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Во Франции задержали двух человек по подозрению в попытке порчи экспонатов - РИА Новости, 28.04.2024
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16:34 28.04.2024
https://ria.ru/20240428/frantsiya-1942936486.html
Во Франции задержали двух человек по подозрению в попытке порчи экспонатов
Во Франции задержали двух человек по подозрению в попытке порчи экспонатов - РИА Новости, 28.04.2024
Во Франции задержали двух человек по подозрению в попытке порчи экспонатов
Правоохранители в Париже задержали двух человек на входе в один из самых известных музеев Франции Орсе по подозрению в попытке порчи его экспонатов, передает... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T16:34
2024-04-28T16:34
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клод моне
леонардо да винчи
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Правоохранители в Париже задержали двух человек на входе в один из самых известных музеев Франции Орсе по подозрению в попытке порчи его экспонатов, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом. Как отмечается, у подозреваемых, одетых в футболки с названием экологического движения "Продовольственный ответ" (Riposte alimentaire), с собой были клей и вязкая беловатая смесь. "Два человека были задержаны в воскресенье утром на входе в музей Орсе в Париже по подозрению в попытке порчи имущества", - передает агентство. По словам источника, задержанные уже известны правоохранительным органам в связи с ранее совершенными "действиями по препятствованию движения транспорта". Позднее они были заключены под стражу. В феврале экоактивистки из движения "Продовольственный ответ" облили супом картину французского художника-импрессиониста Клода Моне "Весна" в Лионском музее изобразительных искусств. До этого в январе в парижском Лувре активисты движения также облили супом знаменитую картину Леонардо да Винчи "Джоконда" ("Мона Лиза"), которую защищает бронированное стекло. В музее Орсе находится одно из крупнейших в мире собраний европейской живописи и скульптуры второй половины XIX – начала XX века.
https://ria.ru/20231106/london-1907742842.html
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париж, франция, клод моне, леонардо да винчи, в мире
Париж, Франция, Клод Моне, Леонардо да Винчи, В мире
Во Франции задержали двух человек по подозрению в попытке порчи экспонатов

На входе в музей Орсе двух человек задержали по подозрению в попытке вандализма

© flickr.com/Randy ConnollyМузей Орсе в Париже
Музей Орсе в Париже
© flickr.com/Randy Connolly
Музей Орсе в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Правоохранители в Париже задержали двух человек на входе в один из самых известных музеев Франции Орсе по подозрению в попытке порчи его экспонатов, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом.
Как отмечается, у подозреваемых, одетых в футболки с названием экологического движения "Продовольственный ответ" (Riposte alimentaire), с собой были клей и вязкая беловатая смесь.
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"Два человека были задержаны в воскресенье утром на входе в музей Орсе в Париже по подозрению в попытке порчи имущества", - передает агентство.
По словам источника, задержанные уже известны правоохранительным органам в связи с ранее совершенными "действиями по препятствованию движения транспорта". Позднее они были заключены под стражу.
В феврале экоактивистки из движения "Продовольственный ответ" облили супом картину французского художника-импрессиониста Клода Моне "Весна" в Лионском музее изобразительных искусств. До этого в январе в парижском Лувре активисты движения также облили супом знаменитую картину Леонардо да Винчи "Джоконда" ("Мона Лиза"), которую защищает бронированное стекло.
В музее Орсе находится одно из крупнейших в мире собраний европейской живописи и скульптуры второй половины XIX – начала XX века.
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