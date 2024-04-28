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В Бурятии два бродячих алабая напали на девочку - РИА Новости, 28.04.2024
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13:07 28.04.2024 (обновлено: 13:44 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/alabai-1942910162.html
В Бурятии два бродячих алабая напали на девочку
В Бурятии два бродячих алабая напали на девочку - РИА Новости, 28.04.2024
В Бурятии два бродячих алабая напали на девочку
В бурятском селе Сотниково два бродячих алабая напали на девочку, одну из собак уже отловили, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального МВД. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T13:07
2024-04-28T13:44
происшествия
россия
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 28 апр – РИА Новости. В бурятском селе Сотниково два бродячих алабая напали на девочку, одну из собак уже отловили, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального МВД. По данным полиции, сообщение о нападении собак на 13-летнюю девочку на улице Промышленной в селе Сотниково поступило 27 апреля. "Следственно-оперативной группой отдела полиции приняты меры по установлению владельца собак, в ходе которой стало известно, что данные собаки породы алабай - бродячие. Полицейскими совместно со службой отлова в тот же день поймана одна из нападавших особей", - говорится в сообщении. В полиции уточнили, что девочку спас сторож близлежащего предприятия, который услышал крики подростка и отогнал собак. За проявленное неравнодушие и смелость полиция наградит мужчину.
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происшествия, россия, республика бурятия
Происшествия, Россия, Республика Бурятия
В Бурятии два бродячих алабая напали на девочку

В бурятском селе Сотниково два бродячих алабая напали на девочку-подростка

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудница УМВД России
Сотрудница УМВД России - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудница УМВД России . Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 28 апр – РИА Новости. В бурятском селе Сотниково два бродячих алабая напали на девочку, одну из собак уже отловили, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального МВД.
По данным полиции, сообщение о нападении собак на 13-летнюю девочку на улице Промышленной в селе Сотниково поступило 27 апреля.
«
"Следственно-оперативной группой отдела полиции приняты меры по установлению владельца собак, в ходе которой стало известно, что данные собаки породы алабай - бродячие. Полицейскими совместно со службой отлова в тот же день поймана одна из нападавших особей", - говорится в сообщении.
В полиции уточнили, что девочку спас сторож близлежащего предприятия, который услышал крики подростка и отогнал собак. За проявленное неравнодушие и смелость полиция наградит мужчину.
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