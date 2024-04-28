https://ria.ru/20240428/bespilotnik-1942921850.html
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 28.04.2024
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщила в воскресенье пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T14:30
2024-04-28T14:30
2024-04-28T14:30
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщила в воскресенье пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале."28 апреля текущего года около 13.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240428/angary-1942915915.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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белгородская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Украина
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Минобороны: ПВО сбила над территорией Белгородской области украинский дрон