьи 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
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Источник сообщил, что у арестованного есть действующий паспорт гражданина Украины, при этом заявление на получение российского гражданства студент МГУ не подавал.
По данным источника, в соцсетях этот студент неоднократно высказывал намерения по окончании обучения в МГУ незамедлительно покинуть Россию, так как "чувствует себя здесь неуютно", а также призывал к ударам по Москве, публиковал лозунги запрещенной в РФ националистической Украинской повстанческой армии*.
Вечером 3 апреля студент был задержан сотрудниками ОВД за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, а затем был доставлен в Никулинский районный суд Москвы для рассмотрения административного материала и избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. После этого 26 апреля Тверской районный суд Москвы по двум протоколам назначил ему арест еще на 12 суток.
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РоссияМоскваУкраинаЕкатерина МизулинаВооруженные силы УкраиныУкраинская повстанческая армияПроисшествия
 
 
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