https://ria.ru/20240428/ishim-1942885744.html
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области достиг 768 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области достиг 768 сантиметров - РИА Новости, 28.04.2024
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области достиг 768 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово Викуловского района Тюменской области на 8.00 (6.00 мск) воскресенья достиг 768 сантиметров, прибавив за сутки 67... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T08:11
2024-04-28T08:11
2024-04-28T08:11
происшествия
ишим (река)
тюменская область
тобол (река)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941611182_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_f895cd0c5b82c632f0f5d09217208f22.jpg
ТЮМЕНЬ, 28 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово Викуловского района Тюменской области на 8.00 (6.00 мск) воскресенья достиг 768 сантиметров, прибавив за сутки 67 сантиметров. Согласно данным гидрологических бюллетеней из Telegram-канала правительства Тюменской области, на 8.00 (6.00 мск) 28 апреля уровень воды в реке Ишим в селе Викулово достиг отметки в 768 сантиметров, поднявшись за сутки на 67 сантиметра. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 1000 сантиметров. По данным открытых источников, в Викуловском районе проживает около 15 тысяч человек. Согласно опубликованной на сайте паводок 72.рф информации, в зоне потенциального подтопления в этом районе находятся 19 населенных пунктов, включая райцентр – село Викулово, в котором более 7 тысяч жителей. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка на реках Ишим и Тобол ожидался 23-25 апреля. По уточненным данным областного главка МЧС России на субботу, в 30 населенных пунктах подтоплено 184 жилых дома, 523 дачных дома, 2 875 приусадебных участков, 22 участка автодорог. Эвакуировано более 5,7 тысячи жителей, из них 607 человек находятся в пунктах временного размещения, в том числе 217 детей.
https://ria.ru/20240426/navodnenie-1942519526.html
https://ria.ru/20240428/mchs-1942883574.html
ишим (река)
тюменская область
тобол (река)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941611182_123:0:1158:776_1920x0_80_0_0_5204581b3bf74ac40a8d70449a645464.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ишим (река), тюменская область, тобол (река), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Ишим (река), Тюменская область, Тобол (река), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области достиг 768 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области за сутки вырос на 67 сантиметров
ТЮМЕНЬ, 28 апр – РИА Новости.
Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово Викуловского района Тюменской области на 8.00 (6.00 мск) воскресенья достиг
768 сантиметров, прибавив за сутки 67 сантиметров.
Согласно данным гидрологических бюллетеней из Telegram-канала правительства Тюменской области, на 8.00 (6.00 мск) 28 апреля уровень воды в реке Ишим в селе Викулово достиг отметки в 768 сантиметров, поднявшись за сутки на 67 сантиметра. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 1000 сантиметров.
По данным открытых источников, в Викуловском районе проживает около 15 тысяч человек. Согласно опубликованной на сайте паводок 72.рф информации, в зоне потенциального подтопления в этом районе находятся 19 населенных пунктов, включая райцентр – село Викулово, в котором более 7 тысяч жителей.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка на реках Ишим и Тобол ожидался 23-25 апреля. По уточненным данным областного главка МЧС России на субботу, в 30 населенных пунктах подтоплено 184 жилых дома, 523 дачных дома, 2 875 приусадебных участков, 22 участка автодорог. Эвакуировано более 5,7 тысячи жителей, из них 607 человек находятся в пунктах временного размещения, в том числе 217 детей.