https://ria.ru/20240428/bespilotniki-1942865948.html
В Брянской области сбили еще два беспилотника
В Брянской области сбили еще два беспилотника - РИА Новости, 28.04.2024
В Брянской области сбили еще два беспилотника
Еще два украинских дрона уничтожены над Севским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T00:39
2024-04-28T00:39
2024-04-28T00:43
специальная военная операция на украине
брянская область
происшествия
севский район
россия
александр богомаз
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Еще два украинских дрона уничтожены над Севским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Ранее губернатор сообщал о семи сбитых БПЛА."Еще два вражеских БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Севским районом. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте", - написал он в Telegram-канале.
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брянская область, происшествия, севский район, россия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Происшествия, Севский район, Россия, Александр Богомаз
В Брянской области сбили еще два беспилотника
Губернатор Богомаз: над Севским районом Брянской области сбили еще два БПЛА