https://ria.ru/20240428/dtp-1942942635.html
На МКАД столкнулись несколько автомобилей
На МКАД столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 28.04.2024
На МКАД столкнулись несколько автомобилей
Несколько автомобилей столкнулось на МКАД в Москве, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T17:31
2024-04-28T17:31
2024-04-28T17:38
происшествия
москва
авто
мкад
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулось на МКАД в Москве, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. "На внешней стороне 8-го км МКАД (в районе съезда 6В) столкнулось несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Ведомство уточнило, что движение осуществляется по трем полосам из пяти.
https://ria.ru/20240218/avariya-1928097263.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, авто, мкад
Происшествия, Москва, Авто, МКАД
На МКАД столкнулись несколько автомобилей
На внешней стороне 8-го километра МКАД в Москве столкнулись несколько машин