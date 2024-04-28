https://ria.ru/20240428/akkaunty-1942865684.html

Раскрыта новая схема воровства аккаунтов россиян в соцсетях

Раскрыта новая схема воровства аккаунтов россиян в соцсетях - РИА Новости, 28.04.2024

Раскрыта новая схема воровства аккаунтов россиян в соцсетях

Преступники начали активно пользоваться схемами по воровству аккаунтов в соцсетях под видом “техподдержки”. Как это работает, рассказал агентству “Прайм”... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T02:17

2024-04-28T02:17

2024-04-28T02:17

технологии

василий шутов

мошенничество

мошенники

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Преступники начали активно пользоваться схемами по воровству аккаунтов в соцсетях под видом “техподдержки”. Как это работает, рассказал агентству “Прайм” преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов.По его словам, пользователю приходит сообщение от “сотрудника” мессенджера о получении заявки на удаление учетной записи. Чтобы избежать этого, предлагают пройти по сторонней ссылке и ввести личные данные, а также код безопасности. Таким образом мошенники получают доступ к аккаунту и переписке жертвы.Важно помнить, что никакие мессенджеры не собирают заявки на удаление аккаунта, сделать это могут лишь сами пользователи в программных настройках.“Главная защита от мошенников — двухфакторная аутентификация. И конечно, критическое отношение к любым подозрительным сообщениям”, — напомнил Шутов.

https://ria.ru/20240421/skhema-1941288706.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

технологии, василий шутов, мошенничество, мошенники