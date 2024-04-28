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Израиль за сутки атаковал десятки объектов ХАМАС - РИА Новости, 28.04.2024
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10:53 28.04.2024 (обновлено: 11:16 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/izrail-1942898822.html
Израиль за сутки атаковал десятки объектов ХАМАС
Израиль за сутки атаковал десятки объектов ХАМАС - РИА Новости, 28.04.2024
Израиль за сутки атаковал десятки объектов ХАМАС
ВВС Израиля за минувшие сутки атаковали десятки объектов палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа, включая ракетные установки, и ликвидировали... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T10:53
2024-04-28T11:16
в мире
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россия
рафах (провинция)
владимир путин
хамас
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 апр - РИА Новости. ВВС Израиля за минувшие сутки атаковали десятки объектов палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа, включая ракетные установки, и ликвидировали неопределенное число радикалов в палестинском анклаве, сообщила в воскресенье пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "За минувшие сутки истребители ВВС... нанесли удары по десяткам террористических целей, включая террористическую инфраструктуру, ракетные установки, вооруженных террористов и наблюдательные пункты. Кроме того, в течение прошедшего дня силы ВМС Израиля наносили удары по террористическим объектам и оказывали огневую поддержку наземным войскам ЦАХАЛ в центральной части сектора Газа", - говорится в сообщении. Военные добавили, что в центральной части палестинского анклава были выявлены несколько отрядов вооруженных радикалов ХАМАС, по которым также нанесли удары. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открыли огонь как по военным, так и по гражданским, а также захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. После этого армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую авиационные удары по гражданским объектам. Израиль также объявил о полной блокаде анклава: была остановлена поставка воды, продуктов, электричества, лекарств, топлива. По данным минздрава Газы, число погибших при ударах по анклаву превысило 34 тысячи, пострадали свыше 77 тысяч человек. Сектор Газа был фактически разделен на южную и северную части. Сейчас израильская армия готовится к проведению наземной операции в Рафахе, расположенном на самом юге анклава у границы с Египтом. Этот город считается последним оплотом ХАМАС. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента РФ Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остаётся источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231216/gaza-1916212949.html
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израиль
россия
рафах (провинция)
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в мире, израиль, россия, рафах (провинция), владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Рафах (провинция), Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль за сутки атаковал десятки объектов ХАМАС

ВВС Израиля за сутки атаковали десятки объектов ХАМАС в секторе Газа

© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия разрушений в секторе Газа
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия разрушений в секторе Газа. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 апр - РИА Новости. ВВС Израиля за минувшие сутки атаковали десятки объектов палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа, включая ракетные установки, и ликвидировали неопределенное число радикалов в палестинском анклаве, сообщила в воскресенье пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"За минувшие сутки истребители ВВС... нанесли удары по десяткам террористических целей, включая террористическую инфраструктуру, ракетные установки, вооруженных террористов и наблюдательные пункты. Кроме того, в течение прошедшего дня силы ВМС Израиля наносили удары по террористическим объектам и оказывали огневую поддержку наземным войскам ЦАХАЛ в центральной части сектора Газа", - говорится в сообщении.
Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
Армия Израиля уточнила обстоятельства убийства трех заложников в Газе
16 декабря 2023, 16:38
Военные добавили, что в центральной части палестинского анклава были выявлены несколько отрядов вооруженных радикалов ХАМАС, по которым также нанесли удары.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открыли огонь как по военным, так и по гражданским, а также захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
После этого армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую авиационные удары по гражданским объектам. Израиль также объявил о полной блокаде анклава: была остановлена поставка воды, продуктов, электричества, лекарств, топлива. По данным минздрава Газы, число погибших при ударах по анклаву превысило 34 тысячи, пострадали свыше 77 тысяч человек.
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
Армия Израиля расследует убийство заложников в секторе Газа
16 декабря 2023, 17:13
Сектор Газа был фактически разделен на южную и северную части. Сейчас израильская армия готовится к проведению наземной операции в Рафахе, расположенном на самом юге анклава у границы с Египтом. Этот город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента РФ Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остаётся источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
В Израиле заявили о гибели еще одного заложника в секторе Газа
9 декабря 2023, 16:55
 
В миреИзраильРоссияРафах (провинция)Владимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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