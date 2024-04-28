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В досрочном ЕГЭ по истории спросили про участника СВО - РИА Новости, 28.04.2024
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08:19 28.04.2024
https://ria.ru/20240428/ekzamen-1942885978.html
В досрочном ЕГЭ по истории спросили про участника СВО
В досрочном ЕГЭ по истории спросили про участника СВО - РИА Новости, 28.04.2024
В досрочном ЕГЭ по истории спросили про участника СВО
В досрочном ЕГЭ-2024 по истории спросили про участника СВО, танкиста Ивана Цевуна, который участвовал в штурме одного из укрепрайонов ЛНР и уничтожил четыре... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T08:19
2024-04-28T08:19
луганская народная республика
россия
федеральный институт педагогических измерений (фипи)
общество
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В досрочном ЕГЭ-2024 по истории спросили про участника СВО, танкиста Ивана Цевуна, который участвовал в штурме одного из укрепрайонов ЛНР и уничтожил четыре машины противника. Специальная военная операция и Герой России Иван Цевун упомянуты в задании, требующем установить соответствие между событиями и участниками этих событий, следует из открытого варианта ЕГЭ-2024 по истории, опубликованного Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ). В марте 2022 года экипаж танка, где Цевун выполнял роль механика-водителя, штурмовал укрепрайон противника в районе города Золотое Северодонецкого района Луганской Народной Республики. Экипаж уничтожил огневую точку и скопление живой силы врага. После машина загорелась из-за зажигательной смеси, танкистам удалось потушить огонь и вернуться к выполнению боевой задачи. Завязался неравный бой с пятью танками противника, в ходе которого четыре из них были уничтожены. После этого танк российских бойцов был подбит прямым попаданием, весь его экипаж погиб. Ранее сообщалось, что в 2024 году в ЕГЭ по истории может появиться задание, посвященное спецоперации.
https://ria.ru/20240422/ege-1941486145.html
https://ria.ru/20240412/istoriya-1939651746.html
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луганская народная республика, россия, федеральный институт педагогических измерений (фипи), общество
Луганская Народная Республика, Россия, Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ), Общество
В досрочном ЕГЭ по истории спросили про участника СВО

В ЕГЭ-2024 спросили про участника СВО, уничтожившего четыре украинских танка

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкШкольники перед началом государственной итоговой аттестации
Школьники перед началом государственной итоговой аттестации - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Школьники перед началом государственной итоговой аттестации. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В досрочном ЕГЭ-2024 по истории спросили про участника СВО, танкиста Ивана Цевуна, который участвовал в штурме одного из укрепрайонов ЛНР и уничтожил четыре машины противника.
Специальная военная операция и Герой России Иван Цевун упомянуты в задании, требующем установить соответствие между событиями и участниками этих событий, следует из открытого варианта ЕГЭ-2024 по истории, опубликованного Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ).
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22 апреля, 12:42
В марте 2022 года экипаж танка, где Цевун выполнял роль механика-водителя, штурмовал укрепрайон противника в районе города Золотое Северодонецкого района Луганской Народной Республики. Экипаж уничтожил огневую точку и скопление живой силы врага. После машина загорелась из-за зажигательной смеси, танкистам удалось потушить огонь и вернуться к выполнению боевой задачи. Завязался неравный бой с пятью танками противника, в ходе которого четыре из них были уничтожены. После этого танк российских бойцов был подбит прямым попаданием, весь его экипаж погиб.
Ранее сообщалось, что в 2024 году в ЕГЭ по истории может появиться задание, посвященное спецоперации.
Учитель ведет урок истории - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
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Луганская Народная РеспубликаРоссияФедеральный институт педагогических измерений (ФИПИ)Общество
 
 
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