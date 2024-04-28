https://ria.ru/20240428/bespilotniki-1942868683.html
В Подмосковье после таяния снега обнаружили около десятка беспилотников
В Подмосковье после таяния снега обнаружили около десятка беспилотников - РИА Новости, 28.04.2024
В Подмосковье после таяния снега обнаружили около десятка беспилотников
В Подмосковных лесах после таяния снега обнаружили около десятка беспилотников, сообщается на сайте главного управления региональной безопасности Московской... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T01:51
2024-04-28T01:51
2024-04-28T02:31
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В Подмосковных лесах после таяния снега обнаружили около десятка беспилотников, сообщается на сайте главного управления региональной безопасности Московской области (ГУРБ МО)."В Подмосковных лесах обнаружили около десятка беспилотников после таяния снега... Неприятные сюрпризы могут ждать любителей досуга на природе: вместо первых цветов, вы можете наткнуться на оттаявший БПЛА. Скорее всего, эти "птички" были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, однако ГУРБ МО предупреждает, что они все еще несут угрозу вашей безопасности", — говорится в сообщении.ВСУ практически ежедневно обстреливают российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Силы ПВО отражают атаки противника.
https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html
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московская область (подмосковье)
Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье после таяния снега обнаружили около десятка беспилотников
ГУРБ МО: в Подмосковных лесах после таяния снега обнаружили около десятка БПЛА