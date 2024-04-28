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Губернатор Ставрополья открыл фестиваль "Российская школьная весна" - РИА Новости, 28.04.2024
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Ставропольский край
 
20:49 28.04.2024
https://ria.ru/20240428/festival-1942960297.html
Губернатор Ставрополья открыл фестиваль "Российская школьная весна"
Губернатор Ставрополья открыл фестиваль "Российская школьная весна" - РИА Новости, 28.04.2024
Губернатор Ставрополья открыл фестиваль "Российская школьная весна"
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров открыл II Всероссийский фестиваль "Российская школьная весна", сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T20:49
2024-04-28T20:49
ставропольский край
общество
россия
скфо
ставрополь
владимир владимиров
павел красноруцкий
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров открыл II Всероссийский фестиваль "Российская школьная весна", сообщает пресс-служба регионального правительства. Церемония открытия состоялась на площади Ленина. В ней также приняли участие председатель правления Общероссийского движения детей и молодежи "Движение первых" Григорий Гуров, председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий, депутаты Госдумы и краевого парламента. По данным пресс-службы, в рамках церемонии было зачитано приветствие полномочного представителя президента РФ в СКФО Юрия Чайки. "Во всех субъектах Российской Федерации проходили отборочные туры, 26 тысяч детей приняли в них участие. Рад приветствовать лучших из лучших в Ставрополе. Очень хочу, чтобы вы влюбились в нашу ставропольскую землю. Сегодня наше государство делает очень многое для детей, для их патриотического воспитания. Для того, чтобы дети с уважением относились к флагу, гимну, гербу России, любили свою Родину. Желаю всем участникам победы. Приезжайте к нам еще", – цитирует пресс-служба слова Владимирова. В свою очередь, Красноруцкий отметил, что Всероссийская школьная весна проводится на Ставрополье во второй раз. С каждым годом данный фестиваль развивается, появляются новые направления, расширяется география участников. В пресс-службе напомнили, что фестиваль организован при поддержке Российского движения детей и молодежи "Движение первых", Российского союза молодежи, министерства просвещения РФ. В нем принимают участие 1,2 тысячи школьников из 70 регионов страны. В его проведении будут задействованы 800 организаторов и волонтеров. Конкурсная программа фестиваля пройдет в период с 29 апреля по 1 мая 2024 года и будет включать в себя семь творческих направлений: "Региональная программа", "Вокальное", "Инструментальное", "Танцевальное", "Театральное", "Оригинальный жанр", "Медиа", а также специальную номинацию "Амбассадор Движения Первых". Закрытие фестиваля состоится 1 мая. "Воспитание молодежи - немаловажная работа. Это и ученические производственные бригады, и всесезонные детские оздоровительные лагеря, а также базы для занятий спортом при школах, в том числе за счет реализации госпрограммы края "Развитие образования", - говорится в сообщении пресс-службы.
https://ria.ru/20240423/turslet-1941804522.html
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общество, россия, скфо, ставрополь, владимир владимиров, павел красноруцкий, григорий гуров, российский союз молодежи, госдума рф
Ставропольский край, Общество, Россия, СКФО, Ставрополь, Владимир Владимиров, Павел Красноруцкий, Григорий Гуров, Российский союз молодежи, Госдума РФ

Губернатор Ставрополья открыл фестиваль "Российская школьная весна"

© Фото : пресс-служба правительства Ставропольского краяГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров открыл фестиваль "Российская школьная весна"
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров открыл фестиваль Российская школьная весна - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© Фото : пресс-служба правительства Ставропольского края
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров открыл фестиваль "Российская школьная весна"
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров открыл II Всероссийский фестиваль "Российская школьная весна", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Церемония открытия состоялась на площади Ленина. В ней также приняли участие председатель правления Общероссийского движения детей и молодежи "Движение первых" Григорий Гуров, председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий, депутаты Госдумы и краевого парламента.
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По данным пресс-службы, в рамках церемонии было зачитано приветствие полномочного представителя президента РФ в СКФО Юрия Чайки.
"Во всех субъектах Российской Федерации проходили отборочные туры, 26 тысяч детей приняли в них участие. Рад приветствовать лучших из лучших в Ставрополе. Очень хочу, чтобы вы влюбились в нашу ставропольскую землю. Сегодня наше государство делает очень многое для детей, для их патриотического воспитания. Для того, чтобы дети с уважением относились к флагу, гимну, гербу России, любили свою Родину. Желаю всем участникам победы. Приезжайте к нам еще", – цитирует пресс-служба слова Владимирова.
В свою очередь, Красноруцкий отметил, что Всероссийская школьная весна проводится на Ставрополье во второй раз. С каждым годом данный фестиваль развивается, появляются новые направления, расширяется география участников.
В пресс-службе напомнили, что фестиваль организован при поддержке Российского движения детей и молодежи "Движение первых", Российского союза молодежи, министерства просвещения РФ. В нем принимают участие 1,2 тысячи школьников из 70 регионов страны. В его проведении будут задействованы 800 организаторов и волонтеров.
Конкурсная программа фестиваля пройдет в период с 29 апреля по 1 мая 2024 года и будет включать в себя семь творческих направлений: "Региональная программа", "Вокальное", "Инструментальное", "Танцевальное", "Театральное", "Оригинальный жанр", "Медиа", а также специальную номинацию "Амбассадор Движения Первых".
Закрытие фестиваля состоится 1 мая.
"Воспитание молодежи - немаловажная работа. Это и ученические производственные бригады, и всесезонные детские оздоровительные лагеря, а также базы для занятий спортом при школах, в том числе за счет реализации госпрограммы края "Развитие образования", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Ставропольский крайОбществоРоссияСКФОСтавропольВладимир ВладимировПавел КрасноруцкийГригорий ГуровРоссийский союз молодежиГосдума РФ
 
 
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