https://ria.ru/20240428/avtomobil-1942924889.html
В Крыму автомобиль опрокинулся в кювет, есть пострадавшие
В Крыму автомобиль опрокинулся в кювет, есть пострадавшие - РИА Новости, 28.04.2024
В Крыму автомобиль опрокинулся в кювет, есть пострадавшие
Автомобиль опрокинулся в кювет при выезде на трассу "Таврида" в Симферопольском районе, пострадали четыре человека, в том числе два несовершеннолетних... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T15:00
2024-04-28T15:00
2024-04-28T15:00
происшествия
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1c/1942924487_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d26c876437b17c8e6d74c51d35ecdc14.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Автомобиль опрокинулся в кювет при выезде на трассу "Таврида" в Симферопольском районе, пострадали четыре человека, в том числе два несовершеннолетних пассажира, сообщили в МВД Республики Крым. "В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в полиции.Авария произошла в 8.30 (совпадает с мск) в воскресенье. По данным полиции, водитель автомобиля Сhevrolet Lacetti, выезжая со второстепенной дороги на трассу "Таврида" вблизи села Белоглинка, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части вправо с последующим опрокидыванием в кювет.
https://ria.ru/20230924/dtp-1898390994.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1c/1942924487_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f52df7bfc693f9ecd766a83d11f54bee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым
Происшествия, Республика Крым
В Крыму автомобиль опрокинулся в кювет, есть пострадавшие
В Крыму автомобиль опрокинулся в кювет, пострадали четыре человека