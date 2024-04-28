https://ria.ru/20240428/bespilotniki-1942962495.html
Старовойт рассказал об уничтожении дронов над Курской областью
Старовойт рассказал об уничтожении дронов над Курской областью - РИА Новости, 28.04.2024
Старовойт рассказал об уничтожении дронов над Курской областью
Средства радиоэлектронной борьбы обезвредили украинские БПЛА над Курской областью, в частности вблизи села Волфино, хутора Заря и поселка Теткино, сообщил... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T21:10
2024-04-28T21:10
2024-04-28T21:14
курская область
глушковский район
суджанский район
роман старовойт
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Средства радиоэлектронной борьбы обезвредили украинские БПЛА над Курской областью, в частности вблизи села Волфино, хутора Заря и поселка Теткино, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. "Также в течение дня осуществлялись попытки атак с помощью украинских беспилотников. Средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА были обезврежены вблизи села Волфино, хутора Заря и посёлка Тёткино Глушковского района, села Горналь Суджанского района, деревни Старой Николаевки и пункта пропуска "Крупец" Рыльского района", - написал он.Курская область на юго-западе граничит с Сумской областью Украины. Противник регулярно обстреливает шесть приграничных районов и наносит удары с помощью БПЛА, в том числе вглубь региона. По данным властей на начало 2024 года, Курская область подверглась обстрелам больше 1,9 тысячи раз.
https://ria.ru/20240323/opasnost-1935149111.html
курская область
глушковский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, глушковский район, суджанский район, роман старовойт
Курская область, Глушковский район, Суджанский район, Роман Старовойт, Специальная военная операция на Украине
Старовойт рассказал об уничтожении дронов над Курской областью
Старовойт: средства РЭБ обезвредили украинские беспилотники над Курской областью