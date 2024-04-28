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В Крыму автомобиль опрокинулся в кювет, есть пострадавшие - РИА Новости, 28.04.2024
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15:00 28.04.2024
https://ria.ru/20240428/avtomobil-1942924889.html
В Крыму автомобиль опрокинулся в кювет, есть пострадавшие
В Крыму автомобиль опрокинулся в кювет, есть пострадавшие - РИА Новости, 28.04.2024
В Крыму автомобиль опрокинулся в кювет, есть пострадавшие
Автомобиль опрокинулся в кювет при выезде на трассу "Таврида" в Симферопольском районе, пострадали четыре человека, в том числе два несовершеннолетних... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T15:00
2024-04-28T15:00
происшествия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Автомобиль опрокинулся в кювет при выезде на трассу "Таврида" в Симферопольском районе, пострадали четыре человека, в том числе два несовершеннолетних пассажира, сообщили в МВД Республики Крым. "В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в полиции.Авария произошла в 8.30 (совпадает с мск) в воскресенье. По данным полиции, водитель автомобиля Сhevrolet Lacetti, выезжая со второстепенной дороги на трассу "Таврида" вблизи села Белоглинка, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части вправо с последующим опрокидыванием в кювет.
https://ria.ru/20230924/dtp-1898390994.html
республика крым
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происшествия, республика крым
Происшествия, Республика Крым
В Крыму автомобиль опрокинулся в кювет, есть пострадавшие

В Крыму автомобиль опрокинулся в кювет, пострадали четыре человека

© Фото : МВД по Республике КрымНа месте ДТП в Симферопольском районе Крыма
На месте ДТП в Симферопольском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© Фото : МВД по Республике Крым
На месте ДТП в Симферопольском районе Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Автомобиль опрокинулся в кювет при выезде на трассу "Таврида" в Симферопольском районе, пострадали четыре человека, в том числе два несовершеннолетних пассажира, сообщили в МВД Республики Крым.
«
"В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в полиции.
© Фото : МВД по Республике КрымНа месте ДТП в Симферопольском районе Крыма
На месте ДТП в Симферопольском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© Фото : МВД по Республике Крым
На месте ДТП в Симферопольском районе Крыма
Авария произошла в 8.30 (совпадает с мск) в воскресенье. По данным полиции, водитель автомобиля Сhevrolet Lacetti, выезжая со второстепенной дороги на трассу "Таврида" вблизи села Белоглинка, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части вправо с последующим опрокидыванием в кювет.
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ПроисшествияРеспублика Крым
 
 
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