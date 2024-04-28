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ВС России поразили украинские пункты дислокации иностранных наемников - РИА Новости, 28.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:48 28.04.2024
https://ria.ru/20240428/minoborony-1942916519.html
ВС России поразили украинские пункты дислокации иностранных наемников
ВС России поразили украинские пункты дислокации иностранных наемников - РИА Новости, 28.04.2024
ВС России поразили украинские пункты дислокации иностранных наемников
Российские военные поразили украинские пункты временной дислокации иностранных наемников, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T13:48
2024-04-28T13:48
специальная военная операция на украине
россия
черниговская область
хмельницкая область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российские военные поразили украинские пункты временной дислокации иностранных наемников, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ. "Поражены склады с авиационными боеприпасами и авиационной техникой на аэродромах Прилуки Черниговской области и Староконстантинов Хмельницкой области, пункты временной дислокации иностранных наемников, живая сила и военная техника ВСУ в 121 районе", - говорится в сообщении военного ведомства.
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россия, черниговская область, хмельницкая область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Черниговская область, Хмельницкая область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России поразили украинские пункты дислокации иностранных наемников

ВС России поразили пункты с наемниками в Черниговской и Хмельницкой области

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российские военные поразили украинские пункты временной дислокации иностранных наемников, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ.
"Поражены склады с авиационными боеприпасами и авиационной техникой на аэродромах Прилуки Черниговской области и Староконстантинов Хмельницкой области, пункты временной дислокации иностранных наемников, живая сила и военная техника ВСУ в 121 районе", - говорится в сообщении военного ведомства.
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