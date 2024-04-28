Рейтинг@Mail.ru
Депутата из Гагаузии почти час удерживали в аэропорту по прибытии из Турции - РИА Новости, 28.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:42 28.04.2024 (обновлено: 23:57 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/deputat-1942964888.html
Депутата из Гагаузии почти час удерживали в аэропорту по прибытии из Турции
Депутата из Гагаузии почти час удерживали в аэропорту по прибытии из Турции - РИА Новости, 28.04.2024
Депутата из Гагаузии почти час удерживали в аэропорту по прибытии из Турции
Депутата парламента Гагаузии Григория Дюльгера почти час удерживали в аэропорту Кишинева по прибытии из Турции в Молдавию, сообщил портал Gagauznews в Telegram. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T21:42
2024-04-28T23:57
в мире
турция
кишинев
гагаузия
молдавия
таможенный союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902550270_0:142:2686:1653_1920x0_80_0_0_90b53a5ea063582ac3062bdd20ac9d76.png
КИШИНЕВ, 28 апр — РИА Новости. Депутата парламента Гагаузии Григория Дюльгера почти час удерживали в аэропорту Кишинева по прибытии из Турции в Молдавию, сообщил портал Gagauznews в Telegram.&quot;Спустя час после начала непредвиденного и весьма затянувшегося досмотра депутату НСГ (Народного собрания Гагаузии — местного парламента. — Прим. ред.) Григорию Дюльгеру вернули отобранные у него сотрудниками пограничной полиции заграничный и внутренний паспорта Республики Молдова и отпустили из зоны досмотра Кишиневского аэропорта&quot;, — уточнило издание.По словам Дюльгера, ему задавали вопросы о целях и причинах заграничной поездки.Как уточнил портал, депутат возвращался из частной поездки из Турции.Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, но никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в регионе прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
https://ria.ru/20240426/gutsul-1942634309.html
https://ria.ru/20240421/moldaviya-1941346052.html
https://ria.ru/20240424/gutsul-1941979292.html
турция
кишинев
гагаузия
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902550270_147:0:2539:1794_1920x0_80_0_0_86d3116065533bcf6a73ea6ef745e973.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, кишинев, гагаузия, молдавия, таможенный союз
В мире, Турция, Кишинев, Гагаузия, Молдавия, Таможенный союз
Депутата из Гагаузии почти час удерживали в аэропорту по прибытии из Турции

Депутата из Гагаузии Дюльгера удерживали в аэропорту после прибытия из Турции

© Sputnik / Mihai CarausАэропорт Кишинева в Молдавии
Аэропорт Кишинева в Молдавии - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© Sputnik / Mihai Caraus
Аэропорт Кишинева в Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 28 апр — РИА Новости. Депутата парламента Гагаузии Григория Дюльгера почти час удерживали в аэропорту Кишинева по прибытии из Турции в Молдавию, сообщил портал Gagauznews в Telegram.
«

"Спустя час после начала непредвиденного и весьма затянувшегося досмотра депутату НСГ (Народного собрания Гагаузии — местного парламента. — Прим. ред.) Григорию Дюльгеру вернули отобранные у него сотрудниками пограничной полиции заграничный и внутренний паспорта Республики Молдова и отпустили из зоны досмотра Кишиневского аэропорта", — уточнило издание.

Глава Гагаузии Гуцул о повышенном внимании к ней со стороны правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Глава Гагаузии заявила, что власти делают все для ее задержания
26 апреля, 21:58
По словам Дюльгера, ему задавали вопросы о целях и причинах заграничной поездки.
Как уточнил портал, депутат возвращался из частной поездки из Турции.
Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
Санду втихаря готовит объединение Молдавии с Румынией, заявили в Гагаузии
21 апреля, 14:44
Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, но никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в регионе прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
В парламенте Молдавии не увидели сепаратизма в словах главы Гагаузии
24 апреля, 12:06
 
В миреТурцияКишиневГагаузияМолдавияТаможенный союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала