https://ria.ru/20240428/italiya-1942881496.html
Журналист рассказал о мнении итальянцев по вопросу поддержки Украины
Журналист рассказал о мнении итальянцев по вопросу поддержки Украины - РИА Новости, 28.04.2024
Журналист рассказал о мнении итальянцев по вопросу поддержки Украины
Итальянский журналист Андреа Лучиди считает, что население Италии не видит пользы от поддержки Украины правительством Италии, это приводит только к увеличению... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T07:05
2024-04-28T07:05
2024-04-28T07:05
италия
украина
россия
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155102/95/1551029527_0:213:2288:1500_1920x0_80_0_0_a4acc04fa56d9475d3b736c377571101.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Итальянский журналист Андреа Лучиди считает, что население Италии не видит пользы от поддержки Украины правительством Италии, это приводит только к увеличению цен на энергоносители. "Наши простые люди платят цену войны, которую ведут западные страны против России. И, несмотря на то что наше правительство официально поддерживает Украину, народ не видит пользы от этой поддержки. Санкции и блокировка импорта газа только увеличивают цены на энергоносители, что серьезно ударило по кошелькам граждан", - рассказал РИА Новости Лучиди. Журналист также выразил мнение, что большинство итальянцев не заинтересованы в продолжении этой политики против России.
https://ria.ru/20240313/garantii-1932817820.html
италия
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155102/95/1551029527_3:0:2286:1712_1920x0_80_0_0_c4c3e98c9b5ba0236fcf94e5a18dc495.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
италия, украина, россия
Италия, Украина, Россия, Специальная военная операция на Украине
Журналист рассказал о мнении итальянцев по вопросу поддержки Украины
Журналист Лучиди: население Италии не видит пользы от поддержки властями Украины