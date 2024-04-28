https://ria.ru/20240428/krymskiy_most-1942870336.html

Литовский посол намекнул на готовящийся удар по Крымскому мосту

Литовский посол намекнул на готовящийся удар по Крымскому мосту - РИА Новости, 28.04.2024

Литовский посол намекнул на готовящийся удар по Крымскому мосту

Посол Литвы в Швеции, бывший глава литовского МИД Линас Линкявичюс опубликовал в соцсети X пост с намеком на готовящийся удар по Крымскому мосту, первый... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T02:15

2024-04-28T02:15

2024-04-28T07:35

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ООН, 28 апр - РИА Новости. Посол Литвы в Швеции, бывший глава литовского МИД Линас Линкявичюс опубликовал в соцсети X пост с намеком на готовящийся удар по Крымскому мосту, первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в ответ выразил уверенность, что тот еще пожалеет.Линкявичюс опубликовал коллаж с изображением моста и фотографией пуска ракеты. Изображения он сопроводил надписью: "Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время".На этот комментарий отреагировал Полянский."Похоже, печально известный твит (ныне министра иностранных дел Польши — Прим. ред.) Радослава Сикорского о диверсии на "Северном потоке", который он позже трусливо удалил, вдохновляет раболепных прибалтийских американских болонок. Сейчас они бешено лают, но будут жалостно ныть позже, когда наступит судный день, и они пожалеют о всех подобных оплошностях", — написал Полянский.В сентябре 2022 года Сикорский, который тогда еще не занимал пост главы МИД, отличился тем, что заявил об участии США в подрыве "Северных потоков". "Мелочь, а приятно", — написал он в Twitter под снимком с места аварии. "Спасибо, США", — добавил он, не уточнив, что имеется в виду. Позже Сикорский разместил в своем профиле цитату американского президента Джо Байдена, который угрожал уничтожить газопровод "Северный поток — 2".В начале апреля британская газета The Guardian со ссылкой на высокопоставленных чиновников из Главного управления разведки Минобороны Украины опубликовала утверждение, что ГУР планирует снова атаковать Крымский мост, может предпринять попытку в первой половине 2024 года.Ночью 17 июля 2023 года киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. Полностью мост восстановили и открыли движение машин по всем четырем полосам 14 октября.Первая атака на мост произошла рано утром 8 октября 2022 года — на автодорожной части подорвалась фура, после чего загорелось семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железной дороге. При взрыве погибли три человека — пассажиры легковушки, ехавшей рядом с грузовиком. На мосту частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали.По информации ФСБ, организатором этого теракта было Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов*.В Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы киевского режима, атакующего гражданские объекты, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей спецоперации.* Внесен в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240411/most-1939475444.html

https://ria.ru/20240423/ssha-1941819052.html

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