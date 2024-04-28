https://ria.ru/20240428/aktivy-1942870570.html

Сбербанк опубликовал инструкцию по обмену замороженными активами

Сбербанк опубликовал инструкцию по обмену замороженными активами - РИА Новости, 28.04.2024

Сбербанк опубликовал инструкцию по обмену замороженными активами

Клиенты-физлица "Сбера" могут поучаствовать в обмене замороженными активами, воспользовавшись веб-версией банка: для этого им необходимо подать заявку на... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T02:20

2024-04-28T02:20

2024-04-28T05:30

экономика

россия

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Клиенты-физлица "Сбера" могут поучаствовать в обмене замороженными активами, воспользовавшись веб-версией банка: для этого им необходимо подать заявку на заключение сделки по продаже ценных бумаг до 30 апреля, отмечается на сайте веб-версии кредитной организации.Там опубликована инструкция, как физлицо может вернуть деньги, воспользовавшись сервисом банка. Как указывается, необходимо перейти по персональной ссылке, которую банк прислал в СМС. Далее нужно авторизоваться в веб-версии "Сбербанк Онлайн" и подтвердить открытие специального брокерского счета до 29 апреля 2024 года."Перейдите к открытому счету через раздел "Инвестиции" − вы увидите информационный баннер о возможности продать заблокированные активы. Нажмите "Узнать подробнее". Воспользуйтесь памяткой по проведению торгов. Успейте подать заявку до 30 апреля 2024 года", - говорится далее в инструкции. При этом обращается внимание, что заявку можно подать только один раз, изменение или отмена отправленной заявки невозможна. В пресс-службе Сбербанка уточнили РИА Новости, что заявки клиентам следует подать до 30 апреля, так как всем брокерам нужно время, чтобы провести сверку клиентских поручений для участия в выкупе перед отправкой организатору торгов — "Инвестиционной палате". Она завершит прием заявок 8 мая.Прием заявок осуществляется при посредничестве брокеров, доверительных управляющих и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов. Физлица-резиденты могут предъявить к выкупу более 3500 биржевых инструментов.Выкуп пройдет в соответствии с указом президента России от 8 ноября 2023 года "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг". Согласно документу, совокупная начальная стоимость отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, не может превышать 100 тысяч рублей.

https://ria.ru/20231108/ukaz-1908235550.html

https://realty.ria.ru/20240222/domklik-1928967133.html

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экономика, россия