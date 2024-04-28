https://ria.ru/20240428/bespilotniki-1942962495.html

Старовойт рассказал об уничтожении дронов над Курской областью

Старовойт рассказал об уничтожении дронов над Курской областью - РИА Новости, 28.04.2024

Старовойт рассказал об уничтожении дронов над Курской областью

Средства радиоэлектронной борьбы обезвредили украинские БПЛА над Курской областью, в частности вблизи села Волфино, хутора Заря и поселка Теткино, сообщил... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T21:10

2024-04-28T21:10

2024-04-28T21:14

курская область

глушковский район

суджанский район

роман старовойт

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Средства радиоэлектронной борьбы обезвредили украинские БПЛА над Курской областью, в частности вблизи села Волфино, хутора Заря и поселка Теткино, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. "Также в течение дня осуществлялись попытки атак с помощью украинских беспилотников. Средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА были обезврежены вблизи села Волфино, хутора Заря и посёлка Тёткино Глушковского района, села Горналь Суджанского района, деревни Старой Николаевки и пункта пропуска "Крупец" Рыльского района", - написал он.Курская область на юго-западе граничит с Сумской областью Украины. Противник регулярно обстреливает шесть приграничных районов и наносит удары с помощью БПЛА, в том числе вглубь региона. По данным властей на начало 2024 года, Курская область подверглась обстрелам больше 1,9 тысячи раз.

https://ria.ru/20240323/opasnost-1935149111.html

курская область

глушковский район

суджанский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, глушковский район, суджанский район, роман старовойт