ВСУ обстреливали Херсонскую область днем и ночью
ВСУ за сутки нанесли 38 артиллерийских ударов по Херсонской области
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖенщина демонстрирует фрагменты снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ в поселке Нижняя Крынка в ДНР
Женщина демонстрирует фрагменты снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ в поселке Нижняя Крынка в ДНР. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 28 апр - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 38 артиллерийских ударов по части Херсонской области, расположенной на левом берегу Днепра, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 22 артиллерийских удара. С наступлением темноты было зафиксировано еще 16 прилетов", - сообщил источник.
Всего под огнем противника оказались восемь населенных пунктов: Новая Каховка, Каховка, Великая Лепетиха, Малая Лепетиха, Алешки, Новая Маячка, Пролетарка и Днепряны.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Источник: ВСУ за сутки нанесли более 60 ударов по Херсонской области
24 января, 10:18