https://ria.ru/20240428/ishim-1942899161.html

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской не изменился за два часа

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской не изменился за два часа - РИА Новости, 28.04.2024

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской не изменился за два часа

Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области на 12.00 (10.00 мск) сохраняется на отметке 1209 сантиметров, за последние два часа нового подъема не РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T10:54

2024-04-28T10:54

2024-04-28T10:54

происшествия

ишим (река)

тюменская область

наводнения в россии — 2024

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ТЮМЕНЬ, 28 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области на 12.00 (10.00 мск) сохраняется на отметке 1209 сантиметров, за последние два часа нового подъема не зафиксировано. Согласно данным гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале информцентра правительства региона, на 12.00 (10.00 мск) 28 апреля уровень воды в реке Ишим в селе Абатское составляет 1209 сантиметров, с 8.00 (6.00 мск) воскресенья он вырос на один сантиметр. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров. В селе Абатское в субботу из-за угрозы затопления и подтопления улиц объявлена экстренная эвакуация. При наихудшем сценарии паводка в зону затопления в Абатском районе могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек. Всего в районе население составляет 19 тысяч человек, в селе Абатском - около 8 тысяч.

https://ria.ru/20240416/ishim-1940301490.html

ишим (река)

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ишим (река), тюменская область, наводнения в россии — 2024