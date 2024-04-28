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Раскрыта новая схема воровства аккаунтов россиян в соцсетях - РИА Новости, 28.04.2024
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02:17 28.04.2024
https://ria.ru/20240428/akkaunty-1942865684.html
Раскрыта новая схема воровства аккаунтов россиян в соцсетях
Раскрыта новая схема воровства аккаунтов россиян в соцсетях - РИА Новости, 28.04.2024
Раскрыта новая схема воровства аккаунтов россиян в соцсетях
Преступники начали активно пользоваться схемами по воровству аккаунтов в соцсетях под видом “техподдержки”. Как это работает, рассказал агентству “Прайм”... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T02:17
2024-04-28T02:17
технологии
василий шутов
мошенничество
мошенники
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Преступники начали активно пользоваться схемами по воровству аккаунтов в соцсетях под видом “техподдержки”. Как это работает, рассказал агентству “Прайм” преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов.По его словам, пользователю приходит сообщение от “сотрудника” мессенджера о получении заявки на удаление учетной записи. Чтобы избежать этого, предлагают пройти по сторонней ссылке и ввести личные данные, а также код безопасности. Таким образом мошенники получают доступ к аккаунту и переписке жертвы.Важно помнить, что никакие мессенджеры не собирают заявки на удаление аккаунта, сделать это могут лишь сами пользователи в программных настройках.“Главная защита от мошенников — двухфакторная аутентификация. И конечно, критическое отношение к любым подозрительным сообщениям”, — напомнил Шутов.
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Алексей Калабанов
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технологии, василий шутов, мошенничество, мошенники
Технологии, Василий Шутов, Мошенничество, мошенники
Раскрыта новая схема воровства аккаунтов россиян в соцсетях

Преподаватель Шутов предупредил о новой схеме по воровству аккаунтов в соцсетях

© Depositphotos.com / Eugenio MarongiuМужчина во время работы в интернете
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© Depositphotos.com / Eugenio Marongiu
Мужчина во время работы в интернете. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Преступники начали активно пользоваться схемами по воровству аккаунтов в соцсетях под видом “техподдержки”. Как это работает, рассказал агентству “Прайм” преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов.
По его словам, пользователю приходит сообщение от “сотрудника” мессенджера о получении заявки на удаление учетной записи. Чтобы избежать этого, предлагают пройти по сторонней ссылке и ввести личные данные, а также код безопасности. Таким образом мошенники получают доступ к аккаунту и переписке жертвы.
Важно помнить, что никакие мессенджеры не собирают заявки на удаление аккаунта, сделать это могут лишь сами пользователи в программных настройках.
“Главная защита от мошенников — двухфакторная аутентификация. И конечно, критическое отношение к любым подозрительным сообщениям”, — напомнил Шутов.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
Выявлена новая схема мошенничества с приложениями банков
21 апреля, 02:17
 
ТехнологииВасилий ШутовМошенничествомошенники
 
 
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