https://ria.ru/20240428/dtp-1942903739.html

В Новгородской области легковушка съехала в реку

В Новгородской области легковушка съехала в реку - РИА Новости, 28.04.2024

В Новгородской области легковушка съехала в реку

Легковушка съехала в реку в Новгородской области, погибла пассажирка, проводится проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T11:54

2024-04-28T11:54

2024-04-28T11:54

происшествия

авто

новгородская область

новгородский район

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Легковушка съехала в реку в Новгородской области, погибла пассажирка, проводится проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Предварительно установлено, что в ночь на воскресенье на дороге "Подъезд к понтонной переправе д. Белая Гора" в Новгородском районе автомобиль "Газ" самопроизвольно съехал в реку Мста. "В результате происшествия пассажирка автомобиля – девушка 2005 года рождения погибла, несовершеннолетний водитель 2006 года рождения смог эвакуироваться", - говорится в сообщении. Отмечается, что прокуратура оценит работу органов системы профилактики при организации работы с семьей несовершеннолетнего водителя, а также обстоятельства передачи ему автомобиля.

https://rsport.ria.ru/20240402/velosport-1937357356.html

https://ria.ru/20240109/dtp-1920292056.html

новгородская область

новгородский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, новгородская область, новгородский район