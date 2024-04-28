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В Бурятии два бродячих алабая напали на девочку
В Бурятии два бродячих алабая напали на девочку - РИА Новости, 28.04.2024
В Бурятии два бродячих алабая напали на девочку
В бурятском селе Сотниково два бродячих алабая напали на девочку, одну из собак уже отловили, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального МВД. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T13:07
2024-04-28T13:07
2024-04-28T13:44
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УЛАН-УДЭ, 28 апр – РИА Новости. В бурятском селе Сотниково два бродячих алабая напали на девочку, одну из собак уже отловили, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального МВД. По данным полиции, сообщение о нападении собак на 13-летнюю девочку на улице Промышленной в селе Сотниково поступило 27 апреля. "Следственно-оперативной группой отдела полиции приняты меры по установлению владельца собак, в ходе которой стало известно, что данные собаки породы алабай - бродячие. Полицейскими совместно со службой отлова в тот же день поймана одна из нападавших особей", - говорится в сообщении. В полиции уточнили, что девочку спас сторож близлежащего предприятия, который услышал крики подростка и отогнал собак. За проявленное неравнодушие и смелость полиция наградит мужчину.
https://ria.ru/20240124/napadenie-1923188868.html
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происшествия, россия, республика бурятия
Происшествия, Россия, Республика Бурятия
В Бурятии два бродячих алабая напали на девочку
В бурятском селе Сотниково два бродячих алабая напали на девочку-подростка
УЛАН-УДЭ, 28 апр – РИА Новости. В бурятском селе Сотниково два бродячих алабая напали на девочку, одну из собак уже отловили, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального МВД.
По данным полиции, сообщение о нападении собак на 13-летнюю девочку на улице Промышленной в селе Сотниково поступило 27 апреля.
«
"Следственно-оперативной группой отдела полиции приняты меры по установлению владельца собак, в ходе которой стало известно, что данные собаки породы алабай - бродячие. Полицейскими совместно со службой отлова в тот же день поймана одна из нападавших особей", - говорится в сообщении.
В полиции уточнили, что девочку спас сторож близлежащего предприятия, который услышал крики подростка и отогнал собак. За проявленное неравнодушие и смелость полиция наградит мужчину.