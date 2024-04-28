https://ria.ru/20240428/dvizhenie-1942958853.html

Движение на внешней стороне МКАД восстановили

Движение на внешней стороне МКАД восстановили - РИА Новости, 28.04.2024

Движение на внешней стороне МКАД восстановили

Движение на МКАД в Москве восстановлено после столкновения нескольких автомобилей, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T20:27

2024-04-28T20:27

2024-04-28T20:27

москва

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Движение на МКАД в Москве восстановлено после столкновения нескольких автомобилей, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. "Движение на внешней стороне 8-го км МКАД восстановлено", - говорится в сообщении.Ранее ведомство сообщало, что на внешней стороне восьмого километра МКАД (в районе съезда 6В) столкнулось несколько автомобилей, на месте работали оперативные службы столицы.

https://ria.ru/20240218/avariya-1928097263.html

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