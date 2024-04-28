https://ria.ru/20240428/gorkhozyaystvo-1942928131.html
В Москве провели промывку дорог и тротуаров с шампунем
В Москве провели промывку дорог и тротуаров с шампунем - РИА Новости, 28.04.2024
В Москве провели промывку дорог и тротуаров с шампунем
Промывку дорог и тротуаров с шампунем провели в воскресенье в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T15:32
2024-04-28T15:32
2024-04-28T15:32
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Промывку дорог и тротуаров с шампунем провели в воскресенье в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Традиционно осенью и весной проводим промывки дорог со специальным шампунем, который помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. В рамках утвержденного графика в воскресенье тщательно промыли концентрированным моющим средством все асфальтобетонные и плиточные покрытия на всю ширину проезжей части, прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории", - цитируют в публикации заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Отмечается, что в недоступных для техники местах работы выполнили вручную комплексные бригады коммунальных служб. Моющее средство, которое используется, совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. "После промывки с шампунем провели обычную мойку водой", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20240427/moskva-1787349847.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
В Москве провели промывку дорог и тротуаров с шампунем
Горхозяйство: в Москве провели промывку дорог и тротуаров с шампунем
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости.
Промывку дорог и тротуаров с шампунем провели в воскресенье в Москве, сообщается в Telegram-канале
столичного комплекса городского хозяйства.
"Традиционно осенью и весной проводим промывки дорог со специальным шампунем, который помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. В рамках утвержденного графика в воскресенье тщательно промыли концентрированным моющим средством все асфальтобетонные и плиточные покрытия на всю ширину проезжей части, прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории", - цитируют в публикации заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Отмечается, что в недоступных для техники местах работы выполнили вручную комплексные бригады коммунальных служб. Моющее средство, которое используется, совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.
"После промывки с шампунем провели обычную мойку водой", - дополняется в сообщении.