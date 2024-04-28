https://ria.ru/20240428/gorkhozyaystvo-1942928131.html

В Москве провели промывку дорог и тротуаров с шампунем

В Москве провели промывку дорог и тротуаров с шампунем - РИА Новости, 28.04.2024

В Москве провели промывку дорог и тротуаров с шампунем

Промывку дорог и тротуаров с шампунем провели в воскресенье в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T15:32

2024-04-28T15:32

2024-04-28T15:32

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общество

москва

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Промывку дорог и тротуаров с шампунем провели в воскресенье в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Традиционно осенью и весной проводим промывки дорог со специальным шампунем, который помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. В рамках утвержденного графика в воскресенье тщательно промыли концентрированным моющим средством все асфальтобетонные и плиточные покрытия на всю ширину проезжей части, прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории", - цитируют в публикации заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Отмечается, что в недоступных для техники местах работы выполнили вручную комплексные бригады коммунальных служб. Моющее средство, которое используется, совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. "После промывки с шампунем провели обычную мойку водой", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20240427/moskva-1787349847.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы