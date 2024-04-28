https://ria.ru/20240428/ekzamen-1942885978.html

В досрочном ЕГЭ по истории спросили про участника СВО

В досрочном ЕГЭ по истории спросили про участника СВО - РИА Новости, 28.04.2024

В досрочном ЕГЭ по истории спросили про участника СВО

В досрочном ЕГЭ-2024 по истории спросили про участника СВО, танкиста Ивана Цевуна, который участвовал в штурме одного из укрепрайонов ЛНР и уничтожил четыре... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T08:19

2024-04-28T08:19

2024-04-28T08:19

луганская народная республика

россия

федеральный институт педагогических измерений (фипи)

общество

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В досрочном ЕГЭ-2024 по истории спросили про участника СВО, танкиста Ивана Цевуна, который участвовал в штурме одного из укрепрайонов ЛНР и уничтожил четыре машины противника. Специальная военная операция и Герой России Иван Цевун упомянуты в задании, требующем установить соответствие между событиями и участниками этих событий, следует из открытого варианта ЕГЭ-2024 по истории, опубликованного Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ). В марте 2022 года экипаж танка, где Цевун выполнял роль механика-водителя, штурмовал укрепрайон противника в районе города Золотое Северодонецкого района Луганской Народной Республики. Экипаж уничтожил огневую точку и скопление живой силы врага. После машина загорелась из-за зажигательной смеси, танкистам удалось потушить огонь и вернуться к выполнению боевой задачи. Завязался неравный бой с пятью танками противника, в ходе которого четыре из них были уничтожены. После этого танк российских бойцов был подбит прямым попаданием, весь его экипаж погиб. Ранее сообщалось, что в 2024 году в ЕГЭ по истории может появиться задание, посвященное спецоперации.

https://ria.ru/20240422/ege-1941486145.html

https://ria.ru/20240412/istoriya-1939651746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, россия, федеральный институт педагогических измерений (фипи), общество