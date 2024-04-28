https://ria.ru/20240428/film-1942792033.html

Фильм о советском танке станет ключевой частью выставки "Технологии победы"

Фильм о советском танке станет ключевой частью выставки "Технологии победы" - РИА Новости, 28.04.2024

Фильм о советском танке станет ключевой частью выставки "Технологии победы"

Открытие выставки "Технологии победы" состоялось в парке "Зарядье" 28 апреля в 18 часов. История легендарного танка Т-34 будет демонстрироваться в Медиахолле до РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T18:30

2024-04-28T18:30

2024-04-28T18:42

новости агентства

москва

дмитрий киселев

зарядье

департамент культуры

т-34

фильм

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Открытие выставки "Технологии победы" состоялось в парке "Зарядье" 28 апреля в 18 часов. История легендарного танка Т-34 будет демонстрироваться в Медиахолле до 12 мая включительно, где на круговом экране диаметром 16,5 метров и высотой 5 метров каждый час будет воспроизводиться мультимедийный фильм о рождении и развитии культовой машины Великой Отечественной войны.Иммерсивный фильм создан в современном жанре документального панорамного сюжета с использованием пространственного звука. Звук, разложенный на 32 канала, создает эффект объемного звучания в виртуальном трехмерном пространстве. В фильме используются технологии двумерной и трехмерной графики, анимации и моделирования, которые погружают зрителя в сюжет. Голос рассказчика – известный российский журналист Дмитрий Киселев.Фильм показывает ключевую роль профессии инженера-конструктора в формировании обороноспособности страны на примере создания легендарного танка Т-34. Показывает традиции оборонно-промышленного комплекса и секрет сокрушительного успеха "тридцатьчетверки"."Для победы в вооруженный конфликте мало отваги бойцов и грамотных решений военного руководства — необходимо техническое превосходство над противником. Однако недостаточно просто создать оружие с лучшими боевыми характеристиками, необходимо иметь возможность произвести его в нужном количестве. По-настоящему гениальное конструкторское решение должно быть не только надежным в эксплуатации и эффективным в бою, но и дешевым и простым в производстве, а также иметь высокий модернизационный потенциал. Именно такое решение удалось создать совместным трудом творческих коллективов заводов и КБ", - поделился один из создателей проекта Артем Буфтяк.Проект создан медиагруппой "Россия сегодня" по заказу АНО "Парк Патриот Медиа", Департамента культуры города Москвы, ГБУК г. Москвы "Мосразвитие" и парка "Зарядье".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости агентства, москва, дмитрий киселев, зарядье, департамент культуры, т-34, фильм