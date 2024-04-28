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Жители Абатского района под Тюменью покидают дома из-за паводка - РИА Новости, 28.04.2024
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16:37 28.04.2024 (обновлено: 16:58 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/ishim-1942936678.html
Жители Абатского района под Тюменью покидают дома из-за паводка
Жители Абатского района под Тюменью покидают дома из-за паводка - РИА Новости, 28.04.2024
Жители Абатского района под Тюменью покидают дома из-за паводка
Свои дома в Абатском районе Тюменской области на время паводка на реке Ишим из-за угрозы затопления покинули 1 327 человек, в том числе 730 жителей села... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T16:37
2024-04-28T16:58
происшествия
тюменская область
ишим (река)
наводнения в россии — 2024
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ТЮМЕНЬ, 28 апр – РИА Новости. Свои дома в Абатском районе Тюменской области на время паводка на реке Ишим из-за угрозы затопления покинули 1 327 человек, в том числе 730 жителей села Абатское, сообщили РИА Новости в администрации муниципалитета."У нас уже эвакуировано 1 327 жителей района, из них 730 – в селе Абатском. В пяти пунктах временного размещения находятся 187 человек, в том числе 60 детей", – рассказала РИА Новости замглавы района Татьяна Агешина.В субботу из-за большого повышения уровня воды в пойме реки Ишим в селе Абатском и реальной угрозы подтопления была объявлена экстренная эвакуация. По словам Агешиной, в первую очередь была проведена эвакуация с улиц, которые находятся вдоль федеральной трассы Тюмень–Омск, в этой работе помогают психологи МЧС, количество находящихся в опасной зоне удалось минимизировать.Ранее глава района Игорь Васильев сообщил, что при наихудшем сценарии паводка в зону затопления могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек. Всего в Абатском районе проживает почти 19 тысяч человек, в селе Абатском – около 8 тысяч.Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка на реках Ишим и Тобол ожидался 23-25 апреля. По последним данным, в 30 населенных пунктах региона подтоплено 188 жилых домов, 523 дачных дома, 2 879 приусадебных участков, 22 участка автодорог. В Telegram-канале областного главка МЧС России указано, что всего по руслу реки Ишим из районов, подверженных угрозе подтопления, эвакуировано 4 463 человека, в том числе 1 211 детей. В 28 пунктах временного размещения находится 551 человек, в том числе 195 детей.
https://ria.ru/20240426/navodnenie-1942519526.html
https://ria.ru/20240417/pavodok-1940566845.html
тюменская область
ишим (река)
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Варвара Скокшина
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, тюменская область, ишим (река), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Тюменская область, Ишим (река), Наводнения в России — 2024
Жители Абатского района под Тюменью покидают дома из-за паводка

Более 1,3 тысячи жителей Абатского района под Тюменью покинули свои дома

© РИА НовостиРека Ишим
Река Ишим
© РИА Новости
Река Ишим
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ТЮМЕНЬ, 28 апр – РИА Новости. Свои дома в Абатском районе Тюменской области на время паводка на реке Ишим из-за угрозы затопления покинули 1 327 человек, в том числе 730 жителей села Абатское, сообщили РИА Новости в администрации муниципалитета.
"У нас уже эвакуировано 1 327 жителей района, из них 730 – в селе Абатском. В пяти пунктах временного размещения находятся 187 человек, в том числе 60 детей", – рассказала РИА Новости замглавы района Татьяна Агешина.
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В субботу из-за большого повышения уровня воды в пойме реки Ишим в селе Абатском и реальной угрозы подтопления была объявлена экстренная эвакуация. По словам Агешиной, в первую очередь была проведена эвакуация с улиц, которые находятся вдоль федеральной трассы Тюмень–Омск, в этой работе помогают психологи МЧС, количество находящихся в опасной зоне удалось минимизировать.
Ранее глава района Игорь Васильев сообщил, что при наихудшем сценарии паводка в зону затопления могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек. Всего в Абатском районе проживает почти 19 тысяч человек, в селе Абатском – около 8 тысяч.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка на реках Ишим и Тобол ожидался 23-25 апреля. По последним данным, в 30 населенных пунктах региона подтоплено 188 жилых домов, 523 дачных дома, 2 879 приусадебных участков, 22 участка автодорог. В Telegram-канале областного главка МЧС России указано, что всего по руслу реки Ишим из районов, подверженных угрозе подтопления, эвакуировано 4 463 человека, в том числе 1 211 детей. В 28 пунктах временного размещения находится 551 человек, в том числе 195 детей.
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ПроисшествияТюменская областьИшим (река)Наводнения в России — 2024
 
 
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