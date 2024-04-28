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Журналист рассказал о мнении итальянцев по вопросу поддержки Украины - РИА Новости, 28.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:05 28.04.2024
https://ria.ru/20240428/italiya-1942881496.html
Журналист рассказал о мнении итальянцев по вопросу поддержки Украины
Журналист рассказал о мнении итальянцев по вопросу поддержки Украины - РИА Новости, 28.04.2024
Журналист рассказал о мнении итальянцев по вопросу поддержки Украины
Итальянский журналист Андреа Лучиди считает, что население Италии не видит пользы от поддержки Украины правительством Италии, это приводит только к увеличению... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T07:05
2024-04-28T07:05
италия
украина
россия
специальная военная операция на украине
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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Итальянский журналист Андреа Лучиди считает, что население Италии не видит пользы от поддержки Украины правительством Италии, это приводит только к увеличению цен на энергоносители. "Наши простые люди платят цену войны, которую ведут западные страны против России. И, несмотря на то что наше правительство официально поддерживает Украину, народ не видит пользы от этой поддержки. Санкции и блокировка импорта газа только увеличивают цены на энергоносители, что серьезно ударило по кошелькам граждан", - рассказал РИА Новости Лучиди. Журналист также выразил мнение, что большинство итальянцев не заинтересованы в продолжении этой политики против России.
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италия, украина, россия
Италия, Украина, Россия, Специальная военная операция на Украине
Журналист рассказал о мнении итальянцев по вопросу поддержки Украины

Журналист Лучиди: население Италии не видит пользы от поддержки властями Украины

© Фото : Adrian PingstoneИспанская лестница, Рим
Испанская лестница, Рим - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© Фото : Adrian Pingstone
Испанская лестница, Рим. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Итальянский журналист Андреа Лучиди считает, что население Италии не видит пользы от поддержки Украины правительством Италии, это приводит только к увеличению цен на энергоносители.
"Наши простые люди платят цену войны, которую ведут западные страны против России. И, несмотря на то что наше правительство официально поддерживает Украину, народ не видит пользы от этой поддержки. Санкции и блокировка импорта газа только увеличивают цены на энергоносители, что серьезно ударило по кошелькам граждан", - рассказал РИА Новости Лучиди.
Рим - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
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Журналист также выразил мнение, что большинство итальянцев не заинтересованы в продолжении этой политики против России.
 
Специальная военная операция на УкраинеИталияУкраинаРоссия
 
 
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