https://ria.ru/20240428/istochnik-1942894309.html

ВСУ обстреливали Херсонскую область днем и ночью

ВСУ обстреливали Херсонскую область днем и ночью - РИА Новости, 28.04.2024

ВСУ обстреливали Херсонскую область днем и ночью

Украинская армия за сутки нанесла 38 артиллерийских ударов по части Херсонской области, расположенной на левом берегу Днепра, сообщил журналистам источник,... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T09:51

2024-04-28T09:51

2024-04-28T09:51

днепр (город)

херсонская область

россия

специальная военная операция на украине

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 28 апр - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 38 артиллерийских ударов по части Херсонской области, расположенной на левом берегу Днепра, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 22 артиллерийских удара. С наступлением темноты было зафиксировано еще 16 прилетов", - сообщил источник. Всего под огнем противника оказались восемь населенных пунктов: Новая Каховка, Каховка, Великая Лепетиха, Малая Лепетиха, Алешки, Новая Маячка, Пролетарка и Днепряны. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240428/obstrel-1942865045.html

https://ria.ru/20240124/obstrel-1923144882.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

днепр (город), херсонская область , россия, происшествия