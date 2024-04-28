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Уровень воды в Ишиме в тюменском селе Абатское поднялся на 11 сантиметров - РИА Новости, 28.04.2024
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06:37 28.04.2024 (обновлено: 06:42 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/ishim-1942880658.html
Уровень воды в Ишиме в тюменском селе Абатское поднялся на 11 сантиметров
Уровень воды в Ишиме в тюменском селе Абатское поднялся на 11 сантиметров - РИА Новости, 28.04.2024
Уровень воды в Ишиме в тюменском селе Абатское поднялся на 11 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области на утро воскресенья достиг 1208 сантиметров, прибавив за сутки 11 сантиметров, сообщает глава региона РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T06:37
2024-04-28T06:42
наводнения в россии — 2024
ишим (река)
тюменская область
александр моор
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 28 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области на утро воскресенья достиг 1208 сантиметров, прибавив за сутки 11 сантиметров, сообщает глава региона Александр Моор."Последние данные по реке Ишим в районе села Абатское. На 8.00 (6.00 мск) уровень воды составил 1208 см. За последние сутки прибавилось еще 11 см", – написал в своем Telegram-канале Моор.Таким образом, за трое суток уровень воды в реке Ишим в селе Абатское поднялся почти на 1 метр.Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров.В селе Абатское в субботу из-за угрозы затопления и подтопления улиц объявлена экстренная эвакуация. Ранее сообщалось, что при наихудшем сценарии паводка в зону затопления в Абатском районе могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек. Всего в районе население составляет 19 тысяч человек, в селе Абатском – около 8 тысяч.
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наводнения в россии — 2024, ишим (река), тюменская область, александр моор, происшествия
Наводнения в России — 2024, Ишим (река), Тюменская область, Александр Моор, Происшествия
Уровень воды в Ишиме в тюменском селе Абатское поднялся на 11 сантиметров

Моор: уровень воды в Ишиме в тюменском селе Абатское вырос до 1208 сантиметров

© Администрация Абатского муниципального районаАбатский муниципальный район
Абатский муниципальный район
© Администрация Абатского муниципального района
Абатский муниципальный район. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 28 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области на утро воскресенья достиг 1208 сантиметров, прибавив за сутки 11 сантиметров, сообщает глава региона Александр Моор.
"Последние данные по реке Ишим в районе села Абатское. На 8.00 (6.00 мск) уровень воды составил 1208 см. За последние сутки прибавилось еще 11 см", – написал в своем Telegram-канале Моор.
Таким образом, за трое суток уровень воды в реке Ишим в селе Абатское поднялся почти на 1 метр.
Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров.
В селе Абатское в субботу из-за угрозы затопления и подтопления улиц объявлена экстренная эвакуация. Ранее сообщалось, что при наихудшем сценарии паводка в зону затопления в Абатском районе могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек. Всего в районе население составляет 19 тысяч человек, в селе Абатском – около 8 тысяч.
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Наводнения в России — 2024Ишим (река)Тюменская областьАлександр МоорПроисшествия
 
 
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