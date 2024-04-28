https://ria.ru/20240428/alabai-1942910162.html

В Бурятии два бродячих алабая напали на девочку

В Бурятии два бродячих алабая напали на девочку - РИА Новости, 28.04.2024

В Бурятии два бродячих алабая напали на девочку

В бурятском селе Сотниково два бродячих алабая напали на девочку, одну из собак уже отловили, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального МВД. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T13:07

2024-04-28T13:07

2024-04-28T13:44

происшествия

россия

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 28 апр – РИА Новости. В бурятском селе Сотниково два бродячих алабая напали на девочку, одну из собак уже отловили, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального МВД. По данным полиции, сообщение о нападении собак на 13-летнюю девочку на улице Промышленной в селе Сотниково поступило 27 апреля. "Следственно-оперативной группой отдела полиции приняты меры по установлению владельца собак, в ходе которой стало известно, что данные собаки породы алабай - бродячие. Полицейскими совместно со службой отлова в тот же день поймана одна из нападавших особей", - говорится в сообщении. В полиции уточнили, что девочку спас сторож близлежащего предприятия, который услышал крики подростка и отогнал собак. За проявленное неравнодушие и смелость полиция наградит мужчину.

https://ria.ru/20240124/napadenie-1923188868.html

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происшествия, россия, республика бурятия