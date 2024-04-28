https://ria.ru/20240428/ishim-1942895220.html

В реке Ишим под Тюменью вновь вырос уровень воды

В реке Ишим под Тюменью вновь вырос уровень воды - РИА Новости, 28.04.2024

В реке Ишим под Тюменью вновь вырос уровень воды

Уровень воды в реке Ишим на территории Тюменской области снова вырос, причем на всех ключевых точках сразу, сообщил губернатор Александр Моор в своем... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T10:00

2024-04-28T10:00

2024-04-28T10:24

ишим (река)

тюмень

тюменская область

происшествия

наводнения в россии — 2024

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ТЮМЕНЬ, 28 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим на территории Тюменской области снова вырос, причем на всех ключевых точках сразу, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале."Уровень воды в реке Ишим, как и прогнозировали гидрологи, снова вырос. Причем на всех ключевых точках сразу. В селе Ильинка за прошедшие сутки плюс 4 сантиметра, в городе Ишиме плюс 13 сантиметров, в селе Абатское плюс 12 сантиметров, в селе Викулово плюс 74 сантиметра", - сообщил Моор.Губернатор отметил, что в Викулово паводок только начался, а выше по течению наблюдается уже повторный подъем уровня воды.Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка на реках Ишим и Тобол ожидался 23-25 апреля. По данным областного главка МЧС России, на 27 апреля в 30 населенных пунктах было затоплено 184 жилых дома, 523 дачных дома, 2 875 приусадебных участков, 22 участка автодорог. Эвакуировано более 5,7 тысячи жителей, из них 607 человек находятся в пунктах временного размещения, в том числе 217 детей.

https://ria.ru/20240426/navodnenie-1942519526.html

https://ria.ru/20240420/navodnenie-1941252853.html

ишим (река)

тюмень

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ишим (река), тюмень, тюменская область, происшествия, наводнения в россии — 2024