https://ria.ru/20240428/bayden-1942944159.html

В Белом доме рассказали, как Байден относится к пропалестинским протестам

В Белом доме рассказали, как Байден относится к пропалестинским протестам - РИА Новости, 28.04.2024

В Белом доме рассказали, как Байден относится к пропалестинским протестам

Президент США Джо Байден "с пониманием" относится к проходящим в стране масштабным пропалестинским протестам и настаивает, чтобы они оставались мирными, заявил... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T17:40

2024-04-28T17:40

2024-04-28T17:41

в мире

израиль

сша

рафах (провинция)

джон кирби

джо байден

хамас

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942134363_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0ed83dee1765ce4e5649dab3835bc2f4.jpg

ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден "с пониманием" относится к проходящим в стране масштабным пропалестинским протестам и настаивает, чтобы они оставались мирными, заявил в воскресенье представитель Белого дома Джон Кирби. "Президент знает, что война в Газе провоцирует очень сильные эмоции. Он понимает и уважает это. Как он многократно заявлял, мы уважаем право на проведение мирного протеста. У людей должна быть возможность поделиться своими взглядами и видением в публичном пространстве - однако это должно носить мирный характер", - сказал Кирби в интервью телеканалу ABC News. Он добавил, что в администрации США осуждают любую риторику, нацеленную на разжигание ненависти в отношении евреев в свете нынешней ситуации. Кампусы престижных американских вузов в последние дни стали эпицентром возмущения израильской операцией в секторе Газа с многочисленными жертвами среди мирных жителей и помощью, которую оказывают США своему главному ближневосточному союзнику. Протесты активизировались на фоне одобрения США нового пакета помощи Израилю. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 77 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. В Израиле сообщали об освобождении 112 заложников. По израильским официальным данным, 33 заложника считаются погибшими, и их тела удерживаются в палестинском анклаве. Израиль и ХАМАС через посредников ведут переговоры по сделке о прекращении огня в обмен на освобождение оставшихся заложников, число которых составляет примерно 100 человек.

https://ria.ru/20231102/normy-1907060643.html

https://ria.ru/20231030/ssha-1906055897.html

https://ria.ru/20231127/bayden-1912043009.html

израиль

сша

рафах (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, сша, рафах (провинция), джон кирби, джо байден, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году