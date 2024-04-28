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Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области достиг 1209 сантиметров - РИА Новости, 28.04.2024
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08:57 28.04.2024 (обновлено: 09:31 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/ishim-1942889422.html
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области достиг 1209 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области достиг 1209 сантиметров - РИА Новости, 28.04.2024
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области достиг 1209 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области на 10.00 (8.00 мск) воскресенья достиг 1209 сантиметров, прибавив за два часа один сантиметр,... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T08:57
2024-04-28T09:31
происшествия
ишим (река)
тюменская область
наводнения в россии — 2024
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ТЮМЕНЬ, 28 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области на 10.00 (8.00 мск) воскресенья достиг 1209 сантиметров, прибавив за два часа один сантиметр, сообщает информцентр правительства региона в Telegram-канале. Согласно данным гидрологического бюллетеня, на 10.00 (8.00 мск) 28 апреля уровень воды в реке Ишим в селе Абатское составляет 1209 сантиметров, с 8.00 (6.00 мск) он вырос на один сантиметр. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров. В селе Абатское в субботу из-за угрозы затопления и подтопления улиц была объявлена экстренная эвакуация. При наихудшем сценарии паводка в зону затопления в Абатском районе могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек. Всего в районе население составляет 19 тысяч человек, в селе Абатском - около 8 тысяч.
https://ria.ru/20240416/ishim-1940301490.html
ишим (река)
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происшествия, ишим (река), тюменская область, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Ишим (река), Тюменская область, Наводнения в России — 2024
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области достиг 1209 сантиметров

Уровень воды в Ишиме в селе Абатское Тюменской области достиг 1209 сантиметров

© РИА НовостиНабережная города Ишим в Тюменской области
Набережная города Ишим в Тюменской области
© РИА Новости
Набережная города Ишим в Тюменской области. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 28 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области на 10.00 (8.00 мск) воскресенья достиг 1209 сантиметров, прибавив за два часа один сантиметр, сообщает информцентр правительства региона в Telegram-канале.
Согласно данным гидрологического бюллетеня, на 10.00 (8.00 мск) 28 апреля уровень воды в реке Ишим в селе Абатское составляет 1209 сантиметров, с 8.00 (6.00 мск) он вырос на один сантиметр. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров.
В селе Абатское в субботу из-за угрозы затопления и подтопления улиц была объявлена экстренная эвакуация. При наихудшем сценарии паводка в зону затопления в Абатском районе могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек. Всего в районе население составляет 19 тысяч человек, в селе Абатском - около 8 тысяч.
Река Ишим в Казанском районе Тюменской области - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Уровень воды в реке Ишим у села Ильинка превысил критическое значение
16 апреля, 07:56
 
ПроисшествияИшим (река)Тюменская областьНаводнения в России — 2024
 
 
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