https://ria.ru/20240428/minoborony-1942916519.html

ВС России поразили украинские пункты дислокации иностранных наемников

ВС России поразили украинские пункты дислокации иностранных наемников - РИА Новости, 28.04.2024

ВС России поразили украинские пункты дислокации иностранных наемников

Российские военные поразили украинские пункты временной дислокации иностранных наемников, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T13:48

2024-04-28T13:48

2024-04-28T13:48

специальная военная операция на украине

россия

черниговская область

хмельницкая область

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российские военные поразили украинские пункты временной дислокации иностранных наемников, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ. "Поражены склады с авиационными боеприпасами и авиационной техникой на аэродромах Прилуки Черниговской области и Староконстантинов Хмельницкой области, пункты временной дислокации иностранных наемников, живая сила и военная техника ВСУ в 121 районе", - говорится в сообщении военного ведомства.

https://ria.ru/20240428/vyvod-1942906032.html

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черниговская область

хмельницкая область

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Варвара Скокшина

россия, черниговская область, хмельницкая область, вооруженные силы украины, безопасность