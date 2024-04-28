https://ria.ru/20240428/izrail-1942880457.html

Израиль наносит авиаудары по городам в центре Газы, сообщили СМИ

Израиль наносит авиаудары по городам в центре Газы, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.04.2024

Израиль наносит авиаудары по городам в центре Газы, сообщили СМИ

Израильские силы наносят авиаудары по городам Аль-Завайда и Аль-Муграка в центральной части сектора Газа, сообщает телеканал Al Jazeera. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T06:27

2024-04-28T06:27

2024-04-28T06:28

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Израильские силы наносят авиаудары по городам Аль-Завайда и Аль-Муграка в центральной части сектора Газа, сообщает телеканал Al Jazeera. "Наши коллеги из Al Jazeera Arabic сообщают, что Израиль наносит авиаудары по городам Аль-Завайда и Аль-Муграка в центральной части сектора Газа", - отмечает телеканал. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 77 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. В Израиле сообщали об освобождении 112 заложников. По израильским официальным данным, 33 заложника считаются погибшими, и их тела удерживаются в палестинском анклаве. Израиль и ХАМАС через посредников ведут переговоры по сделке о прекращении огня в обмен на освобождение оставшихся заложников, число которых составляет примерно 100 человек.

https://ria.ru/20231123/kpp-1911209492.html

https://ria.ru/20240422/nyt-1941648671.html

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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году