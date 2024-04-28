https://ria.ru/20240428/kurskaya_oblast-1942882356.html
В Курской области отменили угрозу атаки беспилотников
В Курской области отменили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 28.04.2024
В Курской области отменили угрозу атаки беспилотников
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об отмене угрозы атаки беспилотников спустя более восьми часов. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T07:26
2024-04-28T07:26
2024-04-28T07:26
происшествия
курская область
роман старовойт
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938272634_170:635:1320:1282_1920x0_80_0_0_57f5d6426113f6944836616846c6a775.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об отмене угрозы атаки беспилотников спустя более восьми часов. Глава региона 27 апреля в 22.55 сообщил об угрозе атаки беспилотников в Курской области. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - сообщил Старовойт в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240428/bespilotniki-1942881777.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938272634_173:604:1078:1282_1920x0_80_0_0_5a347cd66fbd99ba8c598c247d24e366.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, роман старовойт
Происшествия, Курская область, Роман Старовойт, Специальная военная операция на Украине
В Курской области отменили угрозу атаки беспилотников
Губернатор Курской области Старовойт отменил угрозу атаки БПЛА в регионе