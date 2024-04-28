https://ria.ru/20240428/ishim-1942907829.html

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области поднялся на два сантиметра

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области поднялся на два сантиметра - РИА Новости, 28.04.2024

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области поднялся на два сантиметра

Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области за шесть часов поднялся на два сантиметра и на 14.00 (12.00 мск) воскресенья достиг отметки 1210... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T12:43

2024-04-28T12:43

2024-04-28T12:43

происшествия

ишим (река)

тюменская область

наводнения в россии — 2024

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ТЮМЕНЬ, 28 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области за шесть часов поднялся на два сантиметра и на 14.00 (12.00 мск) воскресенья достиг отметки 1210 сантиметров. Согласно данным гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале информцентра правительства региона, на 14.00 (12.00 мск) 28 апреля уровень воды в реке Ишим в селе Абатское составляет 1210 сантиметров, с 8.00 (6.00 мск) он вырос на два сантиметра. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров. В селе Абатское в субботу из-за угрозы затопления и подтопления улиц была объявлена экстренная эвакуация. Ранее сообщалось, что при наихудшем сценарии паводка в зону затопления в Абатском районе могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек. Всего в районе население составляет 19 тысяч человек, в Абатском - около 8 тысяч.

https://ria.ru/20240427/ishim-1942796595.html

ишим (река)

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ишим (река), тюменская область, наводнения в россии — 2024