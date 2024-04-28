https://ria.ru/20240428/bayden-1942944159.html
В Белом доме рассказали, как Байден относится к пропалестинским протестам
В Белом доме рассказали, как Байден относится к пропалестинским протестам - РИА Новости, 28.04.2024
В Белом доме рассказали, как Байден относится к пропалестинским протестам
Президент США Джо Байден "с пониманием" относится к проходящим в стране масштабным пропалестинским протестам и настаивает, чтобы они оставались мирными, заявил... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T17:40
2024-04-28T17:40
2024-04-28T17:41
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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден "с пониманием" относится к проходящим в стране масштабным пропалестинским протестам и настаивает, чтобы они оставались мирными, заявил в воскресенье представитель Белого дома Джон Кирби. "Президент знает, что война в Газе провоцирует очень сильные эмоции. Он понимает и уважает это. Как он многократно заявлял, мы уважаем право на проведение мирного протеста. У людей должна быть возможность поделиться своими взглядами и видением в публичном пространстве - однако это должно носить мирный характер", - сказал Кирби в интервью телеканалу ABC News. Он добавил, что в администрации США осуждают любую риторику, нацеленную на разжигание ненависти в отношении евреев в свете нынешней ситуации. Кампусы престижных американских вузов в последние дни стали эпицентром возмущения израильской операцией в секторе Газа с многочисленными жертвами среди мирных жителей и помощью, которую оказывают США своему главному ближневосточному союзнику. Протесты активизировались на фоне одобрения США нового пакета помощи Израилю. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 77 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. В Израиле сообщали об освобождении 112 заложников. По израильским официальным данным, 33 заложника считаются погибшими, и их тела удерживаются в палестинском анклаве. Израиль и ХАМАС через посредников ведут переговоры по сделке о прекращении огня в обмен на освобождение оставшихся заложников, число которых составляет примерно 100 человек.
https://ria.ru/20231102/normy-1907060643.html
https://ria.ru/20231030/ssha-1906055897.html
https://ria.ru/20231127/bayden-1912043009.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, рафах (провинция), джон кирби, джо байден, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Рафах (провинция), Джон Кирби, Джо Байден, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Белом доме рассказали, как Байден относится к пропалестинским протестам
Белый дом: Байден с пониманием относится к пропалестинским протестам
ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден "с пониманием" относится к проходящим в стране масштабным пропалестинским протестам и настаивает, чтобы они оставались мирными, заявил в воскресенье представитель Белого дома Джон Кирби.
"Президент знает, что война в Газе провоцирует очень сильные эмоции. Он понимает и уважает это. Как он многократно заявлял, мы уважаем право на проведение мирного протеста. У людей должна быть возможность поделиться своими взглядами и видением в публичном пространстве - однако это должно носить мирный характер", - сказал Кирби в интервью телеканалу ABC News.
Он добавил, что в администрации США осуждают любую риторику, нацеленную на разжигание ненависти в отношении евреев в свете нынешней ситуации.
Кампусы престижных американских вузов в последние дни стали эпицентром возмущения израильской операцией в секторе Газа с многочисленными жертвами среди мирных жителей и помощью, которую оказывают США своему главному ближневосточному союзнику. Протесты активизировались на фоне одобрения США нового пакета помощи Израилю
.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС
проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 77 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе
, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы
, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН
формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
В Израиле сообщали об освобождении 112 заложников. По израильским официальным данным, 33 заложника считаются погибшими, и их тела удерживаются в палестинском анклаве. Израиль и ХАМАС через посредников ведут переговоры по сделке о прекращении огня в обмен на освобождение оставшихся заложников, число которых составляет примерно 100 человек.