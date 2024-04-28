В реке Ишим под Тюменью вновь вырос уровень воды
В реке Ишим под Тюменью вырос уровень воды на всех ключевых точках
© РИА НовостиНабережная города Ишим в Тюменской области
© РИА Новости
Набережная города Ишим в Тюменской области
ТЮМЕНЬ, 28 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим на территории Тюменской области снова вырос, причем на всех ключевых точках сразу, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.
"Уровень воды в реке Ишим, как и прогнозировали гидрологи, снова вырос. Причем на всех ключевых точках сразу. В селе Ильинка за прошедшие сутки плюс 4 сантиметра, в городе Ишиме плюс 13 сантиметров, в селе Абатское плюс 12 сантиметров, в селе Викулово плюс 74 сантиметра", - сообщил Моор.
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Губернатор отметил, что в Викулово паводок только начался, а выше по течению наблюдается уже повторный подъем уровня воды.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка на реках Ишим и Тобол ожидался 23-25 апреля. По данным областного главка МЧС России, на 27 апреля в 30 населенных пунктах было затоплено 184 жилых дома, 523 дачных дома, 2 875 приусадебных участков, 22 участка автодорог. Эвакуировано более 5,7 тысячи жителей, из них 607 человек находятся в пунктах временного размещения, в том числе 217 детей.