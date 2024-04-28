https://ria.ru/20240428/makron-1942972975.html

Оппозиция раскритиковала Макрона за слова об использовании ядерного оружия

Оппозиция раскритиковала Макрона за слова об использовании ядерного оружия - РИА Новости, 28.04.2024

Оппозиция раскритиковала Макрона за слова об использовании ядерного оружия

Оппозиция раскритиковала президента Франции Эммануэля Макрона за его слова о возможном использовании французского ядерного оружия для защиты ЕС. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T23:59

2024-04-28T23:59

2024-04-28T23:59

в мире

франция

европа

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эммануэль макрон

тьери мариани

флориан филиппо

евросоюз

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ПАРИЖ, 28 апр - РИА Новости. Оппозиция раскритиковала президента Франции Эммануэля Макрона за его слова о возможном использовании французского ядерного оружия для защиты ЕС. Ранее во время речи о будущем Европы в Сорбонне Макрон заявил, что Евросоюзу необходима общая оборонная стратегия, ключевым элементом которой является французское ядерное оружие, что, по его словам, позволит выстроить гарантии безопасности, которых ждут в Европе, а также соседские отношения с Россией. Его слова подверглись критике со стороны всех политических партий. "Президенту республики не подобает говорить такое. Макрон говорит, что он хочет начать дискуссии о совместном использовании ядерного оружия с европейскими странами. Это крайне серьёзно, потому что затрагивает вопрос французского суверенитета", - заявил глава списка от партии республиканцев на выборах в Европарламент Ксавье Беллами в эфире телеканала Cnews. Евродепутат от партии Марин Ле Пен "Национальное объединение" Тьери Мариани заявил, что Макрон стал "угрозой нации". "После ядерного оружия последует место Франции как постоянного члена Совбеза ООН, которое также будет отдано Евросоюзу... Макрон становится угрозой нации!", - написал политик в Х. "Глава государства нанес очередной удар авторитету французского ядерного оружия. Он все валит в одну кучу. Поделиться ядерным оружием? Лишиться нашего суверенитета? Это решение принадлежит не президенту, а народу", - заявила левая партия "Непокорившаяся Франция" (LFI) в коммюнике. Лидер фракции LFI в Нацсобрании Франции Матильда Пано в эфире радиостанции RTL отметила, что "не верит в общий ядерный зонтик ЕС". "Мы не будем прибегать к использованию ядерного оружия ради другой страны", - сказала она, назвав предложения Макрона безумием и безответственностью, увеличивающими риск ядерной войны в Европе. Депутат LFI Бастьен Лашо также отметил в Х, что Макрон "хочет ликвидировать стратегическую автономию Франции". Глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо в Х, в свою очередь, назвал Макрона "предателем", напомнив о словах генерала Шарля де Голля, что "оборона Франции должна принадлежать Франции, необходимо, чтобы Франция защищалась сама, ради себя и в своей манере, а если оборона Франции выйдет за национальные рамки, то более невозможно будет сохранить государство". Макрон ранее уже озвучивал идею "общего ядерного зонтика" ЕС. Он заявлял, что Париж несет ответственность за защиту ЕС, указывая на то, что у интересов Франции есть европейское измерение, что наделяет Париж особой ответственностью, которая, в частности, затрагивает французский потенциал сдерживания.

https://ria.ru/20240204/evropa-1925259046.html

https://ria.ru/20240214/makron-1927436775.html

https://ria.ru/20240427/protest-1942815422.html

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в мире, франция, европа, париж, эммануэль макрон, тьери мариани, флориан филиппо, евросоюз, европарламент