https://ria.ru/20240428/dtp-1942942635.html

На МКАД столкнулись несколько автомобилей

На МКАД столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 28.04.2024

На МКАД столкнулись несколько автомобилей

Несколько автомобилей столкнулось на МКАД в Москве, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T17:31

2024-04-28T17:31

2024-04-28T17:38

происшествия

москва

авто

мкад

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулось на МКАД в Москве, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. "На внешней стороне 8-го км МКАД (в районе съезда 6В) столкнулось несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Ведомство уточнило, что движение осуществляется по трем полосам из пяти.

https://ria.ru/20240218/avariya-1928097263.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, авто, мкад