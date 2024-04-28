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ВСУ обстреливали Херсонскую область днем и ночью - РИА Новости, 28.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:51 28.04.2024
https://ria.ru/20240428/istochnik-1942894309.html
ВСУ обстреливали Херсонскую область днем и ночью
ВСУ обстреливали Херсонскую область днем и ночью - РИА Новости, 28.04.2024
ВСУ обстреливали Херсонскую область днем и ночью
Украинская армия за сутки нанесла 38 артиллерийских ударов по части Херсонской области, расположенной на левом берегу Днепра, сообщил журналистам источник,... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T09:51
2024-04-28T09:51
днепр (город)
херсонская область
россия
специальная военная операция на украине
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 28 апр - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 38 артиллерийских ударов по части Херсонской области, расположенной на левом берегу Днепра, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 22 артиллерийских удара. С наступлением темноты было зафиксировано еще 16 прилетов", - сообщил источник. Всего под огнем противника оказались восемь населенных пунктов: Новая Каховка, Каховка, Великая Лепетиха, Малая Лепетиха, Алешки, Новая Маячка, Пролетарка и Днепряны. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240428/obstrel-1942865045.html
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днепр (город), херсонская область , россия, происшествия
Днепр (город), Херсонская область , Россия, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
ВСУ обстреливали Херсонскую область днем и ночью

ВСУ за сутки нанесли 38 артиллерийских ударов по Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖенщина демонстрирует фрагменты снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ в поселке Нижняя Крынка в ДНР
Женщина демонстрирует фрагменты снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ в поселке Нижняя Крынка в ДНР - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Женщина демонстрирует фрагменты снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ в поселке Нижняя Крынка в ДНР. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 28 апр - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 38 артиллерийских ударов по части Херсонской области, расположенной на левом берегу Днепра, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 22 артиллерийских удара. С наступлением темноты было зафиксировано еще 16 прилетов", - сообщил источник.
Сотрудник СЦКК - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
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Всего под огнем противника оказались восемь населенных пунктов: Новая Каховка, Каховка, Великая Лепетиха, Малая Лепетиха, Алешки, Новая Маячка, Пролетарка и Днепряны.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Источник: ВСУ за сутки нанесли более 60 ударов по Херсонской области
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Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)Херсонская областьРоссияПроисшествия
 
 
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