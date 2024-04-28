https://ria.ru/20240428/bespilotniki-1942865948.html

В Брянской области сбили еще два беспилотника

В Брянской области сбили еще два беспилотника - РИА Новости, 28.04.2024

В Брянской области сбили еще два беспилотника

Еще два украинских дрона уничтожены над Севским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T00:39

2024-04-28T00:39

2024-04-28T00:43

специальная военная операция на украине

брянская область

происшествия

севский район

россия

александр богомаз

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Еще два украинских дрона уничтожены над Севским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Ранее губернатор сообщал о семи сбитых БПЛА."Еще два вражеских БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Севским районом. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240424/bespilotnik-1941911341.html

брянская область

севский район

россия

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брянская область, происшествия, севский район, россия, александр богомаз