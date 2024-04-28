У Италии нет причин быть против санкций в отношении СПГ, заявили в Риме
Министр Пикетто-Фратин: Италия может обойтись без российского газа
Вид Рима, Италия . Архивное фото
РИМ, 28 апр – РИА Новости. У Италии нет причин быть против новых санкций ЕС в отношении российского сжиженного природного газа, Рим способен обходиться без него и может "расслабиться", заявил министр окружающей среды и энергетической безопасности Джилберто Пикетто-Фратин в интервью европейскому разделу портала Politico.
Ранее агентство Блумберг писало, что Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций против РФ может ввести санкции против российских проектов сжижения газа, а также ввести запрет на реэскпорт российского сжиженного газа в третьи страны через европейские порты.
"Италия сейчас в состоянии вообще обойтись без российского газа. Мы диверсифицировали, у нас есть различные источники и терминалы регазификации, поэтому у нас достаточно поставок, чтобы расслабиться", - заявил он.
У Италии, таким образом, "нет причин противостоять процессу новых санкций", отметил министр.
В середине апреля Пикетто-Фратин заявлял, что Италия больше не зависит от российского газа после того, как его заменили другие страны-поставщики. По итогам 2023 года доля РФ в итальянском импорта опустилась до 5%, в 2021 году составляя 40% от общего объема.
В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. В РФ добавляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
СМИ: Польша предлагает запретить импорт сжиженного газа из России
18 сентября 2023, 19:43