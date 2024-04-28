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В Курской области отменили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 28.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:26 28.04.2024
https://ria.ru/20240428/kurskaya_oblast-1942882356.html
В Курской области отменили угрозу атаки беспилотников
В Курской области отменили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 28.04.2024
В Курской области отменили угрозу атаки беспилотников
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об отмене угрозы атаки беспилотников спустя более восьми часов. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T07:26
2024-04-28T07:26
происшествия
курская область
роман старовойт
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об отмене угрозы атаки беспилотников спустя более восьми часов. Глава региона 27 апреля в 22.55 сообщил об угрозе атаки беспилотников в Курской области. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - сообщил Старовойт в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240428/bespilotniki-1942881777.html
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происшествия, курская область, роман старовойт
Происшествия, Курская область, Роман Старовойт, Специальная военная операция на Украине
В Курской области отменили угрозу атаки беспилотников

Губернатор Курской области Старовойт отменил угрозу атаки БПЛА в регионе

CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)Вид на Курск
Вид на Курск - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об отмене угрозы атаки беспилотников спустя более восьми часов.
Глава региона 27 апреля в 22.55 сообщил об угрозе атаки беспилотников в Курской области.
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"Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - сообщил Старовойт в своем Telegram-канале.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьРоман Старовойт
 
 
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