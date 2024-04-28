https://ria.ru/20240428/izrail-1942898822.html

Израиль за сутки атаковал десятки объектов ХАМАС

Израиль за сутки атаковал десятки объектов ХАМАС - РИА Новости, 28.04.2024

Израиль за сутки атаковал десятки объектов ХАМАС

ВВС Израиля за минувшие сутки атаковали десятки объектов палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа, включая ракетные установки, и ликвидировали... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T10:53

2024-04-28T10:53

2024-04-28T11:16

в мире

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россия

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владимир путин

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 апр - РИА Новости. ВВС Израиля за минувшие сутки атаковали десятки объектов палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа, включая ракетные установки, и ликвидировали неопределенное число радикалов в палестинском анклаве, сообщила в воскресенье пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "За минувшие сутки истребители ВВС... нанесли удары по десяткам террористических целей, включая террористическую инфраструктуру, ракетные установки, вооруженных террористов и наблюдательные пункты. Кроме того, в течение прошедшего дня силы ВМС Израиля наносили удары по террористическим объектам и оказывали огневую поддержку наземным войскам ЦАХАЛ в центральной части сектора Газа", - говорится в сообщении. Военные добавили, что в центральной части палестинского анклава были выявлены несколько отрядов вооруженных радикалов ХАМАС, по которым также нанесли удары. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открыли огонь как по военным, так и по гражданским, а также захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. После этого армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую авиационные удары по гражданским объектам. Израиль также объявил о полной блокаде анклава: была остановлена поставка воды, продуктов, электричества, лекарств, топлива. По данным минздрава Газы, число погибших при ударах по анклаву превысило 34 тысячи, пострадали свыше 77 тысяч человек. Сектор Газа был фактически разделен на южную и северную части. Сейчас израильская армия готовится к проведению наземной операции в Рафахе, расположенном на самом юге анклава у границы с Египтом. Этот город считается последним оплотом ХАМАС. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента РФ Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остаётся источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231216/gaza-1916212949.html

https://ria.ru/20231216/zalozhniki-1916217841.html

https://ria.ru/20231209/zalozhniki-1914825902.html

израиль

россия

рафах (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, россия, рафах (провинция), владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году