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Фильм о советском танке станет ключевой частью выставки "Технологии победы" - РИА Новости, 28.04.2024
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18:30 28.04.2024 (обновлено: 18:42 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/film-1942792033.html
Фильм о советском танке станет ключевой частью выставки "Технологии победы"
Фильм о советском танке станет ключевой частью выставки "Технологии победы" - РИА Новости, 28.04.2024
Фильм о советском танке станет ключевой частью выставки "Технологии победы"
Открытие выставки "Технологии победы" состоялось в парке "Зарядье" 28 апреля в 18 часов. История легендарного танка Т-34 будет демонстрироваться в Медиахолле до РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T18:30
2024-04-28T18:42
новости агентства
москва
дмитрий киселев
зарядье
департамент культуры
т-34
фильм
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Открытие выставки "Технологии победы" состоялось в парке "Зарядье" 28 апреля в 18 часов. История легендарного танка Т-34 будет демонстрироваться в Медиахолле до 12 мая включительно, где на круговом экране диаметром 16,5 метров и высотой 5 метров каждый час будет воспроизводиться мультимедийный фильм о рождении и развитии культовой машины Великой Отечественной войны.Иммерсивный фильм создан в современном жанре документального панорамного сюжета с использованием пространственного звука. Звук, разложенный на 32 канала, создает эффект объемного звучания в виртуальном трехмерном пространстве. В фильме используются технологии двумерной и трехмерной графики, анимации и моделирования, которые погружают зрителя в сюжет. Голос рассказчика – известный российский журналист Дмитрий Киселев.Фильм показывает ключевую роль профессии инженера-конструктора в формировании обороноспособности страны на примере создания легендарного танка Т-34. Показывает традиции оборонно-промышленного комплекса и секрет сокрушительного успеха "тридцатьчетверки"."Для победы в вооруженный конфликте мало отваги бойцов и грамотных решений военного руководства — необходимо техническое превосходство над противником. Однако недостаточно просто создать оружие с лучшими боевыми характеристиками, необходимо иметь возможность произвести его в нужном количестве. По-настоящему гениальное конструкторское решение должно быть не только надежным в эксплуатации и эффективным в бою, но и дешевым и простым в производстве, а также иметь высокий модернизационный потенциал. Именно такое решение удалось создать совместным трудом творческих коллективов заводов и КБ", - поделился один из создателей проекта Артем Буфтяк.Проект создан медиагруппой "Россия сегодня" по заказу АНО "Парк Патриот Медиа", Департамента культуры города Москвы, ГБУК г. Москвы "Мосразвитие" и парка "Зарядье".
https://ria.ru/20240424/georgievskaya_lentochka-1941842381.html
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60
новости агентства, москва, дмитрий киселев, зарядье, департамент культуры, т-34, фильм
Новости агентства, Москва, Дмитрий Киселев, Зарядье, Департамент культуры, Т-34, фильм

Фильм о советском танке станет ключевой частью выставки "Технологии победы"

© РИА новостиИммерсивный фильм о культовом советском танке станет ключевой частью выставки "Технологии победы" в парке "Зарядье"
Иммерсивный фильм о культовом советском танке станет ключевой частью выставки Технологии победы в парке Зарядье
© РИА новости
Иммерсивный фильм о культовом советском танке станет ключевой частью выставки "Технологии победы" в парке "Зарядье"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Открытие выставки "Технологии победы" состоялось в парке "Зарядье" 28 апреля в 18 часов. История легендарного танка Т-34 будет демонстрироваться в Медиахолле до 12 мая включительно, где на круговом экране диаметром 16,5 метров и высотой 5 метров каждый час будет воспроизводиться мультимедийный фильм о рождении и развитии культовой машины Великой Отечественной войны.
Иммерсивный фильм создан в современном жанре документального панорамного сюжета с использованием пространственного звука. Звук, разложенный на 32 канала, создает эффект объемного звучания в виртуальном трехмерном пространстве. В фильме используются технологии двумерной и трехмерной графики, анимации и моделирования, которые погружают зрителя в сюжет. Голос рассказчика – известный российский журналист Дмитрий Киселев.
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Фильм показывает ключевую роль профессии инженера-конструктора в формировании обороноспособности страны на примере создания легендарного танка Т-34. Показывает традиции оборонно-промышленного комплекса и секрет сокрушительного успеха "тридцатьчетверки".
"Для победы в вооруженный конфликте мало отваги бойцов и грамотных решений военного руководства — необходимо техническое превосходство над противником. Однако недостаточно просто создать оружие с лучшими боевыми характеристиками, необходимо иметь возможность произвести его в нужном количестве. По-настоящему гениальное конструкторское решение должно быть не только надежным в эксплуатации и эффективным в бою, но и дешевым и простым в производстве, а также иметь высокий модернизационный потенциал. Именно такое решение удалось создать совместным трудом творческих коллективов заводов и КБ", - поделился один из создателей проекта Артем Буфтяк.
Проект создан медиагруппой "Россия сегодня" по заказу АНО "Парк Патриот Медиа", Департамента культуры города Москвы, ГБУК г. Москвы "Мосразвитие" и парка "Зарядье".
 
Новости агентстваМоскваДмитрий КиселевЗарядьеДепартамент культурыТ-34фильм
 
 
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