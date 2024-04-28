https://ria.ru/20240428/festival-1942960297.html

Губернатор Ставрополья открыл фестиваль "Российская школьная весна"

Губернатор Ставрополья открыл фестиваль "Российская школьная весна" - РИА Новости, 28.04.2024

Губернатор Ставрополья открыл фестиваль "Российская школьная весна"

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров открыл II Всероссийский фестиваль "Российская школьная весна", сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T20:49

2024-04-28T20:49

2024-04-28T20:49

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров открыл II Всероссийский фестиваль "Российская школьная весна", сообщает пресс-служба регионального правительства. Церемония открытия состоялась на площади Ленина. В ней также приняли участие председатель правления Общероссийского движения детей и молодежи "Движение первых" Григорий Гуров, председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий, депутаты Госдумы и краевого парламента. По данным пресс-службы, в рамках церемонии было зачитано приветствие полномочного представителя президента РФ в СКФО Юрия Чайки. "Во всех субъектах Российской Федерации проходили отборочные туры, 26 тысяч детей приняли в них участие. Рад приветствовать лучших из лучших в Ставрополе. Очень хочу, чтобы вы влюбились в нашу ставропольскую землю. Сегодня наше государство делает очень многое для детей, для их патриотического воспитания. Для того, чтобы дети с уважением относились к флагу, гимну, гербу России, любили свою Родину. Желаю всем участникам победы. Приезжайте к нам еще", – цитирует пресс-служба слова Владимирова. В свою очередь, Красноруцкий отметил, что Всероссийская школьная весна проводится на Ставрополье во второй раз. С каждым годом данный фестиваль развивается, появляются новые направления, расширяется география участников. В пресс-службе напомнили, что фестиваль организован при поддержке Российского движения детей и молодежи "Движение первых", Российского союза молодежи, министерства просвещения РФ. В нем принимают участие 1,2 тысячи школьников из 70 регионов страны. В его проведении будут задействованы 800 организаторов и волонтеров. Конкурсная программа фестиваля пройдет в период с 29 апреля по 1 мая 2024 года и будет включать в себя семь творческих направлений: "Региональная программа", "Вокальное", "Инструментальное", "Танцевальное", "Театральное", "Оригинальный жанр", "Медиа", а также специальную номинацию "Амбассадор Движения Первых". Закрытие фестиваля состоится 1 мая. "Воспитание молодежи - немаловажная работа. Это и ученические производственные бригады, и всесезонные детские оздоровительные лагеря, а также базы для занятий спортом при школах, в том числе за счет реализации госпрограммы края "Развитие образования", - говорится в сообщении пресс-службы.

https://ria.ru/20240423/turslet-1941804522.html

https://ria.ru/20240401/dengi-1937075152.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, скфо, ставрополь, владимир владимиров, павел красноруцкий, григорий гуров, российский союз молодежи, госдума рф