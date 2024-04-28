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Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области поднялся на два сантиметра - РИА Новости, 28.04.2024
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12:43 28.04.2024
https://ria.ru/20240428/ishim-1942907829.html
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области поднялся на два сантиметра
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области поднялся на два сантиметра - РИА Новости, 28.04.2024
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области поднялся на два сантиметра
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области за шесть часов поднялся на два сантиметра и на 14.00 (12.00 мск) воскресенья достиг отметки 1210... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T12:43
2024-04-28T12:43
происшествия
ишим (река)
тюменская область
наводнения в россии — 2024
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ТЮМЕНЬ, 28 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области за шесть часов поднялся на два сантиметра и на 14.00 (12.00 мск) воскресенья достиг отметки 1210 сантиметров. Согласно данным гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале информцентра правительства региона, на 14.00 (12.00 мск) 28 апреля уровень воды в реке Ишим в селе Абатское составляет 1210 сантиметров, с 8.00 (6.00 мск) он вырос на два сантиметра. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров. В селе Абатское в субботу из-за угрозы затопления и подтопления улиц была объявлена экстренная эвакуация. Ранее сообщалось, что при наихудшем сценарии паводка в зону затопления в Абатском районе могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек. Всего в районе население составляет 19 тысяч человек, в Абатском - около 8 тысяч.
https://ria.ru/20240427/ishim-1942796595.html
ишим (река)
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происшествия, ишим (река), тюменская область, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Ишим (река), Тюменская область, Наводнения в России — 2024
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области поднялся на два сантиметра

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области достиг отметки 1210 сантиметров

© РИА НовостиРека Ишим
Река Ишим
© РИА Новости
Река Ишим. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 28 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области за шесть часов поднялся на два сантиметра и на 14.00 (12.00 мск) воскресенья достиг отметки 1210 сантиметров.
Согласно данным гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале информцентра правительства региона, на 14.00 (12.00 мск) 28 апреля уровень воды в реке Ишим в селе Абатское составляет 1210 сантиметров, с 8.00 (6.00 мск) он вырос на два сантиметра. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров.
В селе Абатское в субботу из-за угрозы затопления и подтопления улиц была объявлена экстренная эвакуация. Ранее сообщалось, что при наихудшем сценарии паводка в зону затопления в Абатском районе могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек. Всего в районе население составляет 19 тысяч человек, в Абатском - около 8 тысяч.
Река Ишим в Тюменской области
Уровень воды в реке Ишим под Тюменью поднялся до 1202 сантиметров
27 апреля, 17:01
 
ПроисшествияИшим (река)Тюменская областьНаводнения в России — 2024
 
 
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