https://ria.ru/20240428/aleksandrovka-1942922982.html
В Александровке при обстреле погибла женщина
В Александровке при обстреле погибла женщина - РИА Новости, 28.04.2024
В Александровке при обстреле погибла женщина
Одна женщина погибла, еще одна получила ранения при обстреле украинскими войсками Александровки, сообщило представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T14:35
2024-04-28T14:35
2024-04-28T14:35
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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Одна женщина погибла, еще одна получила ранения при обстреле украинскими войсками Александровки, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 28 апреля по состоянию на 13.30 (совпадает с мск) поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Александровка: по улице Горького погибла женщина 1952 года рождения, ранение получила фельдшер бригады скорой медицинской помощи – женщина 1988 года рождения", - говорится в сообщении представительства. По данным ведомства, при обстреле Александровки были повреждены храм, памятник Воинам-освободителям и автомобиль скорой помощи. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки. О полном взятии Марьинки, расположенной близ Донецка, сообщил 25 декабря 2023 года министр обороны Сергей Шойгу.
https://ria.ru/20240428/peskov-1942914635.html
https://ria.ru/20240326/kakhovka-1935952215.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Александровке при обстреле погибла женщина
При обстреле Александровки со стороны ВСУ погибла женщина, еще одна ранена