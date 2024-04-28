https://ria.ru/20240428/kakhovka-1942951490.html

Жилые кварталы Новой Каховки попали под артиллерийский огонь ВСУ

Жилые кварталы Новой Каховки попали под артиллерийский огонь ВСУ - РИА Новости, 28.04.2024

Жилые кварталы Новой Каховки попали под артиллерийский огонь ВСУ

Жилые кварталы города Новая Каховка попали под сильный артиллерийский огонь украинских войск, есть пострадавшая, сообщил губернатор Херсонской области Владимир... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T19:12

2024-04-28T19:12

2024-04-28T19:26

специальная военная операция на украине

новая каховка

вооруженные силы украины

в мире

владимир сальдо

херсонская область

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Жилые кварталы города Новая Каховка попали под сильный артиллерийский огонь украинских войск, есть пострадавшая, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Жилые кварталы Новой Каховки также попали под сильный артиллерийский огонь противника. Есть пострадавшая, она находится в больнице", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.По его словам, в соседнем городе Каховка от террористических ударов ВСУ получил ранения один человек."Его госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - подчеркнул Сальдо.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240428/podpole-1942952800.html

https://ria.ru/20240427/vsu-1942847050.html

новая каховка

херсонская область

россия

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новая каховка, вооруженные силы украины, в мире, владимир сальдо, херсонская область , россия