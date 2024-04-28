https://ria.ru/20240428/kakhovka-1942951490.html
Жилые кварталы Новой Каховки попали под артиллерийский огонь ВСУ
Жилые кварталы Новой Каховки попали под артиллерийский огонь ВСУ - РИА Новости, 28.04.2024
Жилые кварталы Новой Каховки попали под артиллерийский огонь ВСУ
Жилые кварталы города Новая Каховка попали под сильный артиллерийский огонь украинских войск, есть пострадавшая, сообщил губернатор Херсонской области Владимир... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T19:12
2024-04-28T19:12
2024-04-28T19:26
специальная военная операция на украине
новая каховка
вооруженные силы украины
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владимир сальдо
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Жилые кварталы города Новая Каховка попали под сильный артиллерийский огонь украинских войск, есть пострадавшая, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Жилые кварталы Новой Каховки также попали под сильный артиллерийский огонь противника. Есть пострадавшая, она находится в больнице", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.По его словам, в соседнем городе Каховка от террористических ударов ВСУ получил ранения один человек."Его госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - подчеркнул Сальдо.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240428/podpole-1942952800.html
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Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, В мире, Владимир Сальдо, Херсонская область , Россия
Жилые кварталы Новой Каховки попали под артиллерийский огонь ВСУ
Сальдо: жилые кварталы Новой Каховки попали под обстрел ВСУ, есть пострадавшая