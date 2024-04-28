https://ria.ru/20240428/gagauzii-1942971222.html

За правду о властях Молдавии объявляют сепаратистом, заявили в Гагаузии

За правду о властях Молдавии объявляют сепаратистом, заявили в Гагаузии - РИА Новости, 28.04.2024

За правду о властях Молдавии объявляют сепаратистом, заявили в Гагаузии

Депутат Народного собрания Гагаузии Григорий Дюльгер заявил, что если кто-то в Молдавии говорит правду, что власть нынешняя не думает о своем народе и работает... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T23:36

2024-04-28T23:36

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Депутат Народного собрания Гагаузии Григорий Дюльгер заявил, что если кто-то в Молдавии говорит правду, что власть нынешняя не думает о своем народе и работает против него, то сразу этого человека объявляют сепаратистом или "чуть ли не иноагентом". "Стоит тебе сегодня говорить правду - что власть нынешняя не думает о своем народе, работает против него - сразу ты становишься либо сепаратистом, либо чуть ли не иноагентом. И сразу начинаются лишние задержания в аэропорту, дополнительные проверки, досмотр вещей и вплоть дошло до того, что вот там у кого-то и паспорт отняли. Это вообще уже за пределами разума. Как говорится, уже дно пробил", - сказал депутат "Известиям". Ранее местные СМИ сообщали, что депутата парламента Гагаузии Григория Дюльгера удерживали почти час в аэропорту Кишинева по прибытии из Турции в Молдавию. Кроме того, по словам Дюльгера, ему задавали вопросы о целях и причинах его заграничной поездки.

https://ria.ru/20240306/gagauziya-1931357688.html

https://ria.ru/20240426/gutsul-1942635829.html

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молдавия, гагаузия, кишинев, таможенный союз, в мире