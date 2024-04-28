https://ria.ru/20240428/mizulina-1942939292.html

Екатерина Мизулина попросила МВД разобраться с помогавшим ВСУ студентом

Екатерина Мизулина попросила МВД разобраться с помогавшим ВСУ студентом - РИА Новости, 28.04.2024

Екатерина Мизулина попросила МВД разобраться с помогавшим ВСУ студентом

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина направила материалы в МВД по делу о студенте МГУ, который собирал в интернете деньги для ВСУ и публиковал... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T17:00

2024-04-28T17:00

2024-04-28T17:08

россия

москва

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екатерина мизулина

вооруженные силы украины

украинская повстанческая армия

происшествия

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина направила материалы в МВД по делу о студенте МГУ, который собирал в интернете деньги для ВСУ и публиковал информацию националистического характера, сообщила она в своем Telegram-канале. Ранне источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил о задержании украинского студента шестого курса факультета фундаментальной медицины МГУ Сергея Г. за попытки собрать в интернете деньги для ВСУ и за размещение информации националистического характера, включая призывы к национальной розни и призывы к ударам по Москве. "Студент учится на шестом курсе факультета фундаментальной медицины. Ранее в связи с его публикациям к нам обращались студенты МГУ, мы направили материалы в МВД", - написала глава "Лиги безопасного интернета". Мизулина также выложила некоторые посты, которые, предположительно, студент публиковал в социальных сетях. На них видны ссылки для пожертвований армии ВСУ. По словам источника РИА Новости, студент получил уведомление о сокращении срока пребывания в России и необходимости выехать с территории РФ в течение трех дней. Студент шестого курса факультета фундаментальной медицины МГУ Сергей Г., уроженец Одессы и гражданин Украины, проживающий в общежитии вуза на Ломоносовском проспекте, неоднократно размещал призывы и лозунги националистического характера, а также публикации, направленные на сбор денег "для нужд вооруженных сил Украины", а также изыскивал сведения о возможном механизме вступления в ряды ВСУ для лиц, находящихся на территории Московского региона. 26 апреля он был арестован на 12 суток за нарушение статьи 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Источник сообщил, что у арестованного есть действующий паспорт гражданина Украины, при этом заявление на получение российского гражданства студент МГУ не подавал. По данным источника, в соцсетях этот студент неоднократно высказывал намерения по окончании обучения в МГУ незамедлительно покинуть Россию, так как "чувствует себя здесь неуютно", а также призывал к ударам по Москве, публиковал лозунги запрещенной в РФ националистической Украинской повстанческой армии*. Вечером 3 апреля студент был задержан сотрудниками ОВД за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, а затем был доставлен в Никулинский районный суд Москвы для рассмотрения административного материала и избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. После этого 26 апреля Тверской районный суд Москвы по двум протоколам назначил ему арест еще на 12 суток.* Экстремистская организация, запрещена в России

https://ria.ru/20240210/mizulina-1926595850.html

https://ria.ru/20240428/student-1942897838.html

https://ria.ru/20240428/student-1942921503.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, украина, екатерина мизулина, вооруженные силы украины, украинская повстанческая армия, происшествия