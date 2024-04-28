https://ria.ru/20240428/izrail-1942913527.html

Протесты против Израиля не повлияют на его поддержку в США, заявил эксперт

Протесты против Израиля не повлияют на его поддержку в США, заявил эксперт - РИА Новости, 28.04.2024

Протесты против Израиля не повлияют на его поддержку в США, заявил эксперт

Протесты в США против политики Израиля и ее поддержки Вашингтоном мало на что повлияют: выступления пока не столь массовые, а Израиль для Штатов слишком дорогой РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T13:23

2024-04-28T13:23

2024-04-28T13:24

в мире

сша

израиль

вашингтон (штат)

высшая школа экономики (вшэ)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Протесты в США против политики Израиля и ее поддержки Вашингтоном мало на что повлияют: выступления пока не столь массовые, а Израиль для Штатов слишком дорогой союзник, чтобы его терять, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Лев Сокольщик. "Эти выступления пока не столь массовые, не столь радикальные. И пока они охватывают только части палестинской общины США и интеллигенции. И если оно перейдет в более масштабный ракурс, то, возможно, будет внутриполитический эффект", - сказал Сокольщик. Он уточнил, что протесты, если они станут более массовыми и радикальными, сыграют против действующей администрации штатов. "Что касается внешнеполитического трека, то с учетом малой чувствительности внешнеполитического курса к таким движениям, то это ни к чему напрямую не приведет. Да, США критикуют Израиль, но отказаться от поддержки своего основного союзника на Ближнем Востоке они не могут", - заключил эксперт. Кроме того, отметил он, играет роль и то, что полномочия действующих хозяев Белого дома уже заканчиваются и едва ли они будут сейчас менять свою политику. "Еще мы можем вспомнить антивоенное движение времен войны во Вьетнаме. Миллионы людей выходили на улицы, но война шла почти 10 лет. А сейчас они не столь массовые", - подчеркнул Сокольщик.

https://ria.ru/20240423/pushkov-1941656935.html

https://ria.ru/20230920/miting-1897636145.html

сша

израиль

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, израиль, вашингтон (штат), высшая школа экономики (вшэ), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году