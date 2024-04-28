https://ria.ru/20240428/deputat-1942964888.html

Депутата из Гагаузии почти час удерживали в аэропорту по прибытии из Турции

Депутата из Гагаузии почти час удерживали в аэропорту по прибытии из Турции - РИА Новости, 28.04.2024

Депутата из Гагаузии почти час удерживали в аэропорту по прибытии из Турции

Депутата парламента Гагаузии Григория Дюльгера почти час удерживали в аэропорту Кишинева по прибытии из Турции в Молдавию, сообщил портал Gagauznews в Telegram. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T21:42

2024-04-28T21:42

2024-04-28T23:57

в мире

турция

кишинев

гагаузия

молдавия

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КИШИНЕВ, 28 апр — РИА Новости. Депутата парламента Гагаузии Григория Дюльгера почти час удерживали в аэропорту Кишинева по прибытии из Турции в Молдавию, сообщил портал Gagauznews в Telegram."Спустя час после начала непредвиденного и весьма затянувшегося досмотра депутату НСГ (Народного собрания Гагаузии — местного парламента. — Прим. ред.) Григорию Дюльгеру вернули отобранные у него сотрудниками пограничной полиции заграничный и внутренний паспорта Республики Молдова и отпустили из зоны досмотра Кишиневского аэропорта", — уточнило издание.По словам Дюльгера, ему задавали вопросы о целях и причинах заграничной поездки.Как уточнил портал, депутат возвращался из частной поездки из Турции.Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, но никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в регионе прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.

https://ria.ru/20240426/gutsul-1942634309.html

https://ria.ru/20240421/moldaviya-1941346052.html

https://ria.ru/20240424/gutsul-1941979292.html

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в мире, турция, кишинев, гагаузия, молдавия, таможенный союз