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В Новгородской области легковушка съехала в реку - РИА Новости, 28.04.2024
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11:54 28.04.2024
https://ria.ru/20240428/dtp-1942903739.html
В Новгородской области легковушка съехала в реку
В Новгородской области легковушка съехала в реку - РИА Новости, 28.04.2024
В Новгородской области легковушка съехала в реку
Легковушка съехала в реку в Новгородской области, погибла пассажирка, проводится проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T11:54
2024-04-28T11:54
происшествия
авто
новгородская область
новгородский район
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Легковушка съехала в реку в Новгородской области, погибла пассажирка, проводится проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Предварительно установлено, что в ночь на воскресенье на дороге "Подъезд к понтонной переправе д. Белая Гора" в Новгородском районе автомобиль "Газ" самопроизвольно съехал в реку Мста. "В результате происшествия пассажирка автомобиля – девушка 2005 года рождения погибла, несовершеннолетний водитель 2006 года рождения смог эвакуироваться", - говорится в сообщении. Отмечается, что прокуратура оценит работу органов системы профилактики при организации работы с семьей несовершеннолетнего водителя, а также обстоятельства передачи ему автомобиля.
https://rsport.ria.ru/20240402/velosport-1937357356.html
https://ria.ru/20240109/dtp-1920292056.html
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происшествия, авто, новгородская область, новгородский район
Происшествия, Авто, Новгородская область, Новгородский район
В Новгородской области легковушка съехала в реку

В Новгородской области легковушка съехала в реку, погибла пассажирка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Легковушка съехала в реку в Новгородской области, погибла пассажирка, проводится проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Предварительно установлено, что в ночь на воскресенье на дороге "Подъезд к понтонной переправе д. Белая Гора" в Новгородском районе автомобиль "Газ" самопроизвольно съехал в реку Мста.
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"В результате происшествия пассажирка автомобиля – девушка 2005 года рождения погибла, несовершеннолетний водитель 2006 года рождения смог эвакуироваться", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прокуратура оценит работу органов системы профилактики при организации работы с семьей несовершеннолетнего водителя, а также обстоятельства передачи ему автомобиля.
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ПроисшествияАвтоНовгородская областьНовгородский район
 
 
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