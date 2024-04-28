https://ria.ru/20240428/ishim-1942885744.html

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области достиг 768 сантиметров

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области достиг 768 сантиметров - РИА Новости, 28.04.2024

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области достиг 768 сантиметров

Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово Викуловского района Тюменской области на 8.00 (6.00 мск) воскресенья достиг 768 сантиметров, прибавив за сутки 67... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T08:11

2024-04-28T08:11

2024-04-28T08:11

происшествия

ишим (река)

тюменская область

тобол (река)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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ТЮМЕНЬ, 28 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово Викуловского района Тюменской области на 8.00 (6.00 мск) воскресенья достиг 768 сантиметров, прибавив за сутки 67 сантиметров. Согласно данным гидрологических бюллетеней из Telegram-канала правительства Тюменской области, на 8.00 (6.00 мск) 28 апреля уровень воды в реке Ишим в селе Викулово достиг отметки в 768 сантиметров, поднявшись за сутки на 67 сантиметра. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 1000 сантиметров. По данным открытых источников, в Викуловском районе проживает около 15 тысяч человек. Согласно опубликованной на сайте паводок 72.рф информации, в зоне потенциального подтопления в этом районе находятся 19 населенных пунктов, включая райцентр – село Викулово, в котором более 7 тысяч жителей. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка на реках Ишим и Тобол ожидался 23-25 апреля. По уточненным данным областного главка МЧС России на субботу, в 30 населенных пунктах подтоплено 184 жилых дома, 523 дачных дома, 2 875 приусадебных участков, 22 участка автодорог. Эвакуировано более 5,7 тысячи жителей, из них 607 человек находятся в пунктах временного размещения, в том числе 217 детей.

https://ria.ru/20240426/navodnenie-1942519526.html

https://ria.ru/20240428/mchs-1942883574.html

ишим (река)

тюменская область

тобол (река)

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ишим (река), тюменская область, тобол (река), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024