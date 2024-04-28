Рейтинг@Mail.ru
Жилые кварталы Новой Каховки попали под артиллерийский огонь ВСУ - РИА Новости, 28.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:12 28.04.2024 (обновлено: 19:26 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/kakhovka-1942951490.html
Жилые кварталы Новой Каховки попали под артиллерийский огонь ВСУ
Жилые кварталы Новой Каховки попали под артиллерийский огонь ВСУ - РИА Новости, 28.04.2024
Жилые кварталы Новой Каховки попали под артиллерийский огонь ВСУ
Жилые кварталы города Новая Каховка попали под сильный артиллерийский огонь украинских войск, есть пострадавшая, сообщил губернатор Херсонской области Владимир... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T19:12
2024-04-28T19:26
специальная военная операция на украине
новая каховка
вооруженные силы украины
в мире
владимир сальдо
херсонская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920558325_0:79:960:619_1920x0_80_0_0_56e19c347d6230d92d22e7a5d02f1231.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Жилые кварталы города Новая Каховка попали под сильный артиллерийский огонь украинских войск, есть пострадавшая, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Жилые кварталы Новой Каховки также попали под сильный артиллерийский огонь противника. Есть пострадавшая, она находится в больнице", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.По его словам, в соседнем городе Каховка от террористических ударов ВСУ получил ранения один человек."Его госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - подчеркнул Сальдо.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240428/podpole-1942952800.html
https://ria.ru/20240427/vsu-1942847050.html
новая каховка
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920558325_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_b6d8beb1a4b6b3c28cc3fc509698672a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новая каховка, вооруженные силы украины, в мире, владимир сальдо, херсонская область , россия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, В мире, Владимир Сальдо, Херсонская область , Россия
Жилые кварталы Новой Каховки попали под артиллерийский огонь ВСУ

Сальдо: жилые кварталы Новой Каховки попали под обстрел ВСУ, есть пострадавшая

© Фото : Новая Каховка/TelegramПоследствия удара ВСУ по Новой Каховке
Последствия удара ВСУ по Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© Фото : Новая Каховка/Telegram
Последствия удара ВСУ по Новой Каховке. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Жилые кварталы города Новая Каховка попали под сильный артиллерийский огонь украинских войск, есть пострадавшая, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«
"Жилые кварталы Новой Каховки также попали под сильный артиллерийский огонь противника. Есть пострадавшая, она находится в больнице", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
Подполье: ВС России ударом по Николаеву уничтожили 14 иностранных наемников
Вчера, 19:23
По его словам, в соседнем городе Каховка от террористических ударов ВСУ получил ранения один человек.
"Его госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - подчеркнул Сальдо.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
"Сырский в бешенстве". На Западе рассказали, что случилось с ВСУ в Донбассе
27 апреля, 20:21
 
Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаВооруженные силы УкраиныВ миреВладимир СальдоХерсонская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала