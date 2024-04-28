https://ria.ru/20240428/kirbi-1942940834.html

В Белом доме рассказали, как можно избежать операции в Рафахе

В Белом доме рассказали, как можно избежать операции в Рафахе - РИА Новости, 28.04.2024

В Белом доме рассказали, как можно избежать операции в Рафахе

Согласие палестинского движения ХАМАС принять условия сделки по освобождению заложников подарит сторонам 6-недельное перемирие и позволит избежать проведения... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T17:15

2024-04-28T17:15

2024-04-28T17:15

в мире

рафах (провинция)

израиль

ближний восток

джон кирби

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 28 апр – РИА Новости. Согласие палестинского движения ХАМАС принять условия сделки по освобождению заложников подарит сторонам 6-недельное перемирие и позволит избежать проведения израильскими военными масштабной операции в городе Рафахе, заявил в воскресенье представитель Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу ABC News. "Если нам удастся заключить сделку, это подарит нам шесть недель мира. Это, среди прочего, позволит избежать боестолкновений в Рафахе. Мы надеемся на то, что после шести недель временного перемирия нам, возможно, удастся выработать какое-то более долгосрочное решение", - сказал Кирби. Таким образом он ответил на вопрос о том, грозит ли начало Израилем военной операции в Рафахе срывом каких-либо возможных договоренностей по прекращению огня на Ближнем Востоке. Американский чиновник добавил при этом, что представители ХАМАС пока не отвергли условия предложенной им сделки по освобождению заложников и по-прежнему рассматривают ее.

https://ria.ru/20240428/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240428/izrail-1942913527.html

рафах (провинция)

израиль

ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, рафах (провинция), израиль, ближний восток, джон кирби, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году