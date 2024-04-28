Жители Абатского района под Тюменью покидают дома из-за паводка
Более 1,3 тысячи жителей Абатского района под Тюменью покинули свои дома
© РИА НовостиРека Ишим
© РИА Новости
Река Ишим
ТЮМЕНЬ, 28 апр – РИА Новости. Свои дома в Абатском районе Тюменской области на время паводка на реке Ишим из-за угрозы затопления покинули 1 327 человек, в том числе 730 жителей села Абатское, сообщили РИА Новости в администрации муниципалитета.
"У нас уже эвакуировано 1 327 жителей района, из них 730 – в селе Абатском. В пяти пунктах временного размещения находятся 187 человек, в том числе 60 детей", – рассказала РИА Новости замглавы района Татьяна Агешина.
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В субботу из-за большого повышения уровня воды в пойме реки Ишим в селе Абатском и реальной угрозы подтопления была объявлена экстренная эвакуация. По словам Агешиной, в первую очередь была проведена эвакуация с улиц, которые находятся вдоль федеральной трассы Тюмень–Омск, в этой работе помогают психологи МЧС, количество находящихся в опасной зоне удалось минимизировать.
Ранее глава района Игорь Васильев сообщил, что при наихудшем сценарии паводка в зону затопления могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек. Всего в Абатском районе проживает почти 19 тысяч человек, в селе Абатском – около 8 тысяч.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка на реках Ишим и Тобол ожидался 23-25 апреля. По последним данным, в 30 населенных пунктах региона подтоплено 188 жилых домов, 523 дачных дома, 2 879 приусадебных участков, 22 участка автодорог. В Telegram-канале областного главка МЧС России указано, что всего по руслу реки Ишим из районов, подверженных угрозе подтопления, эвакуировано 4 463 человека, в том числе 1 211 детей. В 28 пунктах временного размещения находится 551 человек, в том числе 195 детей.