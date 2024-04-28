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На МКАД столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 28.04.2024
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17:31 28.04.2024 (обновлено: 17:38 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/dtp-1942942635.html
На МКАД столкнулись несколько автомобилей
На МКАД столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 28.04.2024
На МКАД столкнулись несколько автомобилей
Несколько автомобилей столкнулось на МКАД в Москве, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T17:31
2024-04-28T17:38
происшествия
москва
авто
мкад
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулось на МКАД в Москве, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. "На внешней стороне 8-го км МКАД (в районе съезда 6В) столкнулось несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Ведомство уточнило, что движение осуществляется по трем полосам из пяти.
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происшествия, москва, авто, мкад
Происшествия, Москва, Авто, МКАД
На МКАД столкнулись несколько автомобилей

На внешней стороне 8-го километра МКАД в Москве столкнулись несколько машин

© Дептранс. Оперативно/TelegramДТП на внешней стороне 8-го км МКАД
ДТП на внешней стороне 8-го км МКАД
© Дептранс. Оперативно/Telegram
ДТП на внешней стороне 8-го км МКАД
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулось на МКАД в Москве, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.
«
"На внешней стороне 8-го км МКАД (в районе съезда 6В) столкнулось несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.
Ведомство уточнило, что движение осуществляется по трем полосам из пяти.
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ПроисшествияМоскваАвтоМКАД
 
 
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