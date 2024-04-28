https://ria.ru/20240428/klubnika-1942878812.html

Россиянам рассказали, как выбирать клубнику

Россиянам рассказали, как выбирать клубнику - РИА Новости, 28.04.2024

Россиянам рассказали, как выбирать клубнику

Сорт клубники практически не влияет на ее вкусовые качества, но при покупке следует обратить внимание на то, чтобы хвостик был зеленый, а сама ягода сухая,... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T05:46

2024-04-28T05:46

2024-04-28T07:14

общество

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Сорт клубники практически не влияет на ее вкусовые качества, но при покупке следует обратить внимание на то, чтобы хвостик был зеленый, а сама ягода сухая, упругая и однородного цвета - без белого кончика, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "На вкусовые качества клубники, как правило, сорт особо не влияет. Сильнее это зависит от количества солнечных дней, правильного питания, перепада дневных и ночных температур. Поэтому в начале сезона объективно ягоды будут не такими насыщенно сладкими, как к его середине или концу", - сообщили там. При этом следует обратить внимание на аромат - чем ягода ароматнее, тем она более спелая и сладкая. Однако аромат ягоды может быть разным (более или менее интенсивным) в зависимости от сорта или погодных условий во время ее созревания. "Качественная ягода должна быть сухой, гладкой и упругой, без потемнений или повреждений поверхности... Еще один показатель свежести клубники - зеленый чашелистик (хвостик). Эта розетка из листочков в основании плода быстро жухнет при длительном или неправильном хранении и легко выдает старую ягоду, потерявшую свою сочность и вкус",- добавили в организации. Также "не стоит покупать неравномерно окрашенную ягоду - например, с белыми или зеленоватыми пятнами или белым кончиком". Кроме того, стоит отказаться от покупки и в том случае, если в контейнере уже есть заплесневелая ягода среди других "чистых". Хранить же купленную клубнику лучше всего в холодильнике. "Не бывает и "накачанных" ягод. Все это из разряда потребительских страшилок. Твердая и без запаха ягода обычно оказывается в продаже, когда возникает необходимость в ее длительной перевозке. В таком случае производитель вынужден собирать зеленоватую ягоду на стадии "технической спелости". Такая ягода приобретет товарный вид, но сладкой и ароматной уже не станет. Поэтому у продавца лучше узнать, где именно была собрана ягода. Самой лучшей будет та, которая проделала кратчайший путь от места сбора до точки продажи", - заключили в Роскачестве.

https://ria.ru/20240328/kishechnaya_palochka-1936292848.html

https://ria.ru/20240414/comtrade-1939907900.html

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общество