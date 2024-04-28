https://ria.ru/20240428/frantsiya-1942936486.html
Во Франции задержали двух человек по подозрению в попытке порчи экспонатов
Во Франции задержали двух человек по подозрению в попытке порчи экспонатов - РИА Новости, 28.04.2024
Во Франции задержали двух человек по подозрению в попытке порчи экспонатов
Правоохранители в Париже задержали двух человек на входе в один из самых известных музеев Франции Орсе по подозрению в попытке порчи его экспонатов, передает... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T16:34
2024-04-28T16:34
2024-04-28T16:34
париж
франция
клод моне
леонардо да винчи
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40885/20/408852095_182:0:1874:952_1920x0_80_0_0_1597a56c95ef542b2f2b0d927c7f33e3.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Правоохранители в Париже задержали двух человек на входе в один из самых известных музеев Франции Орсе по подозрению в попытке порчи его экспонатов, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом. Как отмечается, у подозреваемых, одетых в футболки с названием экологического движения "Продовольственный ответ" (Riposte alimentaire), с собой были клей и вязкая беловатая смесь. "Два человека были задержаны в воскресенье утром на входе в музей Орсе в Париже по подозрению в попытке порчи имущества", - передает агентство. По словам источника, задержанные уже известны правоохранительным органам в связи с ранее совершенными "действиями по препятствованию движения транспорта". Позднее они были заключены под стражу. В феврале экоактивистки из движения "Продовольственный ответ" облили супом картину французского художника-импрессиониста Клода Моне "Весна" в Лионском музее изобразительных искусств. До этого в январе в парижском Лувре активисты движения также облили супом знаменитую картину Леонардо да Винчи "Джоконда" ("Мона Лиза"), которую защищает бронированное стекло. В музее Орсе находится одно из крупнейших в мире собраний европейской живописи и скульптуры второй половины XIX – начала XX века.
https://ria.ru/20231106/london-1907742842.html
https://ria.ru/20240128/dzhokonda-1923961901.html
париж
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40885/20/408852095_394:0:1663:952_1920x0_80_0_0_a50a088610e074ff18ebef63610941f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
париж, франция, клод моне, леонардо да винчи, в мире
Париж, Франция, Клод Моне, Леонардо да Винчи, В мире
Во Франции задержали двух человек по подозрению в попытке порчи экспонатов
На входе в музей Орсе двух человек задержали по подозрению в попытке вандализма
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Правоохранители в Париже задержали двух человек на входе в один из самых известных музеев Франции Орсе по подозрению в попытке порчи его экспонатов, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом.
Как отмечается, у подозреваемых, одетых в футболки с названием экологического движения "Продовольственный ответ" (Riposte alimentaire), с собой были клей и вязкая беловатая смесь.
"Два человека были задержаны в воскресенье утром на входе в музей Орсе в Париже по подозрению в попытке порчи имущества", - передает агентство.
По словам источника, задержанные уже известны правоохранительным органам в связи с ранее совершенными "действиями по препятствованию движения транспорта". Позднее они были заключены под стражу.
В феврале экоактивистки из движения "Продовольственный ответ" облили супом картину французского художника-импрессиониста Клода Моне
"Весна" в Лионском музее изобразительных искусств. До этого в январе в парижском Лувре активисты движения также облили супом знаменитую картину Леонардо да Винчи
"Джоконда" ("Мона Лиза"), которую защищает бронированное стекло.
В музее Орсе находится одно из крупнейших в мире собраний европейской живописи и скульптуры второй половины XIX – начала XX века.