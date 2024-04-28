https://ria.ru/20240428/kurskaya_oblast-1942882356.html

В Курской области отменили угрозу атаки беспилотников

В Курской области отменили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 28.04.2024

В Курской области отменили угрозу атаки беспилотников

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об отмене угрозы атаки беспилотников спустя более восьми часов. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T07:26

2024-04-28T07:26

2024-04-28T07:26

происшествия

курская область

роман старовойт

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938272634_170:635:1320:1282_1920x0_80_0_0_57f5d6426113f6944836616846c6a775.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об отмене угрозы атаки беспилотников спустя более восьми часов. Глава региона 27 апреля в 22.55 сообщил об угрозе атаки беспилотников в Курской области. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - сообщил Старовойт в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240428/bespilotniki-1942881777.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курская область, роман старовойт