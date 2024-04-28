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В Белом доме рассказали, как можно избежать операции в Рафахе - РИА Новости, 28.04.2024
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17:15 28.04.2024
https://ria.ru/20240428/kirbi-1942940834.html
В Белом доме рассказали, как можно избежать операции в Рафахе
В Белом доме рассказали, как можно избежать операции в Рафахе - РИА Новости, 28.04.2024
В Белом доме рассказали, как можно избежать операции в Рафахе
Согласие палестинского движения ХАМАС принять условия сделки по освобождению заложников подарит сторонам 6-недельное перемирие и позволит избежать проведения... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T17:15
2024-04-28T17:15
в мире
рафах (провинция)
израиль
ближний восток
джон кирби
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 28 апр – РИА Новости. Согласие палестинского движения ХАМАС принять условия сделки по освобождению заложников подарит сторонам 6-недельное перемирие и позволит избежать проведения израильскими военными масштабной операции в городе Рафахе, заявил в воскресенье представитель Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу ABC News. "Если нам удастся заключить сделку, это подарит нам шесть недель мира. Это, среди прочего, позволит избежать боестолкновений в Рафахе. Мы надеемся на то, что после шести недель временного перемирия нам, возможно, удастся выработать какое-то более долгосрочное решение", - сказал Кирби. Таким образом он ответил на вопрос о том, грозит ли начало Израилем военной операции в Рафахе срывом каких-либо возможных договоренностей по прекращению огня на Ближнем Востоке. Американский чиновник добавил при этом, что представители ХАМАС пока не отвергли условия предложенной им сделки по освобождению заложников и по-прежнему рассматривают ее.
https://ria.ru/20240428/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240428/izrail-1942913527.html
рафах (провинция)
израиль
ближний восток
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в мире, рафах (провинция), израиль, ближний восток, джон кирби, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Рафах (провинция), Израиль, Ближний Восток, Джон Кирби, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Белом доме рассказали, как можно избежать операции в Рафахе

Кирби: согласие ХАМАС отпустить заложников позволит избежать операции в Рафахе

© AP Photo / Leo CorreaЗапуск ракет в сторону Израиля из сектора Газа
Запуск ракет в сторону Израиля из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© AP Photo / Leo Correa
Запуск ракет в сторону Израиля из сектора Газа. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 апр – РИА Новости. Согласие палестинского движения ХАМАС принять условия сделки по освобождению заложников подарит сторонам 6-недельное перемирие и позволит избежать проведения израильскими военными масштабной операции в городе Рафахе, заявил в воскресенье представитель Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу ABC News.
"Если нам удастся заключить сделку, это подарит нам шесть недель мира. Это, среди прочего, позволит избежать боестолкновений в Рафахе. Мы надеемся на то, что после шести недель временного перемирия нам, возможно, удастся выработать какое-то более долгосрочное решение", - сказал Кирби.
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Таким образом он ответил на вопрос о том, грозит ли начало Израилем военной операции в Рафахе срывом каких-либо возможных договоренностей по прекращению огня на Ближнем Востоке.
Американский чиновник добавил при этом, что представители ХАМАС пока не отвергли условия предложенной им сделки по освобождению заложников и по-прежнему рассматривают ее.
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В миреРафах (провинция)ИзраильБлижний ВостокДжон КирбиХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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