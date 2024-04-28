https://ria.ru/20240428/italiya-1942881496.html

Журналист рассказал о мнении итальянцев по вопросу поддержки Украины

Журналист рассказал о мнении итальянцев по вопросу поддержки Украины - РИА Новости, 28.04.2024

Журналист рассказал о мнении итальянцев по вопросу поддержки Украины

Итальянский журналист Андреа Лучиди считает, что население Италии не видит пользы от поддержки Украины правительством Италии, это приводит только к увеличению... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T07:05

2024-04-28T07:05

2024-04-28T07:05

италия

украина

россия

специальная военная операция на украине

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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Итальянский журналист Андреа Лучиди считает, что население Италии не видит пользы от поддержки Украины правительством Италии, это приводит только к увеличению цен на энергоносители. "Наши простые люди платят цену войны, которую ведут западные страны против России. И, несмотря на то что наше правительство официально поддерживает Украину, народ не видит пользы от этой поддержки. Санкции и блокировка импорта газа только увеличивают цены на энергоносители, что серьезно ударило по кошелькам граждан", - рассказал РИА Новости Лучиди. Журналист также выразил мнение, что большинство итальянцев не заинтересованы в продолжении этой политики против России.

https://ria.ru/20240313/garantii-1932817820.html

италия

украина

россия

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италия, украина, россия