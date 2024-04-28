https://ria.ru/20240428/izrail-1942913527.html
Протесты против Израиля не повлияют на его поддержку в США, заявил эксперт
Протесты против Израиля не повлияют на его поддержку в США, заявил эксперт - РИА Новости, 28.04.2024
Протесты против Израиля не повлияют на его поддержку в США, заявил эксперт
Протесты в США против политики Израиля и ее поддержки Вашингтоном мало на что повлияют: выступления пока не столь массовые, а Израиль для Штатов слишком дорогой РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T13:23
2024-04-28T13:23
2024-04-28T13:24
в мире
сша
израиль
вашингтон (штат)
высшая школа экономики (вшэ)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Протесты в США против политики Израиля и ее поддержки Вашингтоном мало на что повлияют: выступления пока не столь массовые, а Израиль для Штатов слишком дорогой союзник, чтобы его терять, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Лев Сокольщик. "Эти выступления пока не столь массовые, не столь радикальные. И пока они охватывают только части палестинской общины США и интеллигенции. И если оно перейдет в более масштабный ракурс, то, возможно, будет внутриполитический эффект", - сказал Сокольщик. Он уточнил, что протесты, если они станут более массовыми и радикальными, сыграют против действующей администрации штатов. "Что касается внешнеполитического трека, то с учетом малой чувствительности внешнеполитического курса к таким движениям, то это ни к чему напрямую не приведет. Да, США критикуют Израиль, но отказаться от поддержки своего основного союзника на Ближнем Востоке они не могут", - заключил эксперт. Кроме того, отметил он, играет роль и то, что полномочия действующих хозяев Белого дома уже заканчиваются и едва ли они будут сейчас менять свою политику. "Еще мы можем вспомнить антивоенное движение времен войны во Вьетнаме. Миллионы людей выходили на улицы, но война шла почти 10 лет. А сейчас они не столь массовые", - подчеркнул Сокольщик.
https://ria.ru/20240423/pushkov-1941656935.html
https://ria.ru/20230920/miting-1897636145.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, израиль, вашингтон (штат), высшая школа экономики (вшэ), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Вашингтон (штат), Высшая школа экономики (ВШЭ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Протесты против Израиля не повлияют на его поддержку в США, заявил эксперт
Эксперт: Израиль слишком дорог для США, чтобы протесты повлияли на поддержку
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Протесты в США против политики Израиля и ее поддержки Вашингтоном мало на что повлияют: выступления пока не столь массовые, а Израиль для Штатов слишком дорогой союзник, чтобы его терять, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Лев Сокольщик.
"Эти выступления пока не столь массовые, не столь радикальные. И пока они охватывают только части палестинской общины США и интеллигенции. И если оно перейдет в более масштабный ракурс, то, возможно, будет внутриполитический эффект", - сказал Сокольщик.
Он уточнил, что протесты, если они станут более массовыми и радикальными, сыграют против действующей администрации штатов.
«
"Что касается внешнеполитического трека, то с учетом малой чувствительности внешнеполитического курса к таким движениям, то это ни к чему напрямую не приведет. Да, США критикуют Израиль, но отказаться от поддержки своего основного союзника на Ближнем Востоке
они не могут", - заключил эксперт.
Кроме того, отметил он, играет роль и то, что полномочия действующих хозяев Белого дома уже заканчиваются и едва ли они будут сейчас менять свою политику.
"Еще мы можем вспомнить антивоенное движение времен войны во Вьетнаме
. Миллионы людей выходили на улицы, но война шла почти 10 лет. А сейчас они не столь массовые", - подчеркнул Сокольщик.