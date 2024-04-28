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Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 28.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:30 28.04.2024
https://ria.ru/20240428/bespilotnik-1942921850.html
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 28.04.2024
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщила в воскресенье пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T14:30
2024-04-28T14:30
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщила в воскресенье пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале."28 апреля текущего года около 13.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240428/angary-1942915915.html
белгородская область
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белгородская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Украина
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Минобороны: ПВО сбила над территорией Белгородской области украинский дрон

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщила в воскресенье пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале.
"28 апреля текущего года около 13.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Боевая работа САУ Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
Российские военные уничтожили украинские ангары с ударными дронами
Вчера, 13:39
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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