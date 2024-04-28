https://ria.ru/20240428/frantsiya-1942936486.html

Во Франции задержали двух человек по подозрению в попытке порчи экспонатов

Во Франции задержали двух человек по подозрению в попытке порчи экспонатов - РИА Новости, 28.04.2024

Во Франции задержали двух человек по подозрению в попытке порчи экспонатов

Правоохранители в Париже задержали двух человек на входе в один из самых известных музеев Франции Орсе по подозрению в попытке порчи его экспонатов, передает... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T16:34

2024-04-28T16:34

2024-04-28T16:34

париж

франция

клод моне

леонардо да винчи

в мире

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Правоохранители в Париже задержали двух человек на входе в один из самых известных музеев Франции Орсе по подозрению в попытке порчи его экспонатов, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом. Как отмечается, у подозреваемых, одетых в футболки с названием экологического движения "Продовольственный ответ" (Riposte alimentaire), с собой были клей и вязкая беловатая смесь. "Два человека были задержаны в воскресенье утром на входе в музей Орсе в Париже по подозрению в попытке порчи имущества", - передает агентство. По словам источника, задержанные уже известны правоохранительным органам в связи с ранее совершенными "действиями по препятствованию движения транспорта". Позднее они были заключены под стражу. В феврале экоактивистки из движения "Продовольственный ответ" облили супом картину французского художника-импрессиониста Клода Моне "Весна" в Лионском музее изобразительных искусств. До этого в январе в парижском Лувре активисты движения также облили супом знаменитую картину Леонардо да Винчи "Джоконда" ("Мона Лиза"), которую защищает бронированное стекло. В музее Орсе находится одно из крупнейших в мире собраний европейской живописи и скульптуры второй половины XIX – начала XX века.

https://ria.ru/20231106/london-1907742842.html

https://ria.ru/20240128/dzhokonda-1923961901.html

париж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

париж, франция, клод моне, леонардо да винчи, в мире