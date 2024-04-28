https://ria.ru/20240428/dtp-1942903739.html
В Новгородской области легковушка съехала в реку
В Новгородской области легковушка съехала в реку - РИА Новости, 28.04.2024
В Новгородской области легковушка съехала в реку
Легковушка съехала в реку в Новгородской области, погибла пассажирка, проводится проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T11:54
2024-04-28T11:54
2024-04-28T11:54
происшествия
авто
новгородская область
новгородский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887966658_0:518:2719:2048_1920x0_80_0_0_6acc993661317fa11715b63f24f3572b.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Легковушка съехала в реку в Новгородской области, погибла пассажирка, проводится проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Предварительно установлено, что в ночь на воскресенье на дороге "Подъезд к понтонной переправе д. Белая Гора" в Новгородском районе автомобиль "Газ" самопроизвольно съехал в реку Мста. "В результате происшествия пассажирка автомобиля – девушка 2005 года рождения погибла, несовершеннолетний водитель 2006 года рождения смог эвакуироваться", - говорится в сообщении. Отмечается, что прокуратура оценит работу органов системы профилактики при организации работы с семьей несовершеннолетнего водителя, а также обстоятельства передачи ему автомобиля.
https://rsport.ria.ru/20240402/velosport-1937357356.html
https://ria.ru/20240109/dtp-1920292056.html
новгородская область
новгородский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887966658_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f28aa5b87b9a746a2f9ef24bf09708b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, новгородская область, новгородский район
Происшествия, Авто, Новгородская область, Новгородский район
В Новгородской области легковушка съехала в реку
В Новгородской области легковушка съехала в реку, погибла пассажирка