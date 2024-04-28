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Несколько харьковских сел опустели из-за ударов ВСУ, сообщил глава района - РИА Новости, 28.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:14 28.04.2024 (обновлено: 07:51 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/kharkovskaya_oblast-1942879918.html
Несколько харьковских сел опустели из-за ударов ВСУ, сообщил глава района
Несколько харьковских сел опустели из-за ударов ВСУ, сообщил глава района - РИА Новости, 28.04.2024
Несколько харьковских сел опустели из-за ударов ВСУ, сообщил глава района
Ряд освобожденных российскими силами сел в Харьковской области опустели из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ, сообщил РИА Новости глава администрации... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T06:14
2024-04-28T07:51
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
в мире
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 апр – РИА Новости. Ряд освобожденных российскими силами сел в Харьковской области опустели из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ, сообщил РИА Новости глава администрации Купянского района Александр Капленко.&quot;Вот выехали все люди... Здесь не живет ни один человек, и получается, у нас нет села... И все теперь разбито. Что мы превратим тогда в Харьковскую область?&quot; – прокомментировал Капленко ситуацию в селах подконтрольной России части Харьковской области.Он отметил, что сотрудники администрации стараются оказать максимальную помощь оставшимся жителям региона, а также эвакуируют тех, кто нуждается в медицинской помощи или из-за обстановки принял решение уехать."Сейчас у нас самая главная задача – дать людям свет, по возможности и газ, чтобы они на самом деле находились в своих домах, потому что вот такое сегодня из-за обстрелов у нас получается, что вообще люди не живут (в некоторых населенных пунктах – ред.)", - добавил собеседник агентства.По его словам, после эвакуации из-за обстрелов ВСУ опустели села Тополи, Неждановка и Петровка."Их нет, а мы хотим, чтобы наши села сохранились", – подытожил Капленко.
https://ria.ru/20240125/ukraina-1923338640.html
https://ria.ru/20240305/evakuatsiya-1931132936.html
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харьковская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
Несколько харьковских сел опустели из-за ударов ВСУ, сообщил глава района

Глава района в Харьковской области Капленко: ряд сел опустел из-за обстрелов ВСУ

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкЭвакуация населения из Харьковской области
Эвакуация населения из Харьковской области - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Эвакуация населения из Харьковской области. Архивное фото
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 апр – РИА Новости. Ряд освобожденных российскими силами сел в Харьковской области опустели из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ, сообщил РИА Новости глава администрации Купянского района Александр Капленко.
«

"Вот выехали все люди... Здесь не живет ни один человек, и получается, у нас нет села... И все теперь разбито. Что мы превратим тогда в Харьковскую область?" – прокомментировал Капленко ситуацию в селах подконтрольной России части Харьковской области.

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Он отметил, что сотрудники администрации стараются оказать максимальную помощь оставшимся жителям региона, а также эвакуируют тех, кто нуждается в медицинской помощи или из-за обстановки принял решение уехать.
"Сейчас у нас самая главная задача – дать людям свет, по возможности и газ, чтобы они на самом деле находились в своих домах, потому что вот такое сегодня из-за обстрелов у нас получается, что вообще люди не живут (в некоторых населенных пунктах – ред.)", - добавил собеседник агентства.
По его словам, после эвакуации из-за обстрелов ВСУ опустели села Тополи, Неждановка и Петровка.
"Их нет, а мы хотим, чтобы наши села сохранились", – подытожил Капленко.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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