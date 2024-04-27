https://ria.ru/20240427/zubry-1942799634.html
В Калужской области зубры вышли из вольера и прогулялись по поселку
В Калужской области зубры вышли из вольера и прогулялись по поселку - РИА Новости, 27.04.2024
В Калужской области зубры вышли из вольера и прогулялись по поселку
Зубры, обитающие в нацпарке "Угра" в Калужской области, вышли из вольера и прогулялись по поселку, но работники парка вернули животных домой. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T17:08
2024-04-27T17:08
2024-04-27T17:08
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Зубры, обитающие в нацпарке "Угра" в Калужской области, вышли из вольера и прогулялись по поселку, но работники парка вернули животных домой. В соцсетях появились видео, как зубры гуляют по Козельскому району, в частности, по поселку Стекольный завод. Они неспешно идут по дороге, заходят на детскую площадку, обнюхивая горки и лесенки. Директор нацпарка Виктор Гришенков объяснил РИА Новости, что зубры смогли выйти из вольера, потому что тот деформировался из-за паводка. Это не первый раз, когда животные выходят на "прогулку". В прошлом году, рассказал собеседник, вольер повредило упавшее дерево, что тоже дало зубрам шанс выйти и прогуляться по тому же поселку, что и в этот раз. "Зубров уже отогнали от населенного пункта и закрыли в вольере, его починили. Но стоит знать, что эти зубры абсолютно безопасны для людей, это две старовозрастные зубрицы, которые всю жизнь прожили в питомнике. Просто людям не надо подходить к ним и дергать за хвост, а нужно смотреть и радоваться, что у нас международная Красная книга живет", - сказал собеседник. По словам Гришенкова, зубрицы не боятся идти в населенный пункт, они очень доверчивы к людям, надеются, что те угостят их яблоком или морковкой. Они не представляют угрозы для человека, подчеркнул собеседник. Национальный парк "Угра" является федеральным государственным бюджетным учреждением в ведении Министерства природных ресурсов и экологии РФ. В 2002 году парку присвоен статус Биосферного резервата под эгидой ЮНЕСКО. С 2014 года в парке ведут работу по восстановлению популяции зубров – животных, занесенных в Красную книгу, а также в список редких и исчезающих видов Международного союза охраны природы.
https://ria.ru/20240425/strizhki-1942279983.html
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россия, юнеско, международный союз охраны природы, калужская область
Россия, ЮНЕСКО, Международный союз охраны природы, Калужская область
В Калужской области зубры вышли из вольера и прогулялись по поселку
В нацпарке "Угра" пол Калугой зубры вышли из вольера и прогулялись по поселку
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Зубры, обитающие в нацпарке "Угра" в Калужской области, вышли из вольера и прогулялись по поселку, но работники парка вернули животных домой.
В соцсетях появились видео, как зубры гуляют по Козельскому району, в частности, по поселку Стекольный завод. Они неспешно идут по дороге, заходят на детскую площадку, обнюхивая горки и лесенки.
Директор нацпарка Виктор Гришенков объяснил РИА Новости, что зубры смогли выйти из вольера, потому что тот деформировался из-за паводка. Это не первый раз, когда животные выходят на "прогулку". В прошлом году, рассказал собеседник, вольер повредило упавшее дерево, что тоже дало зубрам шанс выйти и прогуляться по тому же поселку, что и в этот раз.
«
"Зубров уже отогнали от населенного пункта и закрыли в вольере, его починили. Но стоит знать, что эти зубры абсолютно безопасны для людей, это две старовозрастные зубрицы, которые всю жизнь прожили в питомнике. Просто людям не надо подходить к ним и дергать за хвост, а нужно смотреть и радоваться, что у нас международная Красная книга живет", - сказал собеседник.
По словам Гришенкова, зубрицы не боятся идти в населенный пункт, они очень доверчивы к людям, надеются, что те угостят их яблоком или морковкой. Они не представляют угрозы для человека, подчеркнул собеседник.
Национальный парк "Угра" является федеральным государственным бюджетным учреждением в ведении Министерства природных ресурсов и экологии РФ
. В 2002 году парку присвоен статус Биосферного резервата под эгидой ЮНЕСКО
. С 2014 года в парке ведут работу по восстановлению популяции зубров – животных, занесенных в Красную книгу, а также в список редких и исчезающих видов Международного союза охраны природы
.