https://ria.ru/20240428/kharkovskaya_oblast-1942879918.html
Несколько харьковских сел опустели из-за ударов ВСУ, сообщил глава района
Несколько харьковских сел опустели из-за ударов ВСУ, сообщил глава района - РИА Новости, 28.04.2024
Несколько харьковских сел опустели из-за ударов ВСУ, сообщил глава района
Ряд освобожденных российскими силами сел в Харьковской области опустели из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ, сообщил РИА Новости глава администрации... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T06:14
2024-04-28T06:14
2024-04-28T07:51
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 апр – РИА Новости. Ряд освобожденных российскими силами сел в Харьковской области опустели из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ, сообщил РИА Новости глава администрации Купянского района Александр Капленко."Вот выехали все люди... Здесь не живет ни один человек, и получается, у нас нет села... И все теперь разбито. Что мы превратим тогда в Харьковскую область?" – прокомментировал Капленко ситуацию в селах подконтрольной России части Харьковской области.Он отметил, что сотрудники администрации стараются оказать максимальную помощь оставшимся жителям региона, а также эвакуируют тех, кто нуждается в медицинской помощи или из-за обстановки принял решение уехать."Сейчас у нас самая главная задача – дать людям свет, по возможности и газ, чтобы они на самом деле находились в своих домах, потому что вот такое сегодня из-за обстрелов у нас получается, что вообще люди не живут (в некоторых населенных пунктах – ред.)", - добавил собеседник агентства.По его словам, после эвакуации из-за обстрелов ВСУ опустели села Тополи, Неждановка и Петровка."Их нет, а мы хотим, чтобы наши села сохранились", – подытожил Капленко.
https://ria.ru/20240125/ukraina-1923338640.html
https://ria.ru/20240305/evakuatsiya-1931132936.html
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харьковская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
Несколько харьковских сел опустели из-за ударов ВСУ, сообщил глава района
Глава района в Харьковской области Капленко: ряд сел опустел из-за обстрелов ВСУ
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 апр – РИА Новости. Ряд освобожденных российскими силами сел в Харьковской области опустели из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ, сообщил РИА Новости глава администрации Купянского района Александр Капленко.
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"Вот выехали все люди... Здесь не живет ни один человек, и получается, у нас нет села... И все теперь разбито. Что мы превратим тогда в Харьковскую область?" – прокомментировал Капленко ситуацию в селах подконтрольной России части Харьковской области.
Он отметил, что сотрудники администрации стараются оказать максимальную помощь оставшимся жителям региона, а также эвакуируют тех, кто нуждается в медицинской помощи или из-за обстановки принял решение уехать.
"Сейчас у нас самая главная задача – дать людям свет, по возможности и газ, чтобы они на самом деле находились в своих домах, потому что вот такое сегодня из-за обстрелов у нас получается, что вообще люди не живут (в некоторых населенных пунктах – ред.)", - добавил собеседник агентства.
По его словам, после эвакуации из-за обстрелов ВСУ опустели села Тополи, Неждановка и Петровка.
"Их нет, а мы хотим, чтобы наши села сохранились", – подытожил Капленко.