https://ria.ru/20240428/akkaunty-1942865684.html
Раскрыта новая схема воровства аккаунтов россиян в соцсетях
Раскрыта новая схема воровства аккаунтов россиян в соцсетях - РИА Новости, 28.04.2024
Раскрыта новая схема воровства аккаунтов россиян в соцсетях
Преступники начали активно пользоваться схемами по воровству аккаунтов в соцсетях под видом “техподдержки”. Как это работает, рассказал агентству “Прайм”... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T02:17
2024-04-28T02:17
2024-04-28T02:17
технологии
василий шутов
мошенничество
мошенники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739641939_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_45ed3e55f55806a62ca50d38a0d2e2ad.jpg
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Преступники начали активно пользоваться схемами по воровству аккаунтов в соцсетях под видом “техподдержки”. Как это работает, рассказал агентству “Прайм” преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов.По его словам, пользователю приходит сообщение от “сотрудника” мессенджера о получении заявки на удаление учетной записи. Чтобы избежать этого, предлагают пройти по сторонней ссылке и ввести личные данные, а также код безопасности. Таким образом мошенники получают доступ к аккаунту и переписке жертвы.Важно помнить, что никакие мессенджеры не собирают заявки на удаление аккаунта, сделать это могут лишь сами пользователи в программных настройках.“Главная защита от мошенников — двухфакторная аутентификация. И конечно, критическое отношение к любым подозрительным сообщениям”, — напомнил Шутов.
https://ria.ru/20240421/skhema-1941288706.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739641939_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_471bd823a4ab40ccbfe1705ee5166618.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, василий шутов, мошенничество, мошенники
Технологии, Василий Шутов, Мошенничество, мошенники
Раскрыта новая схема воровства аккаунтов россиян в соцсетях
Преподаватель Шутов предупредил о новой схеме по воровству аккаунтов в соцсетях
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости.
Преступники начали активно пользоваться схемами по воровству аккаунтов в соцсетях под видом “техподдержки”. Как это работает, рассказал агентству “Прайм”
преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов.
По его словам, пользователю приходит сообщение от “сотрудника” мессенджера о получении заявки на удаление учетной записи. Чтобы избежать этого, предлагают пройти по сторонней ссылке и ввести личные данные, а также код безопасности. Таким образом мошенники получают доступ к аккаунту и переписке жертвы.
Важно помнить, что никакие мессенджеры не собирают заявки на удаление аккаунта, сделать это могут лишь сами пользователи в программных настройках.
“Главная защита от мошенников — двухфакторная аутентификация. И конечно, критическое отношение к любым подозрительным сообщениям”, — напомнил Шутов.