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Старовойт рассказал об уничтожении дронов над Курской областью - РИА Новости, 28.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:10 28.04.2024 (обновлено: 21:14 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/bespilotniki-1942962495.html
Старовойт рассказал об уничтожении дронов над Курской областью
Старовойт рассказал об уничтожении дронов над Курской областью - РИА Новости, 28.04.2024
Старовойт рассказал об уничтожении дронов над Курской областью
Средства радиоэлектронной борьбы обезвредили украинские БПЛА над Курской областью, в частности вблизи села Волфино, хутора Заря и поселка Теткино, сообщил... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T21:10
2024-04-28T21:14
курская область
глушковский район
суджанский район
роман старовойт
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Средства радиоэлектронной борьбы обезвредили украинские БПЛА над Курской областью, в частности вблизи села Волфино, хутора Заря и поселка Теткино, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. "Также в течение дня осуществлялись попытки атак с помощью украинских беспилотников. Средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА были обезврежены вблизи села Волфино, хутора Заря и посёлка Тёткино Глушковского района, села Горналь Суджанского района, деревни Старой Николаевки и пункта пропуска "Крупец" Рыльского района", - написал он.Курская область на юго-западе граничит с Сумской областью Украины. Противник регулярно обстреливает шесть приграничных районов и наносит удары с помощью БПЛА, в том числе вглубь региона. По данным властей на начало 2024 года, Курская область подверглась обстрелам больше 1,9 тысячи раз.
https://ria.ru/20240323/opasnost-1935149111.html
курская область
глушковский район
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курская область, глушковский район, суджанский район, роман старовойт
Курская область, Глушковский район, Суджанский район, Роман Старовойт, Специальная военная операция на Украине
Старовойт рассказал об уничтожении дронов над Курской областью

Старовойт: средства РЭБ обезвредили украинские беспилотники над Курской областью

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий на станции постановки помех РЭБ
Военнослужащий на станции постановки помех РЭБ - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Военнослужащий на станции постановки помех РЭБ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Средства радиоэлектронной борьбы обезвредили украинские БПЛА над Курской областью, в частности вблизи села Волфино, хутора Заря и поселка Теткино, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.
«
"Также в течение дня осуществлялись попытки атак с помощью украинских беспилотников. Средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА были обезврежены вблизи села Волфино, хутора Заря и посёлка Тёткино Глушковского района, села Горналь Суджанского района, деревни Старой Николаевки и пункта пропуска "Крупец" Рыльского района", - написал он.
Курская область на юго-западе граничит с Сумской областью Украины. Противник регулярно обстреливает шесть приграничных районов и наносит удары с помощью БПЛА, в том числе вглубь региона. По данным властей на начало 2024 года, Курская область подверглась обстрелам больше 1,9 тысячи раз.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьГлушковский районСуджанский районРоман Старовойт
 
 
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