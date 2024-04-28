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Движение на внешней стороне МКАД восстановили - РИА Новости, 28.04.2024
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20:27 28.04.2024
https://ria.ru/20240428/dvizhenie-1942958853.html
Движение на внешней стороне МКАД восстановили
Движение на внешней стороне МКАД восстановили - РИА Новости, 28.04.2024
Движение на внешней стороне МКАД восстановили
Движение на МКАД в Москве восстановлено после столкновения нескольких автомобилей, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T20:27
2024-04-28T20:27
москва
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Движение на МКАД в Москве восстановлено после столкновения нескольких автомобилей, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. "Движение на внешней стороне 8-го км МКАД восстановлено", - говорится в сообщении.Ранее ведомство сообщало, что на внешней стороне восьмого километра МКАД (в районе съезда 6В) столкнулось несколько автомобилей, на месте работали оперативные службы столицы.
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Движение на внешней стороне МКАД восстановили

Движение на МКАД восстановили после столкновения нескольких автомобилей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на МКАД
Автомобильное движение на МКАД - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобильное движение на МКАД. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Движение на МКАД в Москве восстановлено после столкновения нескольких автомобилей, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.
«
"Движение на внешней стороне 8-го км МКАД восстановлено", - говорится в сообщении.
Ранее ведомство сообщало, что на внешней стороне восьмого километра МКАД (в районе съезда 6В) столкнулось несколько автомобилей, на месте работали оперативные службы столицы.
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