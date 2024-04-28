https://ria.ru/20240428/avtomobil-1942924889.html

В Крыму автомобиль опрокинулся в кювет, есть пострадавшие

В Крыму автомобиль опрокинулся в кювет, есть пострадавшие - РИА Новости, 28.04.2024

В Крыму автомобиль опрокинулся в кювет, есть пострадавшие

Автомобиль опрокинулся в кювет при выезде на трассу "Таврида" в Симферопольском районе, пострадали четыре человека, в том числе два несовершеннолетних... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T15:00

2024-04-28T15:00

2024-04-28T15:00

происшествия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Автомобиль опрокинулся в кювет при выезде на трассу "Таврида" в Симферопольском районе, пострадали четыре человека, в том числе два несовершеннолетних пассажира, сообщили в МВД Республики Крым. "В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в полиции.Авария произошла в 8.30 (совпадает с мск) в воскресенье. По данным полиции, водитель автомобиля Сhevrolet Lacetti, выезжая со второстепенной дороги на трассу "Таврида" вблизи села Белоглинка, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части вправо с последующим опрокидыванием в кювет.

https://ria.ru/20230924/dtp-1898390994.html

республика крым

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2024

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происшествия, республика крым